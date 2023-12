ەۋرو-2020: تۋرنيردىڭ رەسمي ءانۇرانى ۇسىنىلدى - ۆيدەو

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - نيدەرلاندى ديدجەيى مەن مۋزىكالىق پروديۋسەرى مارتين گارريكس ەۋرو-2020 تۋرنيرىنىڭ رەسمي ءانۇرانىن ۇسىندى، دەپ حابارلايدى قازاقپارات.

سينگل We Are The People («ءبىز ادامدارمىز») دەپ اتالادى. ونىڭ ديدجەي گارريكس پەن U2 جازعان. جارىس ءبىر جىلعا كەيىنگە شەگەرىلىپ، ەندى 2021 -جىلدىڭ 11 -ماۋسىمى مەن 11 -شىلدە ارالىعىندا ەۋروپانىڭ 11 ەلىندە وتەتىن بولدى.

ماتچتار لوندون، ريم، ميۋنحەن، باكۋ، سانكت- پەتەربۋرگ، بۋداپەشت، سيەۆيليا، بۋحارەست، امستەردام، گلازگو جانە كوپەنگاگەندە بولادى. ال جارتىلاي فينالدىق ويىندار مەن اقتىق جارىس «ۋەمبلي» ستاديونىندا وتكىزىلەدى.





اۆتور: زارينا تۋعانبايەۆا