    09:08, 09 - اقپان 2026 | GMT +5

    يتالياداعى وليمپيادادا امەريكالىق تاۋ شاڭعىشىسى اۋىر جاراقات الدى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ وليمپيادا چەمپيونى، تاۋ شاڭعى سپورتىنىڭ سۋپەرجۇلدىزى اتانعان 41 جاستاعى ليندسي ۆونن كورتينا- د’امپەتستسو قالاسىندا وتكەن جىلدامدىقپەن ءتۇسۋ جارىسى كەزىندە قۇلاپ، اۋىر جاراقات الدى، دەپ حابارلايدى DW.

    Олимпиада ойындары кезінде құлаған америкалық спортшыға операция жасалды
    Фото: Sportbox

    سپورتشى تراسسانىڭ باسىندا جالاۋشاعا قولىمەن ءىلىنىپ قالىپ، تەپە-تەڭدىگىن جوعالتىپ قۇلاپ، اۋىرسىنىپ جاتىپ قالعان.

    جارىس ۋاقىتشا توقتاتىلىپ، سپورتشى تىكۇشاقپەن تراسسادان ەۆاكۋاتسيالادى.

    Dpa اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ۆونن وليمپياداعا بۇعان دەيىن العان اۋىر جاراقاتىنان كەيىن قاتىسۋعا بەل بايلاعان.

    كورتينا- د’امپەتستسوداعى جارىستى تريبۋنادان ونىڭ اكەسى مەن اپكەسى تاماشالاعان.

     

     

    نازىم بولەسوۆا

