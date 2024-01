قازاقپارات كۇنتىزبەسى: 21- اقپان

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قازاقپارات وقىرماندارىنا 2020-جىلعى 21- اقپانعا ارنالعان كۇنتىزبەسىن ۇسىنادى.

اتاۋلى كۇندەر

حالىقارالىق ەكسكۋرسيا جۇرگىزۋشى كۇنى

ەكسكۋرسيا جۇرگىزۋشىلەردىڭ حالىقارالىق فەدەراتسياسىنىڭ باستاماسى بويىنشا جىل سايىن الەمنىڭ بارلىق ەكسكۋرسيا جۇرگىزۋشىلەرى جانە گيدتەرى اتاپ وتەدى. 1990-جىلى WFTGA (World Federation of Tourist Guide Associations) پرەزيدەنتى تيتينا لويزيدەس العاشقى حالىقارالىق ەكسكۋرسيا جۇرگىزۋشى كۇنىن ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ءبىرى بولعان.

حالىقارالىق انا ءتىلى كۇنى

1999-جىلعى قاراشادا يۋنەسكو باس كونفەرەنسياسى 30-سەسسياسىنىڭ شەشىمىمەن بەكىتىلگەن جانە 2000-جىلعى اقپاننىڭ 21 ىنەن باستاپ تىلدىك جانە مادەني ءار الۋاندىقتى قورعاۋ ماقساتىندا اتاپ وتىلەدى.

ەستە قالار وقيعالار

1929-جىلى ب ك پ (ب) ورتالىق كوميتەتىنىڭ بارلىق پارتيا ۇيىمدارىنا ارنالعان «ەڭبەك ءتارتىبىن نىعايتۋ تۋرالى» حاتى جاريالاندى. ەلدەگى ەڭبەك ءتارتىبىنىڭ قاتايعانى سونشالىق، جۇمىسقا سەبەپسىز كەشىككەنى ءۇشىن سوتتاي سالۋ، تۇرمەگە جاۋىپ تاستاپ ادەتتەگى ىسكە اينالدى.

1992-جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ پەن ءۇندىستان پرەمەر-ءمينيسترى ناراسيمحا ر ا و قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن ءۇندىستان رەسپۋبليكاسى اراسىندا ديپلوماتيالىق قاتىناستار ورناتۋ تۋرالى حاتتاماعا، ءۇندىستان مەملەكەتتىك بانكى مەن قازاقستان سىرتقى ەكونوميكالىق قىزمەت بانكى اراسىنداعى كەلىسىمگە، ق ر ۇكىمەتى مەن ءۇ ر ۇكىمەتى اراسىندا كونسۋلدىق قاتىناستاردىڭ ورناتىلۋى تۋرالى حاتتاماعا قول قويدى.

1992-جىلى اتىراۋ وبلىسىنىڭ بالىقشى اۋدانىنداعى ورتا مەكتەپكە اقىن، قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەملەكەتتىك سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى فاريزا وڭعارسىنوۆانىڭ ەسىمى بەرىلدى.

2005-جىلى ەلباسى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ «ەكسترەميزمگە قارسى ارەكەت تۋرالى» زاڭعا قول قويدى.

2012-جىلى ۆەناداعى «كۋنستلەرحاۋس» سۋرەتشىلەر ۇيىندە تانىمال قازاقستاندىق سۋرەتشى ەربولات تولەپبايدىڭ جەكە كورمەسى اشىلدى. ونىڭ جۇمىستارى الەمنىڭ 35 ەلىندە كورمەگە قويىلعان.

2014-جىلى رەجيسسەر سەرىك اپرىموۆتىڭ «باۋىر» فيلمى بالالار جانە جاس وسپىرىمدەرگە ارنالعان «Ciné Junior» XXIV حالىقارالىق كينوفەستيۆالىندە حالىقارالىق ارتحاۋس كينوتەاترلارى كونفەدەراتسياسىنىڭ سىيلىعىن (C. I. C. A. E.) الدى. C. I. C. A. E. قازىلار القاسىنىڭ قۇرامىندا فرانسيا جانە بەلگياداعى ارتحاۋس كينوتەاترلارىنىڭ كينو كورسەتىلىمدەرىن ۇيلەستىرۋشىلەر بولدى.

2016-جىلى ەستونيادا وتكەن بالالار مەن جاس وسپىرىمدەرگە ارنالعان Ⅱاشىق حالىقارالىق ۆوكالدىق «Soprus» فەستيۆال- بايقاۋىندا 14 جاسار وڭتۇستىك قازاقستاندىق كارينا ناجىمەددينوۆا ءبىرىنشى سىيلىق لاۋرەاتى اتاندى. بايقاۋعا الەمنىڭ ءار ەلىنەن 50 كونكۋرسانت قاتىستى.

2017-جىلى شاڭعىشى رينات مۋحين ساپپورودا وتكەن VIII قىسقى ازيا ويىندارىندا 15 شاقىرىمدىق جەكە جارىستا قازاقستان قورجىنىنا العاشقى التىن مەدالدى سالدى. جالپى ازيا ويىندارىندا قازاقستان قۇراماسى 32 مەدال جەڭىپ الدى، ونىڭ 9 ى - التىن، 11 ءى - كۇمىس، 12 ءسى - قولا.

2018-جىلى انكارادا «الاشتىڭ اقيىق اقىنى: ماعجان جۇمابايەۆقا 125 جىل» كونفەرەنتسياسى ءوتتى جانە كەچيورەن اۋدانىنداعى ساياباقتا ماعجان جۇمابايەۆتىڭ ەسكەرتكىشى اشىلدى. اتالعان شارالار تۇركسوي حالىقارالىق تۇركى مادەنيەتى ۇيىمى جاريالاعان «ماعجان جۇمابايەۆ جىلى» اياسىندا وتكەن بولاتىن.

2018-جىلى «استانا وپەرانىڭ» تەنور پارتياسىنداعى ەڭ جاس ءارتىسى بالالار ستۋدياسىنىڭ ءسوليسى 10 جاسار قاجىمۇرات ەركىن العاش رەت ساحناعا شىقتى. ول كۇردەلى ۆوكالدىق پارتيانى كەرەمەت يگەرىپ قانا قويماي، جاڭا ساحنالىق بەينەنى دە كورسەتتى. مۇنداي تاجىريبە ومىردە بۇرىن-سوڭدى بولماعان، ياعني تەنورعا ارناپ جازىلعان ءرولدى بالا داۋسى ورىنداماعان ەكەن.

2019-جىلى الماتىدا Dombyra تەلەارناسى تەلەارناسىنىڭ تۇساۋى كەسىلدى. «Dombyra» تەلەارناسى - قازاق حالقىنىڭ رۋحاني جان سەرىگىنە اينالعان مۋزىكالىق ءتول اسپاپتارىن، ءداستۇرلى اندەرى مەن ۇلتتىق كۇيلەرىن حالىققا بارىنشا ناسيحاتتايتىن جاڭا فورماتتاعى تەلەارنا بولۋدى كوزدەيدى. باعدارلامالار تاۋلىك بويى قازاق تىلىندە جۇرگىزىلەدى. ونىڭ ەفيرىندە وتاندىق ونەرپازداردىڭ ءان-كۇي، جىرلارى كورسەتىلەدى. اسپاپتاردى ۇيرەنۋ مەكتەبى، قولونەر شەبەرلەرى جايلى باعدارلامالار تۇسىرىلەدى.