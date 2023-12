قازاقپارات كۇنتىزبەسى: 22- قازان

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قازاقپارات وقىرماندارىنا 2020-جىلعى 22- قازانعا ارنالعان كۇنتىزبەسىن ۇسىنادى.

اتاۋلى كۇندەر

فەحنەر كۇنى

اتاۋلى كۇن نەمىستىڭ ايگىلى عالىمى، العاشقى ەكسپەريمەنتشىل پسيحولوگتاردىڭ ءبىرى، پسيحوفيزيكانىڭ نەگىزىن قالاعان گۋستاۆ تەودور فەحنەردىڭ قۇرمەتىنە بەكىتىلگەن.

فەحنەر كۇنىن قازىرگى پسيحوفيزيكتەردىڭ كوبى كاسىبي مەرەكەسى رەتىندە اتاپ وتەدى.

فەحنەردىڭ ەسىمى عىلىم تاريحىنا پسيحوفيزيكانىڭ اتاسى رەتىندە جازىلدى. فەحنەر 1850-جىلعى 22- قازان تاڭىندا كەنەت ادام دەنەسى مەن اقىل-ويىنىڭ اراسىنداعى بايلانىستى پسيحيكالىق تۇيسىكتەر مەن ماتەريالدىق تۇرتكىلەردىڭ اراسىنداعى مولشەرلىك قاتىناستى انىقتاۋ ارقىلى تابۋعا بولاتىنىن ءتۇسىندى.

سوندىقتان 22- قازان پسيحوفيزيكا پايدا بولعان كۇن ءارى فەحنەر كۇنى رەتىندە تويلانادى.

ەستە قالار وقيعالار

1915-جىلى سەمەيدىڭ تەمىرجول ۆوكزالى اشىلدى. سەمەي ۆوكزالىنىڭ تاريحى 1915-جىلى قازاندا نوۆونيكولايەۆتان العاشقى پويىز كەلگەن كۇننەن باستالادى.

وسى جىلدار ىشىندە ول ەكى رەت كۇردەلى جوندەۋدەن ءوتتى. ءوز تاريحىندا ميلليونداعان جولاۋشىنى قابىلداپ، شىعارىپ سالدى.

1993-جىلى ۇلان-باتىر قالاسىندا قازاقستان مەن موڭعوليا اراسىنداعى دوستىق قاتىناستارى جانە ىنتىماقتاستىق تۋرالى شارتقا قول قويىلدى.

1997-جىلى نيۋ-يوركتە ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ ارنايى مەرەيتويلىق سەسسياسى ءوتتى. 50- سەسسياسى جۇمىسىنىڭ ءبىرىنشى كۇنى وتىرىستا تاياۋ ونجىلدىقتاعى ب ۇ ۇ پەرسپەكتيۆالارى مەن مىندەتتەرى تۋرالى باعدارلامالىق بايانداماسىمەن ق ر پرەزيدەنتى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ ءسوز سويلەدى.

2003-جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ جارلىعىمەن قازاقستاننىڭ جەتەكشى عالىمدارىنىڭ «ق ر ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسى» قوعامدىق بىرلەستىگىن قۇرۋ تۋرالى باستاماسى ماقۇلداندى. 22- قازاندا وتكەن قۇرىلتاي سەزىندە «ق ر ۇلتتىق عىلىم اكادەمياسى» قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ جارعىسى قابىلدانىپ، اكادەميك مۇرات جۇرىنوۆ ونىڭ پرەزيدەنتى بولىپ سايلاندى.

2004-جىلى ساۋد ارابياسى استاناسى ءار-رياد قالاسىندا «ءنازىر تورەقۇلوۆ - ك س ر و- نىڭ ساۋد ارابياسى كورولدىگىندەگى وكىلەتتى ءتوراعاسى» اتتى كىتابى جارىق كوردى. كىتاپ اراب تىلىندە جازىلعان، وعان ن. تورەقۇلوۆتىڭ كۇندەلىگى مەن حاتتارى ەنگەن. نازىر تورەقۇلوۆ - 1928-1932-جىلدارى ك س ر و- نىڭ ساۋد ارابياسىنداعى ديپلوماتيالىق اگەنتى جانە باس كونسۋلى، 1932-1936-جىلدارى سول ەلدەگى كەڭەس وداعىنىڭ توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى بولعان.

ونىڭ حاتتارى مەن كۇندەلىكتەرىن وقي وتىرىپ ن. تورەقۇلوۆتىڭ ءوز قىزمەتىنىڭ ءمانىن جاقسى مەڭگەرگەن كورنەكتى قايراتكەر ەكەنىن تۇسىنۋگە بولادى.

2009-جىلى ەلباسى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ تۇركيانىڭ جوعارى مەملەكەتتىك ناگراداسىمەن ماراپاتتالدى.

2010-جىلى «قازپوشتا» ا ق ورتالىق جانە شىعىس ەۋروپاداعى ەڭ قۋاتتى ءارى ىقپالدى ۇيىمداردىڭ ءبىرى - ەۋروپانىڭ ۇلتتىق پوشتا وپەراتورلارى قاۋىمداستىعىنا قوسىلدى (PostEurop). سول ارقىلى قازاقستان ءۇشىن قىزمەتتەردى ەۋروپا نارىعىنا شىعارۋ، كارى قۇرلىق ەلدەرىمەن پوشتا الماسۋ دەڭگەيىن جاقسارتۋ مۇمكىندىگى اشىلدى.

2010-جىلى استانادا بىرنەشە جىل بويى قازاقستاندا، تاجىكستاندا، تۇرىكمەنستاندا قازبا جۇمىستارىن جۇرگىزگەن گەرمانيا ارحەولوگيا ينستيتۋتىنىڭ فوتوكورمەسى اشىلدى.

وسى كورمەدە باتىس قازاقستان وبلىسىنداعى «قىرىق وبا II « نەكروپولىنەن تابىلعان بۇيىمدار العاش رەت جۇرتشىلىققا كورسەتىلدى.

2014 -جىلى استانا الەمنىڭ 21 زياتكەر قالاسىنىڭ تىزىمىنە كىردى. بۇل ءتىزىم جىل سايىن زياتكەرلىك قوعامداستىق فورۋمىندا (ا ق ش) انىقتالادى.

2017 -جىلى پولشا پوشتاسى ەكسپو-2017 كورمەسىنە ارناپ ماركا شىعاردى. تارالىمى - 120 مىڭ دانا. ماركانىڭ قاق ورتاسىندا قازىرگى قازاقستاننىڭ سيمۆولى - بايتەرەك تۇر. ماركانىڭ شىعارىلۋى پولشا مەن قازاقستان اراسىنداعى دوستىق پەن ىنتىماقتىڭ بەلگىسى بولدى.

2018 -جىلى قازاقستان كومانداسى ا ق ش- تا وتكەن «Nasa Space Apps challenge « بايقاۋىندا ءبىرىنشى ورىندى جەڭىپ الدى. قازاقستاندىق بالالار «باعدارلامالىق قوندىرعىنى قولدانۋ ۇزدىگى» («The best use of hardware «) ساناتىنىڭ ۇزدىگى بولدى. قازاقستاننىڭ كومانداسى جۇمىسىن جانارتاۋلار مەن استەرويدتارلىڭ دەرەكتەرىن تالداۋعا ارنادى. «Nasa Space Apps challenge « - عارىش جانە جەردى زەرتتەۋگە باعىتتالعان جاپپاي وتەتىن حالىقارالىق بايقاۋ. وسى جولعى بايقاۋعا الەمنىڭ ا ق ش، قىتاي، ءۇندىستان سەكىلدى 70 كە جۋىق ەلىنەن 25 مىڭ ادام قاتىستى.

2019 -جىلى قازاقستاندىق جاس رەجيسسەر رامازان حاليوللانىڭ «دومبىرا» فيلمى نيۋ-دەلي قالاسىندا وتكەن 8-حالىقارالىق قىسقامەتراجدى فيلمدەر كينوفەستيۆالىندە (Delhi Shorts International Film Festival) «ۇزدىك فيلم» اتالىمىندا جەڭىمپاز اتاندى.

2019 -جىلى قازاقستاننىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى - ەلباسى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ جاپونيانىڭ يمپەراتورى نارۋحيتونىڭ تاققا وتىرۋىنا ارنالعان رەسمي شاراعا قاتىستى. 177 ەلدىڭ دەلەگاتسياسى قاتىسقان سالتاناتتى شارا يمپەراتور سارايىنىڭ «Matsu-no-Ma» مەملەكەتتىك زالىندا ءوتتى.

جالپى يمپەراتور نارۋحيتونىڭ تاققا وتىرۋىنا ارنالعان سالتاناتتى شاراعا شۆەتسيا، ەسۆاتيني، لەسوتو، كامبودجا، بۋتان، تونگو، نيدەرلاندى، يسپانيا، بەلگيا، مالايزيا كورولدەرى، تۇرىكمەنستان، قىرعىزستان، توگو، نيگەر، فينليانديا، ۆەنگريا، كەنيا، بانگلادەش سىندى ەلدەردىڭ پرەزيدەنتتەرى كەلدى.