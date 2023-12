جۇرەككە جىلۋلىق سىيلايتىن 5 فيلم

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قاراشا ايى جاقىنداعان سايىن كۇن سۋىتىپ كەلەدى. جازداعىداي ەندى دالاعا شىعىپ، باقتا سەرۋەندەگەننەن گورى، ۇيدە وتىرىپ، جىلى كورپەشەنىڭ استىندا جاتىپ، كينو كورگىمىز كەلەدى.

بۇگىن دەمالىس كۇندەرى قاراۋعا بولاتىن، جۇرەككە جىلۋلىق سىيلايتىن 5 فيلمدى ۇسىنامىز.

وتكەن ءتۇنى / پروشلوي نوچيۋ ۆ نيۋ-يوركە / Last Night

جاس جۇبايلار ءبىر كۇنگە ەكىگە بولىنەدى: جىگىت ءوزىنىڭ كورىكتى ارىپتەسىمەن ءىس ساپارعا كەتەدى، ال ايەلى بولسا ەسكى تانىسىن كەزدەستىرىپ قالىپ، ونىمەن كەشكى اس ىشۋگە كەلىسەدى.

وسىلايشا سۇراعى كوپ، جاۋابى از ۇزاق ءتۇن باستالادى. جارىڭمەن ءبىر كەرۋەتتە جاتىپ، وزگە جان تۋرالى ويلاۋدى قالاي قويۋعا بولادى؟ مەن تۇرمىستا، ونىڭ سۇيىكتىسى بار، اراداعى تارتىلىستى قالاي جويامىز؟ ۋاقىتشا سەزىمگە بەرىلگەن دۇرىس پا الدە بىرەۋدى ۇزاق ۋاقىت جاسىرىن تۇردە جاقسى كورگەن ءجون بە؟ وسىنداي سۇراقتار قويۋ ارقىلى فيلم كورەرمەنگە جىبەرىپ العان مۇمكىندىكتەر مەن جاس جۇبايلاردىڭ ىشكى جالعىزدىعىن كورسەتەدى. ءسۇيۋ بولەك، وتباسى بولۋ بولەك ەكەنىن دە كورسەتەدى.

نوتتينگ حيل / نوتتينگ حيل / Notting Hill

ۋيليام تەكەر — كىتاپ دۇكەنىنىڭ باسشىسى. جارى ونى تاستاپ، وزگەگە كەتىپ قالعالى بەرى ونىڭ ءومىرى كۇرت وزگەرەدى. ول ەندى مايونەزدى يوگۋرتتان ايىرا المايتىن كورشىسىمەن تۇرادى. ءبىر كۇنى ونىڭ دۇكەنىنە لوندونعا كينوعا ءتۇسۋ ءۇشىن كەلگەن، گولليۆۋد جۇلدىزى اننا سكوتت كەلەدى. ۋيليام بويجەتكەننىڭ ۇستىنە اپەلسين شىرىنىن توگىپ الادى. ۋيليام اكتريسامەن كەزدەسكەن ساتتەن باستاپ، سوزدەردى شاتاستىرىپ، ويىن جيناقتاي الماي ءبىرتۇرلى بولادى. اننا ونىڭ بۇل قىلىعىنا قىزىعۋشىلىق تانىتىپ، ونى وزىنە قوناققا شاقىرادى. امەريكالىق پەن لوندوندىق اراسىنداعى سەزىم وسىلايشا ۇشقىنعا اينالادى. ءبىراق ولار ب ا ق وكىلدەرىنەن قاشانعا دەيىن جاسىرىنباق؟

مەنىڭ نيۋ-يوركتەگى جىلىم / موي گود ۆ نيۋ-يوركە / My Salinger Year





جاس جازۋشى دجوان ءوز شىعارمالارىمەن الەمدى مويىنداتۋدى ارماندايدى. بارلىق جازۋشى سەكىلدى ول مانساپ جولىن ادەبي ورتالىقتىڭ حاتشىسى رەتىندە باستايدى. ونىڭ جاڭا باسشىسى مارگارەت تانىمال جازۋشى دجەروم سەليندجەردىڭ اگەنتى قىزمەتىن اتقارعان. دجوان ونىڭ «جار جاعالاعان جالعىز» كىتابىن وقىماسا دا، باسقا كىتاپتارىن جاتقا بىلەدى. وعان سەليندجەردىڭ وزىمەن تانىسۋ مۇمكىندىگى بۇيىرادى.

ەلەس / پريۆيدەنيە / Ghost

باقىتتى جۇپ جاقىندا جاڭا ۇيگە قونىس اۋدارىپ، ەندى عانا ءومىردىڭ باسقا پاراعىن اشادى. ءبىر كۇنى كەشكىسىن ۇيگە كەلە جاتقان ساتتە ولارعا بىرەۋلەر شابۋىل جاسايدى. توبەلەس كەزىندە مولليدىڭ سۇيىكتىسى سەمدى بىرەۋ اتىپ تاستايدى. جىگىت ۇرىلاردىڭ ارتىنان جۇگىرە جونەلەدى، قايتىپ ورالعانىندا مولليدىڭ ونىڭ دەنەسىنىڭ جانىندا جىلاپ وتىرعانىن كورەدى. وسىلايشا سەمگە جاڭا الەمنىڭ ەسىگى اشىلادى. ول ءوزى سياقتى ەلەستەردى كورەدى. كەيىن ەكى الەمنىڭ ورتاسىندا جايدان-جاي قالماعانىن ۇعادى. سەم ءوز سۇيىكتىسىن ءتونىپ تۇرعان قاۋىپتەن امان الىپ قالماق نيەتتە.

نيۋ-يوركتەگى جالعىز ءتىرى جىگىت / ەدينستۆەننىي جيۆوي پارەن ۆ نيۋ-يوركە / The Only Living Boy in New York

توماس جاڭا كورشىسىمەن تانىسقان ساتتەن باستاپ، ءتىل تابىسىپ كەتەدى. قارت ءوزى تۋرالى اشىلىپ ايتا قويماعانىمەن، جاس جىگىتتى باۋراپ الادى. توماس ءوزىنىڭ ىشكى ۋايىمىمەن بولىسە باستايدى، اسىرەسە اكەسىمەن قارىم-قاتىناسىن اشىق ايتادى. اكەسىنىڭ ادال جار بولماۋى ونىڭ ومىرىنە ايتارلىقتاي اسەر ەتەدى.

