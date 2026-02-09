09:08, 09 - اقپان 2026 | GMT +5
يتالياداعى وليمپيادادا امەريكالىق تاۋ شاڭعىشىسى اۋىر جاراقات الدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ وليمپيادا چەمپيونى، تاۋ شاڭعى سپورتىنىڭ سۋپەرجۇلدىزى اتانعان 41 جاستاعى ليندسي ۆونن كورتينا- د’امپەتستسو قالاسىندا وتكەن جىلدامدىقپەن ءتۇسۋ جارىسى كەزىندە قۇلاپ، اۋىر جاراقات الدى، دەپ حابارلايدى DW.
سپورتشى تراسسانىڭ باسىندا جالاۋشاعا قولىمەن ءىلىنىپ قالىپ، تەپە-تەڭدىگىن جوعالتىپ قۇلاپ، اۋىرسىنىپ جاتىپ قالعان.
جارىس ۋاقىتشا توقتاتىلىپ، سپورتشى تىكۇشاقپەن تراسسادان ەۆاكۋاتسيالادى.
Dpa اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ۆونن وليمپياداعا بۇعان دەيىن العان اۋىر جاراقاتىنان كەيىن قاتىسۋعا بەل بايلاعان.
كورتينا- د’امپەتستسوداعى جارىستى تريبۋنادان ونىڭ اكەسى مەن اپكەسى تاماشالاعان.
نازىم بولەسوۆا