ىزدەۋدەگى ازاماتتاردىڭ نەكەسىن اۆتوماتتى تۇردە بۇزاتىن نورما تالقىلاۋعا شىقتى
استانا. KAZINFORM - سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى «اشىق ن ق ا» پورتالىندا نەكەنى بۇزۋدىڭ جاڭا نەگىزىن ەنگىزەتىن قۇجات جوباسىن تالقىلاۋعا شىعاردى.
قايتا رەداكسيالاۋعا ۇسىنىلىپ وتىرعان قۇجاتتىڭ تولىق اتاۋى - «شەتەلدە ازاماتتىق حال اكتىلەرىن مەملەكەتتىك تىركەۋ سالاسىندا مەملەكەتتىك قىزمەتتەردى كورسەتۋ، سونداي-اق ازاماتتىق حال اكتىلەرىن تىركەۋ تۋرالى قايتالاما كۋالىكتەر مەن انىقتامالار بەرۋ قاعيدالارىن بەكىتۋ تۋرالى» ق ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعى.
بۇيرىق جوباسى پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ 2025 -جىلعى 5 - تامىزداعى جانە 2025 -جىلعى 12-تامىزداعى وكىمدەرىنە نەگىزىندە ازىرلەنىپ وتىر.
- بۇيرىق جوباسىنىڭ ماقساتى - نەكەنى بۇزۋ سالاسىنداعى قۇقىق قولدانۋ تاجىريبەسىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ. قۇجاتتا نەكەنى بۇزۋدىڭ جاڭا نەگىزىن ەنگىزۋ ۇسىنىلادى، ول - ەرلى-زايىپتىلاردىڭ بىرەۋىنىڭ قىلمىستىق قۋدالاۋ ورگانىنىڭ حالىقارالىق ىزدەۋگە جاريالاۋ تۋرالى قاۋلىسىنا سوت سانكتسيا بەرگەن كۇننەن باستاپ ءۇش جىلدان استام ۋاقىت حالىقارالىق ىزدەۋدە بولۋى، - دەپ جازىلعان جاڭا نورمادان كۇتىلەتىن ناتيجە تۋرالى سيپاتتامادا.
بۇل نورمانىڭ جاڭاشىلدىعى مىنادا:
قازىر قولدانىپ جۇرگەن زاڭنامادا نەكەنى بۇزۋدىڭ نەگىزدەرى مىنانداي:
- ەرلى-زايىپتىلاردىڭ ءبىرىنىڭ قايتىس بولۋى نەمەسە قايتىس بولدى دەپ تانىلۋى،
- حابار- وشارسىز كەتكەن دەپ تانىلۋى،
- سوت ارقىلى تاراپتاردىڭ ءبىرىنىڭ ءوتىنىش بەرۋى.
باسقاشا ايتساق، قازىر نەكەدەگىلەردىڭ ءبىرىنىڭ «حالىقارالىق ىزدەۋدە بولۋى» اجىراسۋعا جەكە نەگىز بولىپ ەسەپتەلمەيتىن.
س ءى م ۇسىنىپ وتىرعان جاڭا نورما ەگەر ەرلى- زايىپتىلاردىڭ ءبىرى قىلمىستىق قۋدالاۋ ورگانىنىڭ قاۋلىسىنا سايكەس حالىقارالىق ىزدەۋگە جاريالانىپ، بۇل جاعداي سوت سانكتسيا بەرگەن كۇننەن باستاپ ءۇش جىلدان استام ۋاقىتقا سوزىلسا، بۇل نەكەنى بۇزۋدىڭ دەربەس جاڭا نەگىزى بولىپ سانالادى. بۇرىن نەكەنى بۇزۋ ءۇشىن جۇبايىنىڭ حابار- وشارسىز كەتكەنىن دالەلدەۋ نەمەسە جەكە باستاما بويىنشا سوتقا تالاپ ارىز بەرۋ قاجەت بولاتىن. ال جاڭا نەگىز ناقتى قىلمىستىق ءىس جۇرگىزۋ مارتەبەسىنە سۇيەنەدى، ياعني، حالىقارالىق ىزدەۋدە ءۇش جىلدان اسا جۇرگەنى اۆتوماتتى تۇردە نەكەنى بۇزۋعا زاڭدى نەگىز بولماق.
وسىلايشا مەملەكەت العاش رەت قىلمىستىق ىزدەۋدە بولۋدى وتباسى قۇقىعىندا قۇقىقتىق سالدارى بار دەربەس جاعداي رەتىندە بەكىتپەك. تۇيىندەپ ايتساق، جاڭا نورما قىلمىستىق ىزدەۋدە جۇرگەن ادامنىڭ جارىنا نەكەنى بۇزۋ پروتسەسىن ناقتى، زاڭدىق تۇرعىدان جەڭىلدەتىپ بەرەدى.
بۇعان دەيىن نەكەنى بۇزعان كەزدە تولەنەتىن مەملەكەتتىك باج مولشەرى ارتاتىنى ايتىلعان بولاتىن.