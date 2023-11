ديماش « ءداۋىردىڭ ۇلى انشىلەرى» ساۋالناماسىندا 35- ورىندا كەلە جاتىر

استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىق ءانشى ديماش قۇدايبەرگەن ا ق ش- تاعى تانىمال ينتەرنەت الاڭدارىنىڭ ءبىرى - Ranker- دەگى «The Best Singers of All Timە» (ءداۋىردىڭ ۇلى انشىلەرى) داۋىس جيناۋ سايىسىندا ۇزدىك 40 ءانشىنىڭ قاتارىندا كەلە جاتىر، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

Ranker ءتۇزىپ وتىرعان رەيتينگ ۋاقىتتى تالعاماي الەمنىڭ ەڭ ۇزدىك ءانشىسىن تاڭداۋدى كوزدەپ وتىر. اتالمىش ينتەرنەت الاڭدا بۇل ساۋالناما جىل سايىن وتكىزىلەدى. ازىرگە رەيتينگتىڭ ۇزدىك بەستىگىن فرەددي مەركيۋري، مايكل دجەكسون، ۋيتني حيۋستون، ەلۆيس پرەسلي مەن فرەنك سيناترا باستاپ تۇر. ۋاقىتتى تالعاماي ۇزدىك ءانشىنى انىقتاماققا بەكىنگەندەر رەيتينگكە قازىرگى تانىمال انشىلەرمەن بىرگە ومىردەن ءوتىپ كەتكەن ورىنداۋشىلاردى دا ەنگىزگەن.

ۇزدىك انشىگە داۋىس بەرۋ ءۇشىن مىنا سىلتەمەگە ءوتىپ، ۇناسا جوعارى بەلگىنى، ۇناماسا تومەنگى بەلگىنى كورسەتۋگە بولادى.

«بۇل ءتىزىم الەمنىڭ ەڭ عاجايىپ مۋزىكانتتارىن قامتيدى. بۇكىل داۋىردەگى ەڭ ۇزدىك ءانشى رەتىندە كىمدى نۇسقار ەدىڭىز؟ ۇناعان انشىڭىزگە داۋىس بەرىڭىز» ، - دەلىنگەن ساۋالناما جازباسىندا.

ورتالىعى امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ لوس- اندجەلەس قالاسىندا ورنالاسقان الەمنىڭ ءىرى سيفرلى مەديا- كومپانيالارىنىڭ ءبىرى «Ranker» ينتەرنەت- الاڭىنا جىل سايىن 49 ميلليونعا تارتا ادام كىرەدى. سايتتا وسىعان ۇقساس رەيتينگتەرمەن بىرگە، سپورت، ساۋدا ماركالارى مەن مادەنيەت سالاسىندا دا جىل سايىن ساۋالناما جۇرگىزەدى.