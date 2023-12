اعىلشىنشا ءسوز جاتتاۋعا ارنالعان 7 ءادىس

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - اعىلشىن ءتىلىن ۇيرەنىپ جۇرگەندەرگە ءسوز جاتتاپ، سوزدىك قورىن بايىتۋ اسا ماڭىزدى. نازارىڭىزعا ءتىل ۇيرەتەتىن باعدارلامالار قولداناتىن ەڭ ءتيىمدى 7 ءادىستى ۇسىنامىز.

ءسوزدى كونتەكسپەن بىرگە جاتتاڭىز

ءسوزدى جەكە- جەكە جاتتاۋعا قاراعاندا سويلەم، كونتەكست ىشىندە تۇرعان كۇيىندە جاتتاعان تيىمدىرەك. مىسالى imagine (ەلەستەتۋ) جانە real (شىن، مۇمكىن) ءسوزىن «Everything you can imagine is real» («كوز الدىڭا ەلەستەتە العان نارسەنىڭ بارلىعى شىندىققا اينالۋى ابدەن مۇمكىن») دەگەن سويلەم تۇرىندە جاتتاۋ وڭاي ءارى پايدالى.

سۋرەت پايدالانىڭىز

اقپاراتتى كوزبەن جاقسىراق قابىلدايتىندارعا ءسوز جاتتاعاندا سۋرەت سالۋعا بولادى. سونىمەن بىرگە ينتەرنەتتەن كەرەك سۋرەتتى تاۋىپ الىپ، سول ارقىلى دا ءسوزدى جادىعا بەكىتىپ كورىڭىز.

ءسوزدىڭ سينونيمى مەن ءانتونيمىن بىرگە جاتتاڭىز

ءسوزدىڭ سينونيمى مەن ءانتونيمىن بىرگە جاتتاۋ جادىعا بەكىتۋگە وڭاي ءارى سوزدىك قوردى ودان سايىن بايىتا تۇسەدى. ولاردى كەيىن ءبارىبىر جاتتاۋ كەرەك بولادى، سوندىقتان بىردەن سينونيم، انتونيمدەرىن ەستە ساقتاي بەرگەن دۇرىس.

مىسالى irreverent (ادەپسىز، سىيلاۋدى بىلمەيتىن) ءسوزىن سونىمەن ماعىنالاس disrespectful سوزىمەن بىرگە جاتتاۋعا بولادى. ال ولاردىڭ ءانتونيمى - respectful.

تۇبىرلەس سوزدەردى بىرگە جاتتاڭىز

الدىڭعى مىسالداعىداي بۇل ادىسپەن دە بىرنەشە ءسوزدى بىرگە جاتتاپ الۋعا بولادى. مىسالى respect ءسوزىن الايىق.

respectful - قۇرمەتتى

to respect - قۇرمەتتەۋ

respectable - كورنەكتى، ساليقالى

disrespect - قۇرمەتسىزدىك

in respect - قاتىستى

وسىلايشا ءبىر سوزبەن بىرگە بەس ءسوزدى جاتتاپ الۋعا بولادى. ولاردى وسى ادىسپەن ەستە ساقتاۋ وڭايىراق، سەبەبى تۇبىرلەس سوزدەردىڭ ماعىناسى ءبىر- بىرىنە جاقىن.

ويدان اڭگىمە قۇراستىرىڭىز

ءبىر- بىرىنە ۇقسامايتىن، ءارتۇرلى سوزدەردى جاتتاۋ ءۇشىن ولاردى ءبىر اڭگىمەنىڭ ىشىندە قولدانىڭىز. قىسقا اڭگىمە ارقىلى جاتتالۋى قيىن سوزدەردى دە ەستە ساقتاپ قالۋعا بولادى.

سوزدەرگە اسسوتسياتسيا جاساپ جاتتاڭىز

ادام ميى ءبىر ۇعىمدى باسقاسىمەن بايلانىستىرىپ، ۇقساتۋعا اۋەس. سوندىقتان ءسوز جاتتاعاندا اسسوتسياتسيا جاساۋ جاقسى كومەكتەسۋى مۇمكىن. مىسالى fool (توپاس) ءسوزىن جاتتاۋ ءۇشىن «فۋۋۋ» دەگەن وداعايمەن اسسوتسياتسيا جاساپ جاتتاۋ وڭايىراق بولۋى مۇمكىن.

ءسوزدى بولشەكتەپ كورىڭىز

مىسالى to misbehave ەتىستىگىن جاتتاۋ كەرەك. ونىڭ ءتۇبىرى - behave (ءتارتىپ، ءوزىڭدى ۇستاۋ) . ال mis دەگەن جۇرناق to misunderstand (دۇرىس تۇسىنبەۋ) سوزىندە دە بار. دەمەك، mis- جۇرناعى دۇرىس ەمەس، تەرىس ماعىنا بىلدىرەدى، سوندىقتان to misbehave - ءوزىن دۇرىس ۇستاي الماۋ.

massaget.kz