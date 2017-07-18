الماتىدا جەر استىنان اتقىلاعان سۋبۇرقاق ادام ولتىرە جازدادى - ۆيدەو
ابىروي بولعاندا وقيعادان ەشكىم زارداپ شەكپەگەن. سۋ اتقىلاردان بىرنەشە سەكۋند بۇرىن عانا سول جەردەن ادامدار مەن كولىكتەر وتكەن ەكەن. بەلگىلى بولعانداي، گيدراۆليكالىق سىناق اسفالتتى جايراتىپ جىبەرگەن.
قازىرگى كەزدە كوممۋنالدىق قىزمەتكەرلەر قالاداعى جىلىتۋ قۇبىرلارىن جاڭالاپ جاتىر. كۇن سالقىنداعان ۋاقىتقا دەيىن ۇلكەن قىسىمعا شىداس بەرە المايتىن قۇبىرلار اۋىستىرىلماق.
Момент прорыва теплотрассы в Алматы попал на видео сегодня, На одной из улиц в Алматы произошел прорыв теплотрассы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Данный факт подтвердили в ТОО "Алматинские тепловые сети". Как сообщается, прорыв произошел 17 июля в 9.36 по адресу Карасай батыра, 232 угол улицы Гайдара. Ранее ТОО "АлТС" предупредило, что в Алматы будут проходить гидравлические испытания. "На период испытаний все оперативные службы переводятся на особый режим работы. В режиме постоянной готовности работают оперативные бригады ТОО "Алматинские тепловые сети". Все выявленные повреждения устраняются в оперативном режиме. В период проведения гидравлических испытаний горячее водоснабжение будет полностью сохранено. Испытания проводятся для оценки состояния оборудования теплосетей, выявления образовавшихся в ходе прошедшего отопительного периода скрытых дефектов и потенциально ненадежных участков трубопроводов", - распространила сообщение пресс-служба акимата Алматы. В случае возникновения нештатной ситуации алматинцев просят не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем в аварийно-диспетчерскую службу ТОО "АлТС" по телефону 378-06-65. Также необходимо соблюдать следующие правила безопасности: 1. Не приближаться к месту парения! 2. Если место дефекта огорожено, не заходить за ограждение, предупреждающие знаки, линию оцепления. 3. Не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам – в облаках пара под слоем воды промоину не увидеть! 4. Не подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива. Под асфальтом может находиться промоина с кипятком диаметром до 10 метров. Подробнее: https://tengrinews.kz/events/moment-proryiva-teplotrassyi-v-almatyi-popal-na-video-322471/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
Публикация от Online #1ViP@kris_p_almaty🇰🇿 (@kris_p_almaty) Июл 17 2017 в 3:49 PDT