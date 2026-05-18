زۋمەرلەر جۇمىستان تەك اقشا ەمەس، ماعىنا ىزدەيدى - پسيحولوگ
استانا. KAZINFORM - قازىرگى جاستاردىڭ ومىرگە، جۇمىسقا جانە قوعامعا دەگەن كوزقاراسى الدىڭعى بۋىننان ايتارلىقتاي وزگەشە. ولار تۇراقتىلىقتان بۇرىن ەركىندىككە، پسيحولوگيالىق جايلىلىققا جانە ءومىر ساپاسىنا كوبىرەك ءمان بەرەدى.
وتباسى پسيحولوگى ەرجان مىرزابايەۆ BIZDIP ORTA پودكاستىندا قازىرگى جاستاردىڭ نەگە جۇمىستى جيى اۋىستىراتىنىن جانە ۇرپاقتار اراسىنداعى تۇسىنىسپەۋشىلىك نەدەن تۋىندايتىنىن ءتۇسىندىردى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى قوعامدا ءجيى ايتىلاتىن «زۋمەرلەر» ۇعىمى شامامەن 1997-2012-جىلدارى تۋعان بۋىنعا قاتىستى قولدانىلادى.
- بۇرىن بۇل بۋىنعا اسا كوپ نازار اۋدارىلمادى. ولار وقۋشى، جاسء وسپىرىم ەدى. ال قازىر ەسەيىپ، ەڭبەك نارىعىنا ارالاسىپ، قوعامدا ءوز ويىن اشىق ايتاتىن بەلسەندى بۋىنعا اينالدى. سوندىقتان بۇل بۋىن تۋرالى اڭگىمە دە جيىلەي باستادى، - دەدى پسيحولوگ.
ونىڭ سوزىنشە، زۋمەرلەر - ينتەرنەت، سمارتفون جانە الەۋمەتتىك جەلىمەن بىرگە وسكەن العاشقى بۋىن.
- ءبىز تەحنولوگيانى كەيىن ۇيرەندىك. ال ولار گادجەتپەن بىرگە ءوستى. سوندىقتان تەحنولوگيانى وتە ەركىن قولدانادى. الەۋمەتتىك جەلى ارقىلى ولار ءوزىن تەك جاقىن ورتاسىمەن ەمەس، بۇكىل الەممەن سالىستىرادى. سونىڭ اسەرىنەن ولاردىڭ دۇنيەتانىمى دا وزگەردى. قازىرگى جاستار ءوزىن جاھاندىق قوعامنىڭ ءبىر بولىگى رەتىندە سەزىنەدى، - دەيدى مامان.
پسيحولوگ قازىرگى جاستاردىڭ جۇمىسقا دەگەن كوزقاراسى دا وزگەشە ەكەنىن ايتادى.
- 1980-1990-جىلدارى وسكەن بۋىن ءۇشىن تۇراقتى جۇمىس پەن تابىس ماڭىزدى بولدى. سەبەبى ولار ەكونوميكالىق قيىندىقتاردى، داعدارىستى كوردى. ال قازىرگى جاستار ونداي كەزەڭدى باستان وتكەرمەگەن. سوندىقتان ولار جۇمىستان تەك اقشا ەمەس، ماعىنا ىزدەيدى. ەگەر جۇمىس ۇناماسا، ەش قينالماي باسقا سالاعا اۋىسا سالادى نەمەسە جۇمىستان كەتەدى، - دەدى ەرجان مىرزابايەۆ.
ساراپشىنىڭ پىكىرىنشە، ءدال وسى ايىرماشىلىق ۇرپاقتار اراسىنداعى تۇسىنىسپەۋشىلىككە سەبەپ بولىپ وتىر.
- ۇلكەن بۋىن بالالارىن «وقىماساڭ، جۇمىسسىز قالاسىڭ»، «كۇن كورە المايسىڭ» دەگەن قورقىنىشپەن تاربيەلەدى. ويتكەنى ولار مۇنى ءوز ومىرىندە كوردى. ال زۋمەرلەر ونداي قيىندىقتاردى باستان وتكەرمەگەندىكتەن، مۇنداي سوزدەردى تاريحي وقيعا سياقتى قابىلدايدى. سوندىقتان بۇل موتيۆاتسيا ولارعا اسەر ەتپەيدى، - دەيدى ول.
پسيحولوگتىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى جاستار ءۇشىن باستى قۇندىلىق - ەركىندىك.
- ولار جەكە شەكاراسىنا، پسيحولوگيالىق جايلىلىعىنا كوبىرەك ءمان بەرەدى. كەيدە ۇلكەن بۋىن مۇنى ەگويزم دەپ قابىلداۋى مۇمكىن. ءبىراق بۇل - قازىرگى جاستاردىڭ ومىرگە دەگەن جاڭا كوزقاراسى، - دەپ تۇيىندەدى مامان.
ايتا كەتەيىك، ماماندار اتا-انالارعا بالالاردىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى قاۋىپسىزدىگىن باقىلاپ، ينتەرنەتتەگى بەلسەندىلىگىنە ۇنەمى نازار اۋدارۋعا كەڭەس بەرەدى.