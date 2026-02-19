زەرتتەۋشىلەر جىلى سۋدىڭ پايداسىن جوققا شىعاردى
استانا. قازاقپارات - الەۋمەتتىك جەلىلەردە كۇن سايىن ءبىر ستاقان جىلى سۋ ءىشۋ «عاجايىپ ەم» رەتىندە ناسيحاتتالىپ ءجۇر. ونىڭ ارىقتاۋعا كومەكتەسەتىنى، تەرىنى جاقسارتاتىنى، جانە سۋىق ءتيۋدى ەمدەيتىنى ءجيى ايتىلادى. الايدا The Conversation پورتالى حابارلاعانداي، سۋدىڭ ءدال تەمپەراتۋراسىنىڭ ەرەكشە ەمدىك قاسيەتى بارىن دالەلدەيتىن عىلىمي دەرەك جوق.
مامانداردىڭ ايتۋىنشا، باستى فاكتور سۋدىڭ تەمپەراتۋراسىندا ەمەس، اعزانىڭ جەتكىلىكتى ىلعالدانۋى. سۋ بۇيرەك، اس قورىتۋ جۇيەسى، قان اينالىمى جانە قان قىسىمىن رەتتەۋ ءۇشىن قاجەت. 2025 -جىلعى زەرتتەۋلەر سۇيىقتىق جەتىسپەۋى كۇندەلىكتى كۇيزەلىسكە دەگەن رەاكسيانى كۇشەيتۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتكەن. ءبىراق جىلى سۋ سالقىن نەمەسە بولمە تەمپەراتۋراسىنداعى سۋعا قاراعاندا پايدالى دەگەن ناقتى دالەل جوق.
ارىقتاۋعا قاتىستى تۇجىرىمدار دا عىلىمي تۇرعىدا راستالماعان. دەگەنمەن سۋدى كوبىرەك ءىشۋ تابەتتى باقىلاۋعا جانە ءتاتتى سۋسىنداردى ازايتۋعا كومەكتەسەدى. مۇندا شەشۋشى ءرولدى تەمپەراتۋرا ەمەس، جالپى ىشكەن سۋ كولەمى اتقارادى.
تاماق اۋىرعاندا جىلى سۋسىنداردىڭ كومەگى بار. جىلۋ تىندەردى بوساڭسىتىپ، شىرىشتى سۇيىلتادى جانە تاماقتاعى جايسىزدىقتى ازايتادى. ءبىراق بۇل تەك سيمپتومداردى جەڭىلدەتەدى، ينفەكتسيانى ەمدەمەيدى.
«دەتوكس اسەرى» تۋرالى دا عىلىمي دالەل جوق. اعزانى تازارتاتىن - باۋىر مەن بۇيرەك. سۋ ءىشۋ ولاردىڭ جۇمىسىن قولدايدى، ءبىراق «جىلى سۋمەن تازارتۋ» دەگەن ۇعىم مەديتسينادا جوق.
ساراپشىلار ترەندتىڭ تانىمالدىعىن پسيحولوگيالىق اسەرمەن تۇسىندىرەدى. جىلى سۋسىن جايلىلىق سەزىمىن بەرەدى، تىنىشتاندىرادى جانە پايدالى ادەت قالىپتاستىرادى. كۇندەلىكتى سۋ ءىشۋ راسىندا دەنساۋلىققا پايدالى، ءبىراق ول تەمپەراتۋراعا بايلانىستى وزگەرمەيدى.