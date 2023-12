ادام جاسىنىڭ التىن ءداۋىرى 60 جاستان كەيىن باستالادى

نۇر-سۇلتان.قازاقپارات - عالىمدار ادامداردىڭ ەموتسيونالدى جانە اقىل- وي قابىلەتىنىڭ شىڭىنا 60 جاستان كەيىن جەتەتىنىن انىقتادى جانە ول 80 جاسقا دەيىن جالعاسادى.

بۇل دەرەكتەر The New England Journal of Medleine جۋرنالىندا جاريالاندى.

زەرتتەۋگە سايكەس، ادامنىڭ پسيحيكاسى بويىنشا ەڭ ءونىمدى كەزەڭ 50-80 جاسقا دەيىن. 50 جاسقا دەيىن ادام داميدى ەكەن.

مۇنى كەلەسى مىسالداردان كورۋگە بولادى:

- نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتتارىنىڭ ورتاشا جاسى - 62 جاس؛

- الەمدەگى ەڭ ءىرى 100 كومپانيانىڭ پرەزيدەنتىنىڭ ورتاشا جاسى - 63 جاس؛

- ا ق ش- تاعى ەڭ ۇلكەن 100 شىركەۋ پاستورىنىڭ ورتاشا جاسى - 71 جاس.

ەگەر ءسىز 60، 70، 80 جاستا بولساڭىز، ونى ءومىرىڭىزدىڭ التىن ءداۋىرى دەپ ساناڭىز، - دەيدى عالىمدار.

ا ق ش، يسپانيا جانە نورۆەگيا عالىمدارى الەمنىڭ 195 ەلىندەگى قارتايۋ جىلدامدىعىن زەرتتەپ تالداعان. بۇل 1990 -جىلدان 2017 -جىلعا دەيىنگى كەزەڭدى قامتىعان. الەمدەگى ادامداردىڭ ورتاشا جاسى 65 جاس ەكەنى انىقتالدى. بارىنەن بۇرىن پاپۋا- جاڭا گۆينەيادا ادامدار جىلدام قارتايادى. بۇل مەملەكەت قارتايۋ جىلدامدىعى بويىنشا 195- ورىندا. بۇل ەلدە قارتايۋ 45 جاستان باستالادى. ەكىنشى ورىندا - اۋعانستان 51 جاس، ۆانۋاتۋ رەسپۋبليكاسىندا - 52 جاس. فرانسيادا، سينگاپۋردا، جاپونيادا جانە شۆەيتساريادا قارتايۋ 76 جاستان باستالادى.

قازاقستان تۇرعىندارىنىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى بويىنشا الەم ەلدەرىنىڭ ىشىندە 110-ورىندا تۇر. زەرتتەۋ بويىنشا، ەلدەگى ورتاشا ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى 73,23 جاستى قۇرايدى.

الەم بويىنشا گونكونگ تۇرعىندارى ەڭ ۇزاق ءومىر سۇرەدى. ولاردىڭ ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى - 84,63 جاس. ۇزدىك ۇشتىككە جاپونيا، ماكاو سىندى ازيا ەلدەرى جايعاسقان. ال ءتورتىنشى ورىندا تۇرعىندارى ورتا ەسەپپەن 83،56 -جىل ءومىر سۇرەتىن شۆەيتساريا تۇر، ودان كەيىنگى ورىنعا سينگاپۋر (ورتا ەسەپپەن 83،39 جاس) ورنالاسقان.

«ادام اعزاسىنىڭ رەسۋرستارى ءبىز ويلاعاننان دا كوپ» دەيدى عالىمدار. مىسالى، گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەنگەن جاننا كالمان 120 جىل، ال جاپون دزيروەمون كيمۋرو 116 جىل ءومىر سۇرگەن.

تۇراقتى قوزعالىس، ءال- اۋقات، اقىل- وي جانە فيزيكالىق جۇمىستىڭ ىرعاعى، دۇرىس تاماقتانۋ، تەمەكى شەكپەۋ، الكوگولدى ىشىمدىك ىشپەۋ، ەسىرتكىدەن باس تارتۋ - ۇزاق ءارى سالاۋاتتى ءومىر سالتىنىڭ نەگىزى. سونىڭ ارقاسىندا ادام قارتايعان شاقتىڭ قۋانىشىن سەزىنەدى.

كيماني مارۋگە





مىسالى، كەنيالىق كيماني مارۋگە 84 جاسىندا ءبىرىنشى سىنىپقا باردى. ول ءوزىنىڭ كەدەيلىگىنەن بالا كەزىنەن وقي الماعانىن ايتادى. روبەرت كرونين 72 جاسىندا ۋنيۆەرسيتەتتى اياقتاعان؛

- امەريكالىق دجەيمس ۋوررەن ءومىر بويى اسپان مەن ۇشاقتارعا عاشىق بولىپ وتكەن 87 جاسىندا ۋوررەن ماقساتىنا جەتىپ، ۇشقىش اتاندى. ونىڭ العاشقى جولاۋشىسى 90 جاستاعى ميسسيس ۋوررەن بولدى؛

- الپينيست يۋكيرو ميۋرا 80 گە كەلگەن جاسىنا قاراماستان ەۆەرەستكە شىققان؛

مينورۋ سايتو





- جاپونيالىق مينورۋ سايتو كىشى كەمەگە ءمىنىپ الىپ الەمدى 8 رەت اينالىپ شىققان. بۇل كەزدە ول 77 جاستا بولاتىن؛

- مارافونشى كليفف يانگ ايگىلى سيدنەي- مەلبۋرنسۋپەر مارافونىندا 61 جاسىندا جەڭىسكە جەتتى. بۇل مارافوننىڭ قاشىقتىعى - 875 شاقىرىم. كليفف جەڭىسكە جەتىپ قانا قويماي، الەم رەكوردىن جاڭارتتى.

massaget.kz