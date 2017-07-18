الماتىدا جەر استىنان اتقىلاعان سۋبۇرقاق ادام ولتىرە جازدادى - ۆيدەو

Момент прорыва теплотрассы в Алматы попал на видео сегодня, На одной из улиц в Алматы произошел прорыв теплотрассы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Данный факт подтвердили в ТОО "Алматинские тепловые сети". Как сообщается, прорыв произошел 17 июля в 9.36 по адресу Карасай батыра, 232 угол улицы Гайдара. Ранее ТОО "АлТС" предупредило, что в Алматы будут проходить гидравлические испытания. "На период испытаний все оперативные службы переводятся на особый режим работы. В режиме постоянной готовности работают оперативные бригады ТОО "Алматинские тепловые сети". Все выявленные повреждения устраняются в оперативном режиме. В период проведения гидравлических испытаний горячее водоснабжение будет полностью сохранено. Испытания проводятся для оценки состояния оборудования теплосетей, выявления образовавшихся в ходе прошедшего отопительного периода скрытых дефектов и потенциально ненадежных участков трубопроводов", - распространила сообщение пресс-служба акимата Алматы. В случае возникновения нештатной ситуации алматинцев просят не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем в аварийно-диспетчерскую службу ТОО "АлТС" по телефону 378-06-65. Также необходимо соблюдать следующие правила безопасности: 1. Не приближаться к месту парения! 2. Если место дефекта огорожено, не заходить за ограждение, предупреждающие знаки, линию оцепления. 3. Не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам – в облаках пара под слоем воды промоину не увидеть! 4. Не подходить к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива. Под асфальтом может находиться промоина с кипятком диаметром до 10 метров. Подробнее: https://tengrinews.kz/events/moment-proryiva-teplotrassyi-v-almatyi-popal-na-video-322471/ Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz

Публикация от Online #1ViP@kris_p_almaty🇰🇿 (@kris_p_almaty) Июл 17 2017 в 3:49 PDT