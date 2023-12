قازاقپارات كۇنتىزبەسى: 11- اقپان

نۇر-سۇلتان. قازاقپارات - قازاقپارات وقىرماندارىنا 2021-جىلعى 11- اقپانعا ارنالعان كۇنتىزبەسىن ۇسىنادى.

اتاۋلى كۇندەر

حالىقارالىق عىلىمداعى ايەلدەر مەن قىزدار كۇنى

ب ۇ ۇ شەشىمىمەن 2016-جىلدىڭ 11- اقپانىنان باستاپ حالىقارالىق عىلىمداعى ايەلدەر مەن قىزدار كۇنى (International Day of Women and Girls in Science) رەتىندە اتاپ وتىلەدى.

باستى ماقساتى - عىلىم مەن ءبىلىم سالاسىنداعى گەندەرلىك تەڭدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جانە ايەلدەر مەن قىزداردىڭ قۇقىقتارى مەن مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋ.

دۇنيەجۇزىلىك ناۋقاستار كۇنى

العاش رەت 1993-جىلى اتاپ ءوتىلدى. بۇل ەرەكشە كۇندى بەلگىلەۋ باستاماسى ريم پاپاسى يوانن پاۆەل ەكىنشىگە تيەسىلى.

ەستە قالار وقيعالار

1992 -جىلى ماسكەۋدە قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن يسپانيا كورولدىگى اراسىندا ديپلوماتيالىق قارىم-قاتىناس ورناتۋ تۋرالى بىرلەسكەن مالىمدەمەگە قول قويىلدى.

1992 -جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسى مەن گەرمانيا فەدەراتيۆتى رەسپۋبليكاسى اراسىندا ديپلوماتيالىق قارىم-قاتىناس ورناتۋ تۋرالى نوتالار الماسۋ ءراسىمى ءوتتى.

1997 -جىلى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىمەن كەڭەس وداعىنىڭ مارشالى ي. س كونيەۆ اتىنداعى الماتىداعى جوعارى اسكەري ۋچيليشەسى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارۋلى كۇشتەرى اسكەري اكادەمياسى بولىپ وزگەرتىلدى.

2005 -جىلى ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ تاريح فاكۋلتەتىندە اكادەميك ماناش قوزىبايەۆ اتىنداعى ءدارىسحانانىڭ سالتاناتتى اشىلۋ ءراسىمى ءوتتى. م. قوزىبايەۆ (1931-2002) - سان عاسىرلىق مۇراعات قۇجاتتارىن كوپ زەرتتەپ، كەڭەس زامانىندا بۇرمالانىپ كەلگەن قازاق تاريحىن دامىتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان عالىم.

ول ساياسي قۋعىن-سۇرگىن كەزىندە قۇربان بولعان قازاق زيالىلارىن اقتاۋ تۋرالى ءبىرىنشى بولىپ ماسەلە كوتەرىپ، پارلامەنتتەگى اقتاۋ كوميسسياسىن باسقاردى. كورنەكتى عالىمنىڭ مىڭنان استام زەرتتەۋ ەڭبەكتەرىنىڭ ءبىرازى قىتاي، ا ق ش، تۇركيا، كورەيا، يران ەلدەرىندە اۋدارىلىپ، كىتاپ بولىپ شىقتى. ق ر ۇكىمەتىنىڭ قاۋلىسىمەن ەلىمىزدەگى ءبىرقاتار ءبىلىم وردالارىنا عالىمنىڭ ەسىمى بەرىلدى.

2009 -جىلى «سامۇرىق-قازىنا» ۇلتتىق ءال-اۋقات قورى» ا ق قۇرىلىمىندا رەسپۋبليكالىق بيۋجەت ەسەبىنەن مەديتسينالىق تەحنيكالاردى ساتىپ الۋدى ۇيىمداستىراتىن «س ق- فارماتسيا» كومپانياسى قۇرىلدى.

2011 -جىلى قازاقستاندىق باق سالاسىندا ۇيلەستىرۋ كەڭەسى قۇرىلدى. ول قوعامدىق قاتىناستار مەن باق زاڭناماسىن جەتىلدىرۋمەن اينالىسادى، ب ا ق ءۇشىن ساراپتامالىق-ۇسىنىمدىق ۇسىنىستار مەن تۇجىرىمدار ازىرلەيدى، ۇلتتىق اقپاراتتىق كەڭىستىكتىڭ جاي-كۇيىن زەرتتەيدى.

2011 -جىلى وراسان زور ساياسي ەڭبەگى مەن ادامزاتقا قىزمەتى ءۇشىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى نۇرسۇلتان نازاربايەۆ «كورنەكتى جەتىستىكتەرى جانە ادامزاتقا قىزمەتى ءۇشىن» وردەنىمەن ماراپاتتالدى. ماراپاتتى ازيالىق ساياسي پارتيالار حالىقارالىق كونفەدەراتسياسىنىڭ ءتوراعاسى حوسە دە ۆەنەسيا تابىس ەتتى.

2015 -جىلى الماتىدا باستاپقى مەديتسينالىق-سانيتتارلىق كومەك بويىنشا دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ الەمدەگى العاشقى كەڭسەسى سالتاناتتى تۇردە اشىلدى.

2016 -جىلى قازاقستاندا بالانىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋدىڭ ۇلتتىق جۇيەسىن جەتىلدىرۋ جانە ب ۇ ۇ- نىڭ بالا قۇقىقتارى تۋرالى كونۆەنتسياسىنا قاتىسۋشى رەتىندە قازاقستاننىڭ حالىقارالىق مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋ ماقساتىندا قازاقستانداعى بالالار قۇقىعىن قورعاۋ جونىندەگى ومبۋدسمەن ينستيتۋتى قۇرىلدى. ونىڭ نەگىزگى ماقساتى - بالالاردىڭ قۇقىقتارى مەن زاڭدى مۇددەلەرىن قامتاماسىز ەتۋ، سونداي-اق مەملەكەتتىك جانە قوعامدىق ينستيتۋتتارمەن بىرلەسىپ، ولاردىڭ بۇزىلعان قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن قالپىنا كەلتىرۋ.

2016 -جىلى قازاق، ورىس جانە اعىلشىن تىلدەرىندە باسىلىپ شىعاتىن «ورتا ازيالىق ونەرتانۋ جۋرنالىنىڭ» العاشقى ءنومىرى جارىققا شىقتى. باسىلىم قازاقستانعا عانا ەمەس، ت م د جانە شەت ەلدەرگە تارالادى. جۋرنالدىڭ نەگىزگى ماقساتى - ونەر سالاسىنداعى قازاقستاندىق عالىمداردى ەۋروپالىق دەڭگەيگە شىعارۋ، ولاردىڭ جۇمىستارىنا سىلتەمە سانىن كوبەيتىپ، رەيتينگتەرىن ارتتىرۋ.

2016 -جىلى سارسەن امانجولوۆ اتىنداعى شىعىس قازاقستان ۋنيۆەرسيتەتى ەۋروپالىق ۋنيۆەرسيتەتتەر قاۋىمداستىعىنىڭ (EUA) مۇشەسى بولدى. بۇل - حالىقارالىق ءبىلىم بەرۋ كەڭىستىگىنە كىرىگۋدىڭ جاڭا ءارى ماڭىزدى قادامى. «ەۋروپاعا جول» ۋنيۆەرسيتەتتەرگە حالىقارالىق كونفەرەنتسيالارعا، ترەنينگتىك سەمينارلارعا قاتىسۋ ءۇشىن قوسىمشا مۇمكىندىكتەر، ءتۇرلى قىزمەتتەردى الۋعا كومەك بەرەدى.

2017 -جىلى قازاقستاندا «تۇمار» ۇلتتىق تەلەۆيزيالىق سىيلىعى تاعايىندالدى. «تۇمار» ۇلتتىق تەلەۆيزيالىق سىيلىعىن ق ر اقپارات جانە كوممۋنيكاتسيالار مينيسترلىگى ەلىمىزدىڭ ەڭ ساپالى جانە وزەكتى ءونىمىن انىقتاۋ ارقىلى قازاقستاندىق ساپالى تەلەۆيدەنيەنى دامىتۋ، ىلگەرى جىلجىتۋ، تەلەۆيزيالىق ءونىم جاساۋشى تالانتتى كاسىبي مامانداردى قولداۋ ماقساتىندا بەكىتكەن ەدى.

2020 -جىلى كونستيتۋتسيانىڭ ۇستەمدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسيالىق نەگىزدەرىنىڭ قالىپتاسۋى مەن دامۋىنا، ادامنىڭ جانە ازاماتتىڭ كونستيتۋتسيالىق قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن قورعاۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى مەن شەتەل ازاماتتارىن كوتەرمەلەۋ ماقساتىندا، سونداي-اق قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 25 جىلدىعىن اتاپ ءوتۋ قۇرمەتىنە «قازاقستان كونستيتۋتسياسىنا 25 جىل» مەرەكەلىك مەدالى تاعايىندالدى. مەرەكەلىك مەدالمەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ ۇستەمدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە، ەلدىڭ تاۋەلسىزدىگىن، قازاقستان قوعامىنداعى كەلىسىم مەن تۇراقتىلىقتى نىعايتۋعا، ادام مەن ازاماتتىڭ كونستيتۋتسيالىق قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن قورعاۋعا، كونستيتۋتسيوناليزمنىڭ يدەيالارى مەن پرينتسيپتەرىن قالىپتاستىرۋ مەن دامىتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسقان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى جانە شەتەل ازاماتتارى ماراپاتتالدى.