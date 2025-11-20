زەينەتاقى 2026-جىلى نەگە تەك 10 پايىزعا ۇلعايادى - جۇمانعارين جاۋابى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين 2026-جىلى زەينەتاقى نەلىكتەن تەك 10 پايىزعا ارتاتىنىن ءتۇسىندىردى.
سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگتە ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن ۆيتسە-پرەمەر زەينەتاقىنى 10 پايىزعا عانا كوتەرۋ شەشىمى بولجامدى ماكروەكونوميكالىق كورسەتكىشتەرگە بايلانىستى بولعانىن اتاپ ءوتتى.
- ينفلياتسيانىڭ ورتاشا دەڭگەيى 9-10 پايىزدى قۇرايدى دەپ بولجادىق. سوندىقتان يندەكستەۋدى 10 پايىز قىلىپ قالدىردىق. بۇگىندە بۇل بيۋجەتىمىزدىڭ مۇمكىنشىلىگىمەن بايلانىستى، - دەدى ۆيتسە-پرەمەر.
وسى ورايدا تىلشىلەر الداعى ۋاقىتتا يندەكستەۋدى ارتتىرۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋ ىقتيمالدىعىن سۇراعان ەدى. وعان ۆيتسە-پرەمەر تۇزەتۋ جوسپارلانبايتىنىن ايتىپ، ناقتى جاۋاپ بەردى.
- ارتتىرۋ بولمايدى، 10 پايىز قالادى. بۇل بيۋجەتتە بەكىتىلگەن، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «2026-2028-جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەت تۋرالى» زاڭى تالقىلاندى. سەنات قۇجاتتىڭ جەكەلەگەن باپتارىن جاڭا رەداكسيادا ۇسىنىپ، ونى ماجىلىسكە قايتاردى.