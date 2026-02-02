زەينەتكەرلەرگە پويىزدارعا %25 جەڭىلدىك بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - «جولاۋشىلار تاسىمالى» اق 60 جاستان اسقان جولاۋشىلارعا ارنالعان جاڭا جەڭىلدىكتى ىسكە قوستى.
«جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق 60 جاستان اسقان جولاۋشىلارعا ارنالعان جاڭا جەڭىلدىكتى ىسكە قوستى.
ەندى ەل ىشىندە تەمىرجولمەن ساپارلاۋعا %25 جەڭىلدىك قاراستىرىلعان. جەڭىلدىكتى پايدالانۋ ءۇشىن ۇلتتىق تاسىمالداۋشىنىڭ بارلىق پويىزىندا جارامدى QURMET ديسكونتتىق كارتاسىن راسىمدەۋ جەتكىلىكتى.
كارتا كۋپە، پلاتسكارت جانە وتىراتىن ۆاگونداردا ورىن شەكتەۋسىز بيلەت الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
كارتانىڭ قۇنى - 3000 تەڭگە، جارامدىلىق مەرزىمى - ساتىپ الىنعان كۇننەن باستاپ 1 جىل.
جاستار ءۇشىن دە ءتيىمدى مۇمكىندىكتەر ۇسىناتىن جاڭا KETTİK33 ديسكونتتىق كارتاسى ەنگىزىلدى. ەندى 15 پەن 25 جاس ارالىعىنداعى جولاۋشىلار KETTİK33 ديسكونتتىق كارتاسى ارقىلى كۋپە ۆاگوندارىنداعى جوعارعى ورىندار مەن وتىراتىن ۆاگوندارعا بيلەتتەردى %33 جەڭىلدىكپەن راسىمدەي الادى. كارتانىڭ قۇنى - 3000 تەڭگە، جارامدىلىق مەرزىمى - ساتىپ الىنعان كۇننەن باستاپ 1 جىل.
ديسكونتتىق كارتالار يەسىنىڭ اتىنا راسىمدەلەدى جانە ءۇشىنشى تۇلعالاردىڭ پايدالانۋىنا جول بەرىلمەيدى. كارتانى تەك تەمىرجول ۆوكزالدارىنداعى «جولاۋشىلار تاسىمالى» ا ق بيلەت كاسسالارىنان الۋعا بولادى. راسىمدەۋ ءۇشىن جەكە كۋالىك، ۇيالى تەلەفون ءنومىرى جانە (قالاۋ بويىنشا) ەلەكتروندىق پوشتا مەكەنجايى تالاپ ەتىلەدى.
ديسكونتتىق كارتا بويىنشا جەڭىلدىكتەر بيلەت كاسسالارىندا نەمەسە bilet.railways.kz سايتى ارقىلى بيلەت ساتىپ الىنعان جاعدايدا عانا قولدانىلادى. ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەردىڭ پلاتفورمالارى ارقىلى ساتىپ الىنعان بيلەتتەرگە جەڭىلدىكتەر قاراستىرىلمايدى.
جەڭىلدىكتەر جىل سايىن بەلگىلەنگەن كەزەڭدە ۇسىنىلادى. الايدا مەرەكەلىك جانە كانيكۋل ۋاقىتىندا ديسكونتتىق كارتالاردىڭ قولدانىلۋى توقتاتىلادى:
• 2026 -جىلعى 20- 29 - ناۋرىز ارالىعى؛
• 2026 -جىلعى 25- 30-جەلتوقسان ارالىعى؛
• ماۋسىم- تامىز ايلارى.
ايتا كەتەلىك پويىزداردا جولاۋشىلارعا ارنالعان قانداي سەرۆيستەر بارى تۋرالى جازعان ەدىك.