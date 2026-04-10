زەينەتاقى جيناعىنان اقشا شەشپەك بولعان ايەل 5 ميلليون تەڭگەسىنەن ايىرىلدى
استانا. قازاقپارات - جامبىل وبلىسىندا زەينەتاقى جيناعىن شەشىپ بەرۋگە ۋادە بەرىپ، ايەلدىڭ 4,8 ميلليون تەڭگەدەن استام قاراجاتىن يەمدەنگەن ەر ادام الاياقتىق ءۇشىن سوتتالدى.
ءىستى مويىنقۇم اۋداندىق سوتى قارادى. وقيعا 2025-جىلدىڭ تامىزى مەن قاراشاسى ارالىعىندا بولعان.
ەر ادام اۋدان تۇرعىنىن زەينەتاقى جيناعىنان اقشا الۋعا كومەكتەسە الاتىنىنا سەندىرىپ، ءوز «قىزمەتى» ءۇشىن اقشا اۋدارۋدى سۇراي باستاعان. ايەل وعان سەنىپ، بىرنەشە رەت اقشا جىبەرگەن.
كەيىن بەلگىلى بولعانداي، ول ەشقانداي كومەك كورسەتۋدى جوسپارلاماعان، ال العان قاراجاتتى ءوز مۇقتاجىنا جۇمساپ جىبەرگەن.
جابىرلەنۋشى سوتتالۋشىمەن تاتۋلاسقانىن ايتىپ، ءبىراق ماتەريالدىق زالال تولىق وتەلمەگەنىن جەتكىزگەن. ءبىراق، ونى باس بوستاندىعىنان ايىرماۋدى ءوتىندى.
سوت ۇكىمىمەن ن. ق ك 190-بابى 3-بولىگىنىڭ 1) تارماعى بويىنشا كىنالى دەپ تانىلىپ، وعان پروباتسيالىق باقىلاۋ بەلگىلەنە وتىرىپ، 3 جىل 6 اي مەرزىمگە باس بوستاندىعىن شەكتەۋ تۇرىندەگى جازا تاعايىندالدى، - دەپ حابارلادى جامبىل وبلىسى مويىنقۇم اۋداندىق سوتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ۇكىم زاڭدى كۇشىنە ەندى.
