يتاليانىڭ سولتۇستىگىندە ءۇش شاڭعىشى قار كوشكىنى كەزىندە اجال قۇشتى
استانا. KAZINFORM - يتاليانىڭ سولتۇستىگىندەگى وڭتۇستىك تيرول جانە لومبارديا ايماقتارىندا ءۇش شاڭعىشى قار كوشكىنى استىندا قالىپ، كوز جۇمدى، دەپ حابارلايدى Report.
ايەلدەر اراسىندا تاۋ شاڭعىسى جارىسى ءوتىپ جاتقان كورتينا- د’امپەتستسو ماڭىنداعى دولوميتتەردىڭ مارمولادا ايماعىندا ەكى قار كوشكىنى بولعان. وقيعادان كەيىن قۇتقارۋشىلار مارمولادا ماسسيۆىندە 3300 مەتر بيىكتىكتە ورنالاسقان پۋنتا- روككو شىڭىندا باسقا ءۇش شاڭعىشىمەن بىرگە ەڭىستەن سىرعاناپ كەتكەن ەر ادامنىڭ دەنەسىن تاپتى.
تاۋ شاڭعىسى جارىسى ءوتىپ جاتقان بورميو قالاسىنان شىعىسقا قاراي 65 شاقىرىمداي جەردە، تومەنگى ۆالتەللينا القابىنداعى البوسادجيا اۋىلىندا تاعى ەكى شاڭعىشى الاڭنان تىس جەردە قايتىس بولدى.
ءالپى قۇتقارۋ قىزمەتى وڭتۇستىك تيرولدا قار كوشكىنىنەن زارداپ شەككەن ەر ادامنىڭ اۋرۋحانادا قايتىس بولعان ءتورتىنشى قۇربان بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ءالى راستامادى.
ەسكە سالايىق، ءالپى تاۋىنىڭ لا- پلان كۋرورتىنداعى قار كوشكىنىنەن بريتان شاڭعىشىسى اجال قۇشتى.