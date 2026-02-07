يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا- د’امپەتستسو قالالارىندا وليمپيادا الاۋى تۇتاندى
ليۆينو. KAZINFORM - يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا- د’امپەتستسو قالالارىندا XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارى رەسمي باستالدى.
وليمپيادا الاۋى ميلان قالاسىنداعى بەيبىتشىلىك قاقپاسى (Arco della Pace) جانە كورتينا-د’امپەتستسو قالاسىنداعى ديبونا الاڭىندا (Piazza Dibona) ءبىر ۋاقىتتا تۇتاندى.
ميلانداعى باس الاۋدى تاۋ شاڭعى سپورتىنان ءۇش دۇركىن وليمپيادا چەمپيوندارى البەرتو تومبا مەن دەبورا كومپانوني، ال كورتينا قالاسىنداعى باس الاۋدى وليمپيادا چەمپيونى سوفيا گودجا جاقتى.
باس الاۋدىڭ ديزاينى لەوناردو دا ءۆينچيدىڭ «Knots» گەومەتريالىق ءتۇيىن ورنەكتەرىنەن شابىت العان. ونىڭ قۇرىلىمىندا اينىمالى گەومەتريالىق ديزاين قولدانىلىپ، الاۋدىڭ ۇلكەندىگى جابىلعان كەزدە ديامەترى 3,1 مەتر، ال جايىلعان كەزدە 4,5 مەترگە جەتەدى.
ايتا كەتەرلىگى، وليمپيادا الاۋى ەستافەتاسى 63 كۇنگە سوزىلدى. ول يتاليانىڭ 60 قالاسىن ارالاپ، 12000 شاقىرىم قاشىقتىقتى جانە ەلدىڭ بارلىق 110 پروۆينتسياسىن قامتىدى.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا- د’امپەتستسو قالالارىندا XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى ءوتتى.
سالتاناتتى شارانىڭ قويىلىمىنا بارلىعى 27 ەلدەن 1200 ەرىكتى ورىنداۋشى قاتىستى، ولاردىڭ جاسى 10 نان 70 كە دەيىنگى ارالىقتى قامتىدى.
سونىمەن قاتار اشىلۋ سالتاناتىنىڭ مۋزىكاسىن جازۋعا 500 مۋزىكانت قاتىسىپ، قويىلىمدا 1400 كوستيۋم جانە 1000 رەكۆيزيت قولدانىلدى.
قازاقستان دەلەگاتسياسى الاڭعا 44-بولىپ كىردى، ەلىمىزدىڭ كوك بايراعىن شورت- ترەكشى دەنيس نيكيشا جانە فريستايلشى اياۋلىم امرەنوۆا بيىك كوتەرىپ ءجۇردى.
مۇحتار قاليموللا ۇلى