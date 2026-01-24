زاڭعا باستاماشىلىق، رەفەرەندۋم ۇسىنۋ، جىل سايىنعى سەسسيا - حالىق كەڭەسى قالاي جۇمىس ىستەيدى
استانا. KAZINFORM - حالىق كەڭەسى - حالىقتىڭ مۇددەلەرىن بىلدىرەتىن جوعارى كونسۋلتاتيۆتىك ورگان بولادى. پرەزيدەنتتىڭ قۇقىقتىق ماسەلەلەر جونىندەگى كومەكشىسى ەرجان جيەنبايەۆ حالىق كەڭەسىنىڭ جۇمىسى تۋرالى كونستيتۋتسياعا قانداي وزگەرىستەر ۇسىنىلعانىن باياندادى.
ونىڭ ايتۋىنشا، حالىق كەڭەسىنىڭ مارتەبەسىن كونستيتۋتسيادا بەكىتۋ ماقساتىندا وندا جەكە ءبولىم كوزدەۋ ۇسىنىلادى.
- بىرىنشىدەن، حالىق كەڭەسى قازاقستان رەسپۋبليكاسى حالقىنىڭ مۇددەلەرىن بىلدىرەتىن مەملەكەتىمىزدىڭ جوعارى كونسۋلتاتيۆتىك ورگانى ەكەندىگى تۋرالى نورمانى كوزدەۋ قاجەت. قۇرامى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتتارى قاتارىنان مەملەكەت باسشىسى تاراپىنان قالىپتاستىرلاتىندىعىن قامتۋ كەرەك، - دەدى ە. جيەنبايەۆ ەلوردادا كونستيتۋتسيالىق سوت عيماراتىندا.
وعان قوسا، حالىق كەڭەسىنىڭ مەملەكەتتىڭ ىشكى ساياساتىنىڭ نەگىزگى باعىتتارى - قوعامدىق كەلىسىمدى، جالپىۇلتتىق بىرلىكتى جانە ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ، مەملەكەت قىزمەتىنىڭ قاعيداتتارىن جانە جالپىۇلتتىق قۇندىلىقتاردى ىلگەرىلەتۋگە قاتىستى ۇسىنىستار مەن ۇسىنىمدار ازىرلەۋ جونىندەگى نەگىزگى وكىلەتتىكتەرىن رەگلامەنتتەۋ قاجەت.
پرەزيدەنت حالىق كەڭەسى زاڭ شىعارۋعا باستاماشىلىق ەتۋ قۇقىعىنا يە بولۋى قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى. بۇل دا كونستيتۋتسيادا بەكىتىلۋگە ءتيىس.
سونىمەن بىرگە، حالىق كەڭەسىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتىنە رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكىزۋ تۋرالى ۇسىنىس ەنگىزۋ قۇقىعىمەن قامتاماسىز ەتۋ ۇسىنىلادى.
- حالىق كەڭەسىنىڭ قۇرىلۋ، قۇرامىن قالىپتاستىرۋ ءتارتىبى، وكىلەتتىكتەرى مەن قىزمەتىن ۇيىمداستىرۋ ماسەلەلەرى بولەك كونستيتۋتسيالىق زاڭمەن ايقىندالاتىن بولادى. حالىق كەڭەسىنىڭ جوعارعى ورگانى جىلىنا كەمىندە ءبىر رەت شاقىرىلاتىن سەسسيا بولادى. وسىلايشا، حالىق كەڭەسى قازاقستان حالقى اسسامبلەياسى جانە ۇلتتىق قۇرىلتاي ءتارىزدى تۇراقتى جۇمىس ىستەيتىن ورگان بولمايدى، - دەدى پرەزيدەنتتىڭ قۇقىقتىق ماسەلەلەر جونىندەگى كومەكشىسى.
بۇعان دەيىن ە. جيەنبايەۆ ۆيتسە-پرەزيدەنتكە قويىلاتىن تالاپتاردىڭ ۇلگىسىن جاريالاعان ەدى.
