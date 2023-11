استانانىڭ 20 جىلدىق مەرەيتويىنا جوسپارلانعان شارالار جىل بويى وتەدى

استانا. قازاقپارات - ق ر مادەنيەت جانە سپورت ءمينيسترى ارىستانبەك مۇحامەدي ۇلى استانانىڭ 20 جىلدىق مەرەيتويىنا قاتىستى جوسپارلانعان 100 اۋقىمدى شارا تۋرالى ايتتى، دەپ قازاقپارات.

«كەلەشەكتە استانادا قالىپتاسقان تۇردە وتەتىن ءۇش- ءتورت شارا قاجەت. كەزىندە ءوتىپ تۇرعان «ازيا داۋىسى» فەستيۆالىنىڭ كونكۋرستىق فينالىنا بيلەت تابىلمايتىن. ونىڭ جابىلىپ قالعانى وكىنىشتى، ارينە. Voice of Astana حالىقارالىق ەسترادا اندەرى فەستيۆالى ورنىن باسۋ كەرەك دەگەن ويدامىز. فەستيۆال 15-16 - ماۋسىمعا جوسپارلانىپ وتىر جانە مادەني ءىس- شارالاردىڭ ىشىندە بۇعان ەڭ كوپ قارجى جۇمسالادى. فەستيۆالعا شەتەل جۇلدىزدارىن شاقىرماقشىمىز» ، - دەپ جازدى مينيستر فەيسبۋكتەگى پاراقشاسىندا.

ارىستانبەك مۇحامەدي ۇلى مەرەيتويدى اتاپ وتۋگە قارجى كوپ جۇمسالمايتىنىن، ءارى 10 شارا جىل بويى وتكىزىلەتىنىن جەتكىزدى.

«جاسىراتىنى جوق، استانا كۇنىن تويلاۋعا بولىنگەن قارجى سوماسى تۋرالى سۇراق تۋىندادى. ايتايىن دەگەنىم، استانانىڭ 20 جىلدىعىن تويلاۋ اياسىندا 100 (!) شاقتى جىل بويى وتەتىن ءىس- شارا جوسپارلانىپ وتىر. ماۋسىم- شىلدە ايلارى شارالارعا تولى بولىپ، ودان كەيىنگى ايلار بوس بولىپ قالماس ءۇشىن ءىس- شارالاردى جىل بويىنا بىركەلكى قىلىپ ءبولىپ وتىرمىن.

مەرەيتويدى اتاپ وتۋگە كەلسەك، بۇل - الەمدىك تاجىريبە، ءبىز ەلىمىزدىڭ بەدەلىن كوتەرەتىن ءىس- شارالار وتكىزۋگە مىندەتتىمىز. قازاقستان - الەمدىك قاۋىمداستىقتىڭ ءبىر بولىگى. بارلىق ەل حالىقتى تارتۋ ءۇشىن ونەر ارقىلى ءوز جەتىستىكتەرىن كورسەتۋى ءتيىس. يميدجدىك شارالار وسى ءۇشىن ۇيىمداستىرىلادى. وزدەرىڭىز كورىپ وتىرعانداي، ءبىز بارلىق شارانى ءىرى الەمدىك تەاترلارمەن نەمەسە كونتسەرتتىك ۇيىمدارمەن بىرلەسىپ وتكىزىپ جاتىرمىز. بۇل قاجەت» ، - دەدى مينيستر.

ونىڭ ايتۋىنشا، بايعالي سەركەبايەۆتىڭ 60 جىلدىعىنا جانە باتىرحان شۇكەنوۆتى ەسكە الۋ كەشى وتكىزىلەدى.

«بايعالي سەركەبايەۆتىڭ 60 جىلدىعىنا ارنالعان جانە باتىرحان شۇكەنوۆتى ەسكە الۋ كەشىن وتكىزەمىز. ونىڭ دوستارى ۆالەريا، اگۋتين، مەلادزە، ورباكايتە ءانشىنى ەسكە الۋ كونسەرتىنە قاتىسۋدى بورىشىمىز دەپ سانايدى. مۇنداي كەڭ اۋقىمدى فەستيۆال ۇيىمداستىرۋدا باستى شىعىن تەحنيكالىق جابدىقتاۋعا كەتەدى، ويتكەنى ساپالى جارىق پەن دىبىس وتە ماڭىزدى» ، - دەدى ارىستانبەك مۇحامەدي ۇلى.

باسقا دا ءىرى ءىس- شارالاردىڭ قاتارىندا «استانا وپەرا» تەاترى بەيجىڭ ۇلتتىق وپەرا تەاترىمەن بىرلەسىپ دج. پۋچچينيدىڭ «تۋراندوت» وپەراسىن ساحنالاۋى، قر ۇلتتىق مۇراجايدا وتەتىن ءۇندىنىڭ «ۇلى موعولدار. تاريح جادىگەرلەر» كورمەسى وتكىزىلەدى. سونداي- اق، استانانىڭ 20 جىلدىعىنا وراي ءبىرىنشى تەلەارنامەن بىرلەسىپ تۇسىرگەن «ماحاببات. ءۇمىت. استانا» تەلەسەريالىنىڭ تۇساۋكەسەرى 5-6 -شىلدە كۇندەرى بولادى.

سونىمەن قاتار تاعى دا ءبىرماشا بەلگىلەنگەن شارالار بار.

ولار: 1 - شىلدە كۇنى «قازاقستان بارىسى» رەسپۋبليكالىق تۋرنيرى، 1-5 - شىلدەدە «ەۋرازيا» XIV حالىقارالىق فەستيۆالى، 3-4 شىلدەدە «استانا'2018 - ەۋرازيانىڭ وقىرمان استاناسى» حالىقارالىق فەستيۆالى، 7-13 شىلدەدە Wide World ەرەكشە تەاترلاردىڭ I حالىقارالىق فەستيۆالى جانە حالىقارالىق سيمفونيالىق وركەستردىڭ ورىنداۋىندا كارل دجەنكينستىڭ Shine Astana سالتاناتتى وداسىنىڭ تۇساۋكەسەرى، 16-18 - شىلدەدە تاۋەلسىزدىك سارايىندا ارحيتەكتورلاردىڭ حالىقارالىق كونگرەسى، 16-22 شىلدەدە تەننيستەن ق ر پرەزيدەنتى كۋبوگى، 17-23 - شىلدەدە زاماناۋي حورەوگرافيا كەشى، 20-30 شىلدەدە «وپەراليا» حالىقارالىق فەستيۆال اياسىندا Open Air فورماتىندا مۇقان تولەبايەۆتىڭ «ءبىرجان - سارا» وپەراسى، 25-29 - شىلدەدە The Spirit of the Dance زاماناۋي ەتنيكالىق بي جانە مۋزىكا فەستيۆالى جانە حالىقارالىق اقىندار ايتىسى بولادى. سونىمەن بىرگە، «ەتنواۋل» ۇلتتىق مادەني كەشەنىنىڭ اشىلۋى جوسپارلانىپ وتىر.

«دوستارىم، جوسپارلانعان كەيبىر ءىرى شارالاردى ازىرشە تىزىمگە قوسقان جوقپىز. مىسالى، ماريين تەاترىنىڭ قويىلىمدارى، ول تۋرالى دەمەۋشى سبەربانكپەن كەلىسسوز جۇرگىزۋدەمىز.

مەرەكەلىك ءىس- شارالارىمىز بالالاردىڭ شىعارماشىلىعىن دامىتۋعا جانە سپورتتى ناسيحاتتاۋعا باعىتتالعان. جوسپارلانعان ءىس- شارالاردىڭ كوبى استانادا وتەدى، الايدا كەيبىرى شەتەلدە وتەدى نەمەسە ءوتتى دە: مىسالى، 17 - قاڭتاردا نيۋ- يوركتە «قازاقستان استانا بالەت» گالا- كونسەرتى بولدى، ال 8 - مامىردا حالىقارالىق كانن'2018 كينوفەستيۆالىندە قازاق كينوسى كۇنى بولادى، شىلدەدە تاعى دا نيۋ- يوركتە قاستەيەۆ اتىنداعى مەملەكەتتىك ونەر مۇراجايى قورىنان اكۆارەل جانە مايلى بوياۋ سۋرەتتەر كورمەسى جوسپارلانىپ وتىر» ، - دەدى ق ر م س م باسشىسى.

ءمينسترى تبيليسي مەن باكۋدە الەم ەسترادا جۇلدىزدارىنىڭ قاتىسۋىمەن وتكەن ءىس- شارالاردى سانامالاپ شىقتى.

«ول وتە قىمباتقا تۇسەتىن ءىس- شارالار! مىسالى، ەلتون دجون، لەدي گاگا، فورمۋلا-1 كونسەرتتەرى. ءبىز ونداي شىعىنعا بارا المايمىز. جالعىز ەلتون دجوننىڭ وزىنە بولىنگەن بيۋدجەتتىڭ جارتىسى كەتەر ەدى. ءبارى تاڭعالىپ قالدى، ارينە. ەگەر بەرىلگەن قاراجاتتى ءجۇز ءىس- شاراعا بولسەك، وندا بيۋدجەتتى ۇنەمدەۋ جولىن تاڭداعانىمىزدى ەسەپتەپ شىعارۋعا بولادى» ، - دەدى ول.

ول مەرەكەلىك باعدارلامانىڭ جوعارى دەڭگەيدە وتۋىنە كۇش جۇمسالاتاتىن اتاپ ءوتتى.

«ايتىلعان سىنعا كەلسەك، ءبىز جوسپارلانعان ءىس- شارالار ءتىزىمىن باسىنان بەرۋىمىز كەرەك ەدى. قارجى مينيسترلىگى ءبىزدى تولىقتاي قولدادى، قاراجات بيۋدجەتتە قاراستىرىلعان. دوستارىم، ءبىز مەرەكەلىك باعدارلامانىڭ جوعارى دەڭگەيدە وتۋىنە بارلىق كۇشىمىزدى سالامىز جانە ول ەلوردامىزدىڭ تۇرعىندارى مەن قوناقتارىنىڭ كوڭىلىنەن شىعىپ جۇرەگىنە جول تابادى دەپ سەنەمىن. مەرەكەلىك ءىس- شارالارعا قاتىسۋعا نيەتتى ادامدار ءۇشىن جوسپارلانعان شارالار كەستەسىن ارنايى ەگجەي- تەگجەيلى بەرىپ وتىرمىن. كورىكتى، سۇيىكتى جاس استانامىزدىڭ مەرەيتويىن بىرگە تويلايىق، اعايىن!» ، - دەدى مينيستر.