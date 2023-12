ونەر ءۇشىن قۇرباندىققا بارعان 10 اكتەر

نۇر- سۇلتان. قازاقپارات - ونەر قۇرباندىقتى تالاپ ەتەدى. مۇنداي قاعيدانى اكتەرلاردىڭ ءبارى ۇستانادى دەسەك، قاتەلەسپەسپىز.

وزىنە بەرىلگەن ءرولدى لايىقتى دەڭگەيدە سومداۋ ءۇشىن ۋاقىتى مەن كۇشىن ايامايتىن جانداردى كورگەندە ىسىنە دەگەن ادالدىق وسى بولار دەگەن ويعا كەلەسىڭ. نازارلارىڭىزعا ونەر ءۇشىن ۋاقىتى مەن كۇشىن جۇمساپ قانا قويماي، تۇبەگەيلى وزگەرۋگە بەل بۋعان اكتەرلاردىڭ وندىعىن ۇسىنامىز. ونەر ءۇشىن قۇرباندىققا بارعان مايتالماندار كىمدەر ەكەن؟ (ەسكەرتۋ: ءبىرىنشى اكتەرلاردىڭ ءوز اتى- ءجونى، ەكىنشى فيلمدەگى كەيىپكەرىنىڭ اتى- ءجونى جازىلادى. جاقشا ىشىندە فيلمنىڭ اتاۋى مەن شىققان جىلىن كورسەتەمىز).

Джонни Депп - Уайти Балджер ("Black mass", 2015)

Тильда Суинтон - Мадам Селин-Вильнёв Дегофф-унд-Таксис ("The Gand Budapest hotel", 2014)

Гленн Клоуз - Альберт Ноббс ("Albert Nobbs", 2011)

Джаред Лето - Марк Чепмен ("Chapter 27", 2006)

Руни Мара - Лисбет Саландер ("The girl with the dragon tattoo", 2011)

Хьюго Уивинг - Нокс әпке ("Cloud atlas", 2012)

Холли Берри - Иокаста Эйрс ("Cloud atlas", 2012)

Мэттью Фокс - Пикассо ("Alex Cross", 2012)

Хавьер Бардем - Рамон Сампедро ("Mar adentro", 2004)





