يزرايل گازادا 70 مىڭ ادام قازا بولعانىن راستادى
استانا. KAZINFORM - يزرايل ارمياسىنىڭ (تساحال) مالىمدەۋىنشە، گازا سەكتورى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ سوعىستا قازا تاپقانداردىڭ سانى جونىندەگى دەرەگى نەگىزىنەن دۇرىس.
يزرايل مەن حاماس اراسىنداعى سوعىستا گازانىڭ 70 مىڭ تۇرعىنى قازا تاپقانىن تساحال العاش رەت راستاپ وتىر. دەگەنمەن، ولار دەنى ساۋ ادامدار اراسىندا اشتان ولگەندەر بولماعانىن العا تارتادى.
ءتۇرلى حالىقارالىق ۇيىمدار تاراتقان اقپاراتقا سەنسەك، قازا تاپقانداردىڭ باسىم بولىگى - بەيبىت تۇرعىندار. ءبىراق The Jerusalem Post-تىڭ جازۋىنشا، يزرايل تاراپى مۇنىمەن كەلىسپەيدى جانە مارقۇمداردىڭ 25 مىڭى - حاماس سودىرلارى بولعان دەپ سانايدى.
ودان بولەك، تساحال دەرەگىنە جۇگىنسەك، 2024-جىلدىڭ باسىنا دەيىن حاماس اتقان زىمىرانداردىڭ 13 پايىزى تەحنيكالىق اقاۋعا بايلانىستى نىساناعا جەتپەي قۇلاعان، سونىڭ سالدارىنان كوپتەگەن پالەستينالىق مەرت بولعان.
سونىمەن بىرگە، يزرايلدىڭ مالىمەتىنشە، حاماس ساياسي قارسىلاس دەگەن ايىپپەن ءبىرقاتار پالەستينالىقتى جانە بەلگىلى ءبىر اۋدانداردان كەتۋگە تالپىنعان بەيبىت تۇرعىنداردى ءولىم جازاسىنا كەسكەن.
گازا دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ دەرەگىنشە، 2023-جىلى 7-قازاندا سوعىس باستالعاننان بەرى 71667 كىسى قازا تاپقان. ونىڭ ىشىندە، 450 دەن استام ادام 2025-جىلدىڭ قازانىندا اتىس توقتاعاننان كەيىن ولتىرىلگەن. تابىلعان مۇردەلەردىڭ %90 ىنىڭ اتى-ءجونى، جەكە دەرەكتەرى ۆەدومستۆو قۇجاتتارىندا قامتىلعان.
حالىقارالىق ۇيىمدار مەن كەيبىر ب ا ق- تىڭ حابارلاۋىنشا، شامامەن 450 پالەستينالىق اشتان ولگەن. الايدا تساحال «نە بۇل دەرەكتەر جالعان، نە سوعىسقا دەيىن اۋىر ناۋقاسقا شالدىققانداردى تىزىمگە قوسقان» دەپ سانايتىنىن مالىمدەدى.
يزرايل اسكەرى وكىلدەرى 2025-جىلدىڭ ماۋسىم-تامىز ايلارىندا جاپپاي ازىق-تۇلىك تاپشىلىعى بولعانىن مويىندادى. ايتسە دە، ولار سول كەزدە جەدەل قيمىلداپ، ازىق-تۇلىك تيەگەن جۇك كولىكتەرىنىڭ سانىن ارتتىرىپ، اشتىقتىڭ الدىن العانىن مالىمدەدى. تساحال دەرەگىنشە، سوعىس كەزىندە گازاعا 112000 جۇك كولىگىمەن گۋمانيتارلىق كومەك جەتكىزىلگەن. ونىڭ ىشىندە 1700000 توننا ازىق-تۇلىك تاسىمالدانعان. سونداي-اق 600000 بالا پوليوميەليتكە قارسى ەكپە العان.