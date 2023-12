دانەليا تولەشوۆا America's Got Talent فينالىندا ونەر كورسەتتى

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - دانەليا تولەشوۆا ا ق ش- تىڭ لوس- انجەلەس قالاسىندا ءوتىپ جاتقان America's Got Talent شوۋىنىڭ فينالىندا ونەر كورسەتتى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

فينالدا 14 جاسار قازاقستاندىق جاس دارىن Sia اتتى ءانشىنىڭ «Alive»ءانىن شىرقادى.

«بۇل سونشالىقتى وڭاي كومپازياتسيا ەمەس. دايىندىققا ۋاقىت از قالسا دا، ءبىز وسى ءاندى تاڭدادىق. مەنى قولداپ، جىلى ءسوزىن اياماعان جانداردىڭ بارىنە العىسىم شەكسىز، بۇل مەن ءۇشىن وتە ماڭىزدى» دەيدى ورىنداۋشى.

دانەليا تولەشوۆانىڭ PR- ديرەكتورى تاتيانا سينەنكونىڭ سوزىنە سەنسەك، ەندى الدىڭعى ەكى تۋر سەكىلدى مۇندا دا ءبىر تاۋلىك بويى كورەرمەندەر ءوزى ۇناتقان ورىنداۋشىسىنا داۋىس بەرەدى، ال ونىڭ ناتيجەسى ەرتەڭ جاريالانادى. جالپى، بايقاۋدىڭ سوڭعى شەشۋشى كەزەڭىندە 10 ءانشى باق سىناعان، ونىڭ ىشىندە التاۋى - ءارتۇرلى جاستاعى ۆوكاليستەر.

ەسكە سالايىق، دانەليا تولەشوۆا شىلدە ايىنىڭ سوڭىندا امەريكاندىق America’s Got شوۋ جوباسىنىڭ ءۇشىنشى تۋرىنا وتكەن بولاتىن. الەمگە تانىمال بايقاۋ قازىر پاندەمياعا بايلانىستى ونلاين فورماتتا ءوتتى. كەيىن قازاقستاندىق جاس ءانشى امەريكالىق «America's Got Talent» تالانتتار شوۋىنىڭ فينالىنا ءوتتى. ايتا كەتەر بولساق، دانەليا America’s Got Talent شوۋ جوباسىندا قازىلار القاسىن تاڭ قالدىرعان بولاتىن. ونىڭ ونەرىنە ءتانتى بولعان زال تىك تۇرىپ، قول سوقتى.