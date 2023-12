دەنيس تەن كورەيادا ءوزىنىڭ اتاقتى باباسىنىڭ زيراتىنا باردى

استانا. قازاقپارات - قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ قولا جۇلدەگەرى قازاقستاندىق مانەرلەپ سىرعاناۋشى دەنيس تەن وڭتۇستىك كورەياداعى ءوزىنىڭ اتاقتى باباسى گەنەرال مين گىن-حونىڭ زيراتىنا باردى، دەپ حابارلادى «قازاقپارات» ح ا ا ءتىلشىسى.

«كورەياداعى اتاقتى بابام، بەلگىلى گەنەرال مين گىن-حونىڭ ءمۇسىنى. ونىڭ قۇرمەتىنە 1999-جىلى ۆونجۋ قالاسىنىڭ باسشىلىعى ەسكەرتكىش ورناتقان. جاقىن جەردە ونىڭ زيراتى مەن بيىكتىگى بىرنەشە مەتر مونۋمەنت بار. وندا اتامنىڭ جەتىستىكتەرى كورەي جانە اعىلشىن تىلدەرىندە جازىلعان»، - دەپ جازدى دەنيس ينستاگرامعا.

مين گىن-حو ەل تاۋەلسىزدىگى ءۇشىن كۇرەسكەن ەڭ كورنەكتى 12 كۇرەسكەر تىزىمىنە كىرەدى. ونىڭ ارمياسى كۇللى يمپەريادا ەڭ اۋقىمدى، ىقپالدىلاردىڭ ءبىرى بولدى. 1962-جىلى مين گىن-حو كورەي رەسپۋبليكاسىنىڭ «Presidential Medal in the Order of Merit for National Foundation» وردەنىمەن ماراپاتتالدى.

بۇل تۇتاستاي ەلدىڭ نەگىزىن قالاۋعا ۇلەس قوسقانداردىڭ ەڭ بەدەلدى مەملەكەتتىك ناگرادالاردىڭ ءبىرى. «ءار كەز بابامنىڭ باسىنا كەلگەندە سانامدى ۇلى ادامنىڭ وتباسىندا دۇنيەگە كەلگەنىم ءۇشىن ماقتانىش سەزىمى بيلەيدى»، - دەپ اتاپ ءوتتى سپورتشى.

12- تامىزدا دەنيس تەن وڭتۇستىك كورەيالىق كويان (Goyang) قالاسىندا وتەتىن «Ice Festa» شوۋىندا ونەر كورسەتەدى.