«وسكار-2021»: جىل ۇزدىكتەرى بەلگىلى بولدى

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - لوس- اندجەلەستە «وسكار» سىيلىعىن تابىستاۋدىڭ 93-ءراسىمى اياقتالدى.

2020 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا، Nomadland (اعىلشىن تىلىنەن اۋدارعاندا «كوشپەندىلەر جەرى») «ۇزدىك فيلم» نوميناتسياسىندا ماراپاتتالدى.

فيلم سيۋجەتى بويىنشا، باستى كەيىپكەر اقش باتىسىندا ساياحاتتاۋ ءۇشىن ۇيىنەن كەتىپ قالادى، ونى فرەنسيس ماكدورماند سومدادى. ەكىنشى پلانداعى رولدە دەۆيد سترەتەيرن وينادى، ال كوشپەندىلەر ليندا مەي، سۋونكي مەن بوب ۋەللس ءوز- وزدەرىن سومدادى. فيلم دجەسسيكا برۋدەردىڭ «كوشپەندىلەر جەرى» دەرەكتى رومانىنا نەگىزدەلگەن.

بۇل فيلم تاعى ەكى نوميناتسيا بويىنشا ۇزدىك اتاندى. حلويا چجاو «ۇزدىك رەجيسسەر»، فرەنسيس ماكدورماند «ۇزدىك ايەل ءرولى» نوميناتسياسىندا جەڭىسكە جەتتى.

ال «ۇزدىك ەر ءرولى» نوميناتسياسىندا The Father («اكە») فيلمىندە باستى رولدە ويناعان ەنتوني حوپكينس «وسكار» الدى. بۇل - حوپكينستىڭ ەكىنشى «وسكارى».

سونىمەن، 2021 -جىلعى «وسكاردىڭ» جەڭىمپازدارى:

ۇزدىك فيلم - Nomadland («كوشپەندىلەر جەرى»)؛

ۇزدىك ەر ءرولى - ەنتوني حوپكينس، The Father («اكە»)؛

ۇزدىك ايەل ءرولى - فرەنسيس ماكدورماند، Nomadland (كوشپەندىلەر جەرى)؛

ەكىنشى پلانداعى ۇزدىك ەر ءرولى - دەنيەل كالۋيا، Judas and the Black Messiah («يۋدا جانە قارا مەسسيا»)؛

ەكىنشى پلانداعى ۇزدىك ايەل ءرولى - يۋن ەدجون، Minari («ميناري»)؛

ۇزدىك رەجيسسەر - حلويا جاو، Nomadland («كوشپەندىلەر جەرى»)؛

ۇزدىك سەناري - Promising Young Woman («ءۇمىت بەرەتىن قىز»)؛

ۇزدىك بەيىمدەلگەن سەناري - The Father («اكە»)؛

ۇزدىك انيماتسيالىق فيلم - Soul («جان»)؛

ۇزدىك شەتەلدىك فيلم - Druk («سالىنىپ ءىشۋ»)؛

ۇزدىك دەرەكتى فيلم - My Octopus Teacher («مەنىڭ مۇعالىمىم - سەگىزاياق»)؛

ۇزدىك وپەراتور - ەريك مەسسەرشميدت، Mank («مانك»)؛

ۇزدىك ۆيزۋال ەففەكتىلەر - Tenet («دالەل»)؛

ۇزدىك كومپوزيتور - Soul («جان»)؛

ۇزدىك مونتاج - Sound of Metal («مەتالل داۋسى»)؛

ۇزدىك كوستيۋمدەر ديزاينى - Ma Rainey's Black Bottom («ما رەيني: بليۋز اناسى»)؛

ۇزدىك دىبىس - Sound of Metal («مەتالل داۋسى»)؛

ۇزدىك قىسقامەتراجدى انيماتسيالىق فيلم - If Anything Happens I Love You («ءبىر نارسە بولىپ قالسا، مەن سەنى سۇيەمىن»)؛

ۇزدىك قىسقامەتراجدى فيلم - Two Distant Strangers («قاشىقتاعى ەكى بەيتانىس»)؛

ۇزدىك قىسقامەتراجدى دەرەكتى فيلم - Colette («كولەتت»)؛

ۇزدىك قويۋشى- سۋرەتشى - Mank («مانك»)؛

ۇزدىك گريم مەن شاش ۇلگىسى - Ma Rainey's Black Bottom («ما رەيني: بليۋز اناسى»)؛

ۇزدىك ءان - Fight for You ءانى، Judas and the Black Messiah («يۋدا جانە قارا مەسسيا»).