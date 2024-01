الماتىلىق 200 مۇعالىم دەسترۋكتيۆتى ءدىني اعىمدارعا قارسى يممۋنيتەتتى قالىپتاستىرۋ بويىنشا ءدارىس تىڭدادى

الماتى. قازاقپارات- الماتىدا «The best center of all levels» ق ق مەن الماتى قالاسى قوعامدىق دامۋ باسقارماسى «ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارى اراسىندا ءداستۇرلى قۇندىلىقتاردى ناسيحاتتاۋ بويىنشا جەكە جانە توپتىق الدىن الۋ ءىس-شارالارىن وتكىزۋ» جوباسىن جۇزەگە اسىرۋدا، دەپ حابارلايدى قازاقپارات ءتىلشىسى.

جوبانىڭ ماقساتى - مەكتەپ جانە كوللەدج ۇستازدارىنا دەسترۋكتيۆتى ءدىني يدەولوگياعا قارسى يممۋنيتەتتى قالىپتاستىرۋ جانە قازاق حالقىنىڭ ءداستۇرلى قۇندىلىقتارىن دارىپتەۋ بولىپ تابىلادى.

سەمينارعا 95 ءبىلىم بەرۋ مەكەمەسىنىڭ 200 گە جۋىق قىزمەتكەرى قاتىستى. ۇستازدار دەسترۋكتيۆتى ءدىني اعىمنىڭ ىقپالىنداعى ءبىلىم الۋشىلاردى ءداستۇرلى ءدىني باعىتقا قايتارۋ، قازاق حالقىنىڭ سالت- ءداستۇرىن، ادەت- عۇرپىن جانە رۋحاني مادەنيەتىن ناسيحاتتاۋ، جاستاردىڭ وتانىنا دەگەن پاتريوتتىق سەزىمدەرىن جانە ءبىلىم سالاسىنداعى زاڭنامانىڭ تالاپتارىن ساقتاۋ دەڭگەيىن جوعارىلاتۋ بويىنشا ءدارىس تىڭدادى.

ءدارىستى ءال-فارابي اتىنداعى قاز ۇ ۋ پروفەسسورى، فيلوسوفيا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، ءدىنتانۋشى اينۇر دۇربەلەڭ قىزى وقىدى. ونىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي سەمينار-ترەنينگتەر ەكسترەميزم مەن تەرروريزمنىڭ الدىن الۋعا جانە جاستاردى جات اعىمداردان ساقتاۋعا ءوز سەپتىگىن تيگىزەدى.

«ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى بالانىڭ بويىنا جاستايىنان ءسىڭىرۋ قاجەت. بۇل جەردە ءبىلىم بەرۋ مەكەمەلەرىنىڭ سونىڭ ىشىندە ۇستازداردىڭ ءرولى زور. ءقازىر جات اعىمداردىڭ وكىلدەرى جاستاردىڭ ساناسىن ۋلاپ جاتىر. وعان قارسى شىعۋدىڭ بىردەن ءبىر جولى بالالاردىڭ بويىنا رۋحاني مادەنيەتتى بارىنشا قالىپتاستىرۋ قاجەت. بۇگىن ءبىز وسى جانە وزگەدە تاقىرىپتاردى ورتاعا سالىپ تالقىلاپ جاتىرمىز»، - دەيدى فيلولوگيا عىلىمدارىنىڭ دوكتورى اينۇر دۇربەلەڭ قىزى.

سەمينارعا جينالعاندار ءدىني سالاداعى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ ءرولى مەن راديكالدى يدەولوگياعا قارسى يممۋنيتەتتى قالىپتاستىرۋ بويىنشا ءوزارا پىكىر الماستى.

شارا سوڭىنا سەمينارعا قاتىسقاندارعا «The best center of all levels» قوعامدىق قورىنىڭ ارنايى سەرتيفيكاتى تابىستالدى.

اۆتور: الما مۇقانوۆا