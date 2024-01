42500 تەڭگەگە ءوتىنىش بەرۋگە ارنالعان قوسىمشا سەرۆيس ىسكە قوسىلدى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قازاقستاندا مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان بەرىلەتىن تولەمگە ءوتىنىش بەرۋگە ارنالعان قوسىمشا سەرۆيس ىسكە قوسىلدى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

«پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ تاپسىرماسى بويىنشا ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى پرەزيدەنت اكىمشىلىگى جانىنداعى قۇرامىنا IT- ساراپشىلارى مەن IT - كومپانيالارى كىرەتىن IT- شتابىمەن بىرلەسىپ، ق ر سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگىنىڭ كومەگىمەن توتەنشە جاعداي كەزەڭىندە تابىسىنان ايىرىلۋعا بايلانىستى مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورىنان (بۇدان ءارى – م ءا س ق) بەرىلەتىن تولەمدەرگە وتىنىشتەر بەرۋ ءۇشىن سەرۆيس قۇردى»، - دەلىنگەن ەڭبەك مينيسترلىگى تاراتقان اقپاراتتا.

ۆەدومستۆو مالىمەتىنشە، سەرۆيس Enbek.kz ەلەكتروندىق ەڭبەك بيرجاسىنىڭ الاڭىندا اشىلدى. م ءا س ق -تان ەڭ تومەنگى جالاقى - 42500 تەڭگە مولشەرىندە تولەمگە ءوتىنىش بەرۋ ءۇشىن كەلەسى قادامداردى ورىنداۋ قاجەت:

1) https://42500.enbek.kz سايتىنا كىرىڭىز؛

2) «جاردەماقى الۋ 42500» تاڭداڭىز؛

3) ءوتىنىش بەرۋشىنىڭ اتى-ءجونى، ج س ن، IBAN نەمەسە جۇمىس بەرۋشىنىڭ بسن، ەلەكتروندى پوشتاسى كورسەتىلگەن نىساندى (فورما) تولتىرىڭىز؛

4) نىساندى (فورما) جىبەرۋ كەرەك؛

5) جۇيە تەلەفون ءنومىرىن سۇرايدى؛

6) تەلەفون ءنومىرىن SMS ارقىلى جىبەرىلگەن كودپەن راستاۋ؛

7) ءوتىنىش جىبەرىلدى. ءوتىنىشتى وڭدەپ، «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسى» ك ە ا ق دەرەكتەرىن تەكسەرگەننەن كەيىن، ءوتىنىش بەرۋشى قابىلدانعان شەشىم تۋرالى SMS- حابارلاما الادى. اقپارات تولەمدى تاعايىنداۋ جانە تولەۋ ءۇشىن م ءا س ق - قا جىبەرىلەدى.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، توتەنشە جاعدايلار كەزىندە تابىسىنان ايىرىلۋ جاعدايىنا بايلانىستى م ءا س ق- تان الەۋمەتتىك تولەم كەلەسى ساناتتاعى ازاماتتارعا تاعايىندالادى:

- ورتا، شاعىن جانە ميكروبيزنەس سۋبەكتىلەرىنىڭ قىزمەتكەرلەرى؛

- جەكە كاسىپكەرلەر (بۇدان ءارى – ج ك)؛

- جەكە پراكتيكامەن اينالىساتىن ادامدار (نوتاريۋس، جەكە سوت ورىنداۋشىسى، ادۆوكات، كاسىبي مەدياتور) (بۇدان ءارى – ج پ)؛ - ءبىرىڭعاي جيىنتىق تولەمدى تولەۋشىلەر؛ - نىساناسى جۇمىستاردى ورىنداۋ (قىزمەتتەر كورسەتۋ) بولىپ تابىلاتىن ازاماتتىق- قۇقىقتىق سيپاتتاعى شارتتار (بۇدان ءارى – ا ق س) بويىنشا تابىس تاباتىن، سالىق اگەنتتەرى ولار ءۇشىن مىندەتتى زەينەتاقى جارنالارىن اۋدارعان ادامدار؛

- كارانتين ەنگىزىلگەن ەلدى مەكەندەردەگى ءىرى بيزنەس سۋبەكتىلەرىنىڭ قىزمەتكەرلەرى. وتىنىمدەردى قاراستىرۋدىڭ جانە الەۋمەتتىك تولەمدەردى تاعايىنداۋدىڭ جالپى مەرزىمى - 3 جۇمىس كۇنى.