ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:44, 30 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    زاڭعار نۇرلان ۇلى تاريحي جەتىستىككە جەتتى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان قۇراماسىنىڭ تەننيسشىسى زاڭعار نۇرلان ۇلى مەلبۋرن قالاسىندا (اۋستراليا) ءوتىپ جاتقان جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى Australian Open-2026 تۋرنيرىنىڭ جارتىلاي فينالىنا شىقتى، - دەپ حابارلايدى ق ت ف.

    Заңғар Нұрланұлы
    Фото: ҚТФ

    جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى الەمدىك رەيتينگتە 12-ورىندا تۇرعان زاڭعار نۇرلان ۇلى شيرەك فينالدا گونكونگ وكىلى كاي تومپسونمەن كەزدەستى.

    كەزدەسۋ قازاقستاندىق تەننيسشىنىڭ جەڭىسىمەن اياقتالدى: 3:6، 7:6 (7:4)، 6:4.

    وسىلايشا زاڭعار نۇرلان ۇلى قازاقستان تەننيسى تاريحىندا جاس وسپىرىمدەر اراسىنداعى Australian Open تۋرنيرىنىڭ العاشقى جارتىلاي فيناليسى اتاندى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
