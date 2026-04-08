يزرايل يرانعا شابۋىلدارىن توقتاتقانىمەن ليۆانداعى وپەراتسيالارىن جالعاستىرىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - يزرايل ارمياسى ءبىتىم جاساسۋ اياسىندا يرانعا شابۋىلىن توقتاتقانىن مالىمدەدى، الايدا ليۆاندا «حەزبوللاعا» قارسى اسكەري وپەراتسيالار جالعاسىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform-نىڭ تاياۋ شىعىستاعى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يزرايل قورعانىس ارمياسى سارسەنبى كۇنى ەلدىڭ اسكەري-اۋە كۇشتەرى يران اۋماعىنا سوققى بەرۋدى توقتاتقانىن، يراننىڭ يزرايلگە قارسى بالليستيكالىق زىمىران ۇشىرۋ قارقىنىن ازايتۋعا باعىتتالعان تۇنگى شابۋىلدار سەرياسىن اياقتاعانىن حابارلادى.
سونداي-اق اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىم كۇشىنە ەنگەنگە دەيىن يزرايل كۇشتەرى يراننىڭ ءارتۇرلى بولىكتەرىندەگى نەگىزگى قارۋ-جاراق ءوندىرىسى نىساندارىنا شابۋىل جاساعانى تۋرالى حابارلاندى.
- ساياسي باسشىلىقتىڭ نۇسقاۋلارىنا سايكەس ارميا يرانعا قارسى ناۋقاندى توقتاتتى جانە جوعارى دايىندىقتا قالىپ، كەز كەلگەن بۇزۋشىلىققا جاۋاپ بەرۋگە دايىن، - دەلىنگەن تساحال مالىمدەمەسىندە.
يزرايل اسكەريلەرى سونىمەن بىرگە ليۆانداعى «حەزبوللاعا» قارسى وپەراتسيالار، سونىڭ ىشىندە جەردەگى ءىس-ارەكەتتەر جالعاسىپ جاتقانىن راستادى. ارميا اتىستى توقتاتۋدىڭ ليۆان باعىتىنا قولدانىلمايتىنىن اتاپ ءوتتى.
يزرايل ارمياسىنىڭ مالىمدەمەسى پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترى شاحباز شاريفتىڭ بۇرىن قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەردىڭ ليۆانعا دا قاتىستى ەكەنى تۋرالى مالىمدەمەسىنە قاراماستان جاسالدى، الايدا يزرايل تاراپى بۇل مالىمدەمەنى جوققا شىعاردى.
يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ يرانعا قارسى سوققىلاردى توقتاتۋ تۋرالى شەشىمىن قۇپتادى. وسى ارادا يزرايل بيلىگى بۇل كەلىسىم ليۆانعا قاتىستى قولدانىلمايدى دەپ ساناپ وتىر.
- ەكى اپتالىق ءبىتىم ليۆاندى قامتىمايدى، - دەپ مالىمدەدى يزرايل ۇكىمەتى باسشىسىنىڭ كەڭسەسى.
مالىمدەمەدە سونداي-اق ا ق ش يزرايلگە يرانمەن الداعى كەلىسسوزدە ورتاق ماقساتتارعا جەتۋگە، سونىڭ ىشىندە يادرولىق جانە زىمىران قاۋپىن جويۋعا مىندەتتەمەسىن راستاعانى اتاپ ءوتىلدى.
فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكرون ا ق ش پەن يران اراسىندا اتىستىڭ توقتاتىلۋىن قۇپتادى، ءبىراق اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىمگە ليۆان دا كىرۋى كەرەك ەكەنىن مالىمدەپ، تاياۋ شىعىستاعى بۇل ەلدە جاعدايدىڭ وتە كۇردەلى ەكەنىن ەسكەرتتى.
ەسكە سالا كەتسەك، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانعا سوققىلاردى ۋاقىتشا توقتاتۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەگەننەن كەيىن، تەگەران ەكى اپتالىق ءبىتىم شارتتارىن قابىلدادى.