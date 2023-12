دجەكي چان تۋرالى قىزىق دەرەكتەر توپتاماسى - فوتو

استانا. قازاقپارات - 7- ءساۋىر كۇنى بەلگىلى اكتەر، رەجيسسەر دجەكي چان 63 جاسقا تولدى. ونىڭ كوڭىلدى تريۋكتەرگە قۇرىلعان ءتۇرلى فيلمدەرى مەن ۇلكەن ەڭبەكتەرىن بۇكىل الەم بىلەدى.

بۇگىن دجەكي تۋرالى ءبىرقاتار دەرەكتەردى ۇسىنامىز.

اناسى دجەكي چانعا 11 اي جۇكتى بولىپتى. اقىرىندا ول دارىگەرگە قارالىپ، كەسىر تىلىگىن جاساۋ ارقىلى بوسانعان. ال ءسابيدىڭ سالماعى 5 كەلى، 400 گرامم بولىپتى.

اكتەردىڭ شىن ەسىمى - چان كون سان.

بالا ومىرگە كەلگەننەن كەيىن اتا-اناسى ونى بريتانيالىق اكۋشەرگە 26 دوللارعا ساتپاقشى بولىپتى.

«وندا قازىر ۇلى بريتانيادا تۇرىپ، تەك اعىلشىنشا سويلەپ، دارىگەر بولۋىم مۇمكىن ەدى دەيدى دجەكي.

دجەكي 7 جاسقا تولعان كەزدە وتباسى اۆسترالياعا كوشىپ كەلىپ، بالانى گونكونگتەگى مەكتەپ- ينتەرناتقا قالدىرادى. دجەكي سول جەردە اكروباتيكا، اكتەرلىك شەبەرلىك، شىعىس جەكپە-جەك، مۋزىكا ونەرىن مەڭگەرىپ شىققان. جاتتىعۋ تاڭعى 5 تە باستالىپ، ءتۇننىڭ جارىمىنا دەيىن جالعاسقان.

ءاربىر قاتەلىك دەنە جاراقاتىنا الىپ كەلەتىن. كەيىن دجەكي: «مەنى كۇن سايىن ۇراتىن. مەن وتە اشۋلى بولدىم» دەيدى.

دجەكي قىتاي تىلىندە ناشار جازىپ، ناشار وقيدى: ول كوبىنەسە اعىلشىن تىلىندە سويلەسكەن.

وزىنە «دجەكي» دەگەن ەسىمدى اۆستراليادا قۇرىلىستا جۇمىس ىستەپ جۇرگەن كەزدە العان.

العاشقى كينوسىنا سەگىز جاسىندا تۇسكەن. ال مەكتەپتى ءتامامداعانشا جەتى فيلمدە ويناپ ۇلگەرىپتى.

الايدا جاس ءارى بەلگىسىز اكتەر اقشالاي قيىندىققا كوپ كەزىككەن. سول سەبەپتى «ەرەسەكتەرگە ارنالعان كينوعا دا» تۇسۋىنە تۋرا كەلەدى.

ب ا ق زەرتتەپ وتىرىپ، اقىرى ونىڭ اشىق ساحنالى كينوعا 1975 -جىلى تۇسكەنىن انىقتاپتى. فيلم "All in The Family" دەپ اتالعان. ايتپاقشى، ونىڭ كوپتەگەن گولليۆۋدتىك ارىپتەستەرى دە كاسىبي جولدارىن ەروتيكالىق فيلمدەردەن باستاعان.



اكروبات جانە كاسكادەر بولىپ جۇمىس ىستەگەن ول، ۇلكەن كينوعا بريۋس ليدىڭ سپاررينگ- سەرىكتەسى رەتىندە اياق باسقان.

ول 10 مينۋتتىق ەپيزودتى 2900 رەت تۇسىرگەن. «بۇل قوزعالىس ماعان ۇنامايىنشا، مەن ونى مىڭ مارتە قايتالاپ تۇسىرە بەرەمىن» دەيدى اكتەر.



ول 80 فيلمگە اكتەر، 11 فيلمگە كاسكادەر رەتىندە ءتۇسىپ، 15 كارتيناعا رەجيسسەرلىك، ال 11 فيلمگە پروديۋسەرلىك جاساعان.

ەسكە سالا كەتسەك، ايگىلى اكتەر قازاقستاندىق ءانشى ديماش قۇدايبەرگەنوۆتىڭ ونەرىن ەرەكشە باعالايتىنىن مويىنداعان بولاتىن. تانىمال اكتەر جاس ءانشىنى ەرەكشە قۋانىشپەن قارسى الىپ، قۇرمەت كورسەتەدى. كەزدەسۋ 6 -اقپان كۇنى بولعان. كەزدەسۋ بارىسىندا اكتەر ءتىپتى ديماشقا ءوزىنىڭ سۇيىكتى ءبيىن دە ۇيرەتكەن. بۇل رەتتە ديماش تانىمال اكتەردى تۋعان كۇنىمەن دە قۇتتىقتادى.