يزرايل اسكەرى گازا سەكتورىنا اۋەدەن سوققى جاسادى
استانا. KAZINFORM - يزرايل اسكەريلەرى حاماس پەن پالەستينالىق جيحاد ۇيىمدارىنىڭ كومانديرلەرى ولتىرىلگەنىن مالىمدەدى. گازا سەكتورىنداعىلار 20 ادام، سونىڭ ىشىندە 3 بالانىڭ مەرت بولدى، دەپ حابارلادى euronews.
يزرايل تاراپىنىڭ حابارلاۋىنشا، اۋە سوققىسى سالدارىنان راديكالدى يسلاميستىك حاماس ۇيىمىنىڭ قارۋلى جاساعىنىڭ كومانديرى ولتىرىلگەن. ول 2023 -جىلعى 7 - قازاندا ناحال-وز اسكەري بازاسىنا جاسالعان شابۋىل كەزىندە تۇتقىنعا الىنعان نوا مارتسيانونىڭ ولىمىنە جاۋاپتى بولعان. يزرايل اسكەرى مارتسيانونىڭ پالەستينالىق «اش- شيفا» اۋرۋحاناسىندا قازا تاپقانىن ايتادى.
باسىلىمنىڭ جازۋىنشا، يزرايل قورعانىس ارمياسى سارسەنبى كۇنى گازا سەكتورىنىڭ بىرنەشە اۋدانىندا جۇرگىزىلگەن وپەراتسيالار بارىسىندا حاماس پەن «پالەستينالىق يسلامدىق جيھادقا» تيەسىلى تاعى ەكى كومانديردىڭ جويىلعانىن دا حابارلاعان.
ال پالەستينا تاراپى اۋە سوققىلارى سالدارىنان 20 دان استام ادام قازا تاپقانىن، ولاردىڭ اراسىندا ءۇش بالا بارىن مالىمدەدى. سونداي-اق سوققىلار ۋاقىتشا قونىس اۋدارعان تۇرعىندار ورنالاسقان شاتىرلى لاگەرلەرگە باعىتتالعانى ايتىلدى.
بۇعان دەيىن رافاح شەكارا وتكەلى بۇگىن شەكتەۋلى رەجيمدە اشىلاتىنى حابارلانعان ەدى. بۇل - مىسىر مەن گازا سەكتورى اراسىنداعى جالعىز وتكەل. اتالعان بەكەت 2024 -جىلعى مامىر ايىنان بەرى جابىق تۇرعان.
الايدا گازا سەكتورىندا اسكەري وپەراتسيانىڭ جالعاسۋىنا بايلانىستى، باسىلىم مالىمەتىنشە، رافاح وتكىزۋ پۋنكتى ارقىلى ناۋقاستاردى مىسىرعا ەۆاكۋاتسيالاۋ ۋاقىتشا توقتاتىلعان.
- حاماس يزرايلدى قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەردى بۇزدى دەپ ايىپتايدى. ال يزرايل تاراپى بارلىق تۇتقىن (تىرىدەي نە ءولى كۇيدە) قايتارىلعاننان كەيىنگى نەگىزگى ماقسات - حاماس- تى قارۋسىزداندىرۋ بولاتىنىن تارتادى. يزرايل اسكەرى «سارى سىزىق» دەپ اتالاتىن اۋماقتا سودىرلار تاراپىنان تۇراقتى تۇردە وق اتىلىپ جاتقانىن، سونداي-اق قارۋلى توپتاردىڭ جەدەل جاردەم كولىكتەرىن ادامدار مەن قارۋ- جاراقتى تاسىمالداۋ ءۇشىن پايدالاناتىنىن جانە قونىس اۋدارعان تۇرعىندار اراسىندا جاسىرىناتىنىن مالىمدەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.