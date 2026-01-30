20:44, 30 - قاڭتار 2026 | GMT +5
زاڭعار نۇرلان ۇلى تاريحي جەتىستىككە جەتتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قۇراماسىنىڭ تەننيسشىسى زاڭعار نۇرلان ۇلى مەلبۋرن قالاسىندا (اۋستراليا) ءوتىپ جاتقان جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى Australian Open-2026 تۋرنيرىنىڭ جارتىلاي فينالىنا شىقتى، - دەپ حابارلايدى ق ت ف.
جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى الەمدىك رەيتينگتە 12-ورىندا تۇرعان زاڭعار نۇرلان ۇلى شيرەك فينالدا گونكونگ وكىلى كاي تومپسونمەن كەزدەستى.
كەزدەسۋ قازاقستاندىق تەننيسشىنىڭ جەڭىسىمەن اياقتالدى: 3:6، 7:6 (7:4)، 6:4.
وسىلايشا زاڭعار نۇرلان ۇلى قازاقستان تەننيسى تاريحىندا جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى Australian Open تۋرنيرىنىڭ العاشقى جارتىلاي فيناليسى اتاندى.