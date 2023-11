يۋتۋب جەلىسىندەگى ەڭ تانىمال كليپتىڭ قارالىم سانى 5 ميللياردقا جەتتى - ۆيدەو

استانا. قازاقپارات - ۆيدەودان ءۇزىندى پۋەرتوريكالىق ورىنداۋشىلار لۋيس فونسي مەن دەددي يانكيدىڭ Despacito انىنە تۇسىرىلگەن كليپتىڭ قارالىم سانى 5 ميللياردقا جەتىپ، YouTube جەلىسىندە ابسوليۋت رەكورد ورناتتى.

كليپ ۆيدەوحوستينگتە 2017 -جىلى 12 -قاڭتاردا جاريالانعان ەدى. جارتى جىلدا ول قارالىم سانىن ءۇش ميللياردقا جەتكىزىپ، YouTube جەلىسىندەگى كوشباسشى بولعان. ەكىنشى ورىندا امەريكالىق رەپەر ورىنداۋشى چارلي پۋتانىڭ See you again ءانى ءۇش ميلليارد 489 ميلليون قارالىم جينادى. ۇزدىك ۇشتىكتە ەد شيراننىڭ كليپى Shape of you (ءۇش ميلليارد 413 ميلليون) تۇر.





Kaz.tengrinews.kz