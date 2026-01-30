يتالياداعى قىسقى وليمپيادا: ويىندار كەستەسى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلعى 6-22-اقپان ارالىعىندا يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا-د’امپەتستسو قالالارىندا وتەتىن XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنا قازاقستان قۇراماسى ساپىندا 36 سپورتشى قاتىسادى.
قازاقستان تاۋەلسىزدىك العالى بەرى قىسقى وليمپياداعا توعىزىنشى مارتە قاتىسادى. ميلان-2026 دوداسىنىڭ ماڭىزدى ەرەكشەلىكتەرىنىڭ ءبىرى - حالىقارالىق دەڭگەيدە گەندەرلىك تەپە-تەڭدىكتىڭ ساقتالۋى. بيىل ەلىمىزدەن 18 ەر جانە 18 ايەل، جالپى 36 سپورتشى جولداما يەلەنىپ وتىر. بۇل كورسەتكىش بەيجىڭ-2022 وليمپياداسىمەن سالىستىرعاندا ەكى سپورتشىعا كوپ.
قازاقستان قۇراماسى قانشالىقتى تاجىريبەلى؟
قىسقى وليمپيادا تاريحىندا قازاقستان سپورتشىلارى جۇلدە تۇعىرىنا نەبارى 5 رەت كوتەرىلگەن. سوندىقتان ميلان-2026 ويىندارىندا تاجىريبەلى سپورتشىلارعا ارتىلار جاۋاپكەرشىلىك زور.
فريستايل- موگۋلدان پحەنچحان-2018 وليمپياداسىنىڭ قولا جۇلدەگەرى يۋليا گالىشيەۆا بيىل وليمپيادادا بەسىنشى رەت باق سىنايدى. بۇعان دەيىن مۇنداي كورسەتكىشكە ەلىمىزدەن تەك شاڭعىشى ەلەنا ۆولودينا-انتونوۆا مەن فريستايلشى دميتري رەيحەرد قانا قول جەتكىزگەن ەدى.
سونداي-اق شورت-ترەكتەن ابزال اجعاليەۆ پەن دەنيس نيكيشا وليمپياداعا ءتورتىنشى رەت قاتارىنان قاتىسادى. ابزال بەيجىڭدە 500 مەتر قاشىقتىقتا جۇلدەدەن ءبىر قادام قالىپ، ءتورتىنشى ورىن العان بولاتىن. ال دەنيس نيكيشا سوڭعى ەكى الەم چەمپيوناتىندا كۇمىس جۇلدە الىپ، جوعارى دەڭگەيدەگى تۇراقتىلىعىن دالەلدەپ كەلەدى.
ودان بولەك، ەل ءۇمىتىن مانەرلەپ سىرعاناۋدان الەم چەمپيوناتىنىڭ كۇمىس جۇلدەگەرى ميحايل شايدوروۆ، سونداي-اق فريستايل-موگۋلدان الەم چەمپيوناتىنىڭ ەكى مارتە قولا جۇلدەگەرى اناستاسيا گورودكو دا اقتايدى.
2022-جىلعى وليمپيادامەن سالىستىرعاندا، قازاقستان بۇل جولى 10 سپورت تۇرىنەن سىنعا تۇسەدى. سونداي-اق وتانداستارىمىز مانەرلەپ سىرعاناۋدان 8 جىلدىق ۇزىلىستەن كەيىن قايتا وليمپيادا ليتسەنزياسىنا قول جەتكىزدى.
قۇرامانىڭ جاس ەرەكشەلىگى
ۇلتتىق قۇرامانىڭ ورتاشا جاسى - 25 جاس. كوماندا ساپىنداعى ەڭ جاس سپورتشى - فريستايل-اكروباتيكادان سىنعا تۇسەتىن اسلان اسىلحان، ول نەبارى 17 جاستا. ال ەڭ تاجىريبەلى ءارى جاسى ۇلكەن سپورتشى - شورت-ترەكتەن ەل نامىسىن قورعايتىن ابزال اجگاليەۆ، جاسى 33 تە.
قۇراماداعى ەڭ تاجىريبەلى سپورتشىلاردىڭ ءبىرى - فريستايل-موگۋل شەبەرى يۋليا گالىشيەۆا. ول 2018-جىلعى وليمپيادا ويىندارىنىڭ قولا جۇلدەگەرى، سونداي-اق 2010، 2014، 2018 جانە 2022-جىلدارداعى وليمپيادا ويىندارىنىڭ قاتىسۋشىسى.
وڭىرلەر بويىنشا يتالياداعى قىسقى وليمپياداعا ەڭ كوپ سپورتشىنى الماتى قالاسى مەن اقمولا وبلىسى ۇسىنىپ وتىر. وڭتۇستىك استانادان ميلانعا 4 سپورت تۇرىنەن 6 سپورتشى اتتانادى. ال اقمولادان 2 سپورت تۇرىنەن 6 سپورتشى بارادى.
كەيىنگى ورىندارعا شىعىس قازاقستان، الماتى وبلىستارى، سونداي-اق استانا جانە شىمكەنت قالالارى جايعاسقان. شىعىس قازاقستان وبلىسى مەن شىمكەنت قالاسىنان 1 سپورت تۇرىنەن 4 سپورتشىدان قاتىسسا، استانا قالاسىنان 3 سپورت تۇرىنەن 4 سپورتشى، الماتى وبلىسىنان 4 سپورتشى 2 سپورت تۇرىنەن ونەر كورسەتەدى.
سونداي-اق پاۆلودار وبلىسىنان 3 سپورتشى (3 سپورت ءتۇرى)، قوستاناي وبلىسىنان 2 سپورتشى (1 سپورت ءتۇرى)، سونداي-اق سولتۇستىك قازاقستان، قاراعاندى جانە اباي وبلىستارىنان ءبىر-بىردەن (1 سپورت ءتۇرى) سپورتشى ونەر كورسەتەدى.
ويىندار كەستەسى:
6-اقپان
23:50 - اشىلۋ سالتاناتى
7-اقپان
17:00 - شاڭعى جارىسى. سكياتلون، ايەلدەر
(نادەجدا ستەپاشكينا، كسەنيا شالىگينا، اننا مەلنيك، داريا رياجكو)
20:00 - كونكيمەن جۇگىرۋ سپورتى. 3000 م، ايەلدەر
(نادەجدا موروزوۆا، ەليزاۆەتا گولۋبيەۆا)
8-اقپان
16:30 - شاڭعى جارىسى. سكياتلون، ەرلەر
(اميرعالي مۋراتبەكوۆ، ۆيتاليي پۋحكالو، نايل باشماكوۆ)
17:05 - بياتلون. ارالاس ەستافەتا (قۇرامى كەيىن جاريالانادى)
9-اقپان
21:30 - كونكيمەن جۇگىرۋ سپورتى. 1000 م، ايەلدەر
(نادەجدا موروزوۆا، ەليزاۆەتا گولۋبيەۆا)
23:00 - شاڭعىمەن ترامپليننەن سەكىرۋ. كىشى ترامپلين، ەرلەر (قۇرامى كەيىن جاريالانادى)
10-اقپان
13:15 - شاڭعى جارىسى. سپرينت، ەرلەر جانە ايەلدەر
(نادەجدا ستەپاشكينا، كسەنيا شالىگينا، اننا مەلنيك، داريا رياجكو، اميرعالي مۋراتبەكوۆ، ۆيتالي پۋحكالو، نايل باشماكوۆ)
14:30 - شورت- ترەك. 500 م، ايەلدەر (ىرىكتەۋ) ارالاس ەستافەتا
(دەنيس نيكيشا، ابزال اجعاليەۆ، يانا حان، ولگا تيحونوۆا)
15:15 - فريستايل (موگۋل). ەرلەر، ىرىكتەۋ
(پاۆەل كولماكوۆ)
17:30 - بياتلون. 20 ك م، ەرلەر (قۇرامى كەيىن جاريالانادى)
18:15 - فريستايل (موگۋل). ايەلدەر، ىرىكتەۋ
(يۋليا گالىشيەۆا، اناستاسيا گورودكو، اياۋلىم امرەنوۆا)
22:30 - مانەرلەپ سىرعاناۋ. ەرلەر، قىسقا باعدارلاما (ىرىكتەۋ)
(ميحايل شايدوروۆ)
11-اقپان
14:00 - شاڭعى قوسسايىسى. كىشى ترامپلين جانە قۋۋ جارىسى
(چينگيز راقپاروۆ)
18:15 - فريستايل (موگۋل). ايەلدەر (جەكەلەي موگۋل)
(يۋليا گالىشيەۆا، اناستاسيا گورودكو، اياۋلىم امرەنوۆا)
18:15 - بياتلون. 15 ك م، ايەلدەر (قۇرامى كەيىن جاريالانادى)
12-اقپان
16:15 - فريستايل (موگۋل). ەرلەر (جەكەلەي موگۋل)
(پاۆەل كولماكوۆ)
17:00 - شاڭعى جارىسى. 10 ك م، ايەلدەر
(نادەجدا ستەپاشكينا، كسەنيا شالىگينا، اننا مەلنيك، داريا رياجكو)
20:30 - كونكيمەن جۇگىرۋ سپورتى. 5000 م، ايەلدەر
(نادەجدا موروزوۆا)
13-اقپان
00:15 - شورت- ترەك. 500 م، ايەلدەر؛ 1000 م، ەرلەر
(ابزال اجعاليەۆ، يانا حان، ولگا تيحونوۆا)
15:45 - شاڭعى جارىسى. 10 ك م، ەرلەر
(اميرعالي مۋراتبەكوۆ، ۆيتالي پۋحكالو، نايل باشماكوۆ)
18:00 - بياتلون. 10 ك م، ەرلەر (قۇرامى كەيىن جاريالانادى)
23:00 - مانەرلەپ سىرعاناۋ. ەرلەر، ەركىن باعدارلاما
(ميحايل شايدوروۆ)
14-اقپان
14:00 - تاۋ شاڭعىسى. الىپ سلالوم، ەرلەر (قۇرامى كەيىن جاريالانادى)
14:30 - فريستايل (موگۋل). ايەلدەر (پاراللەل موگۋل)
(يۋليا گالىشيەۆا، اناستاسيا گورودكو، اياۋلىم امرەنوۆا)
16:00 - شاڭعى جارىسى. كوماندالىق ەستافەتا، ايەلدەر
(نادەجدا ستەپاشكينا، كسەنيا شالىگينا، اننا مەلنيك، داريا رياجكو)
18:45 - بياتلون. 7,5 ك م، ايەلدەر (قۇرامى كەيىن جاريالانادى)
20:00 - كونكيمەن جۇگىرۋ سپورتى. كوماندالىق جارىس، ايەلدەر (ىرىكتەۋ)
(نادەجدا موروزوۆا، ارينا يلياشەنكو، كريستينا سيلايەۆا، ەليزاۆەتا گولۋبيەۆا)
21:00 - كونكيمەن جۇگىرۋ سپورتى. 500 م، ەرلەر
(ەۆگەني كوشكين)
22:45 - شاڭعىمەن ترامپليننەن سەكىرۋ. ۇلكەن ترامپلين، ەرلەر (قۇرامى كەيىن جاريالانادى)
15-اقپان
00:15 - شورت-ترەك. 1000 م، ايەلدەر (ىرىكتەۋ)
(ولگا تيحونوۆا)
14:00 - تاۋ شاڭعىسى. الىپ سلالوم، ايەلدەر (قۇرامى كەيىن جاريالانادى)
14:30 - فريستايل (موگۋل). ەرلەر (پاراللەل موگۋل)
(پاۆەل كولماكوۆ)
15:15 - بياتلون. قۋۋ جارىسى 12,5 ك م، ەرلەر (قۇرامى كەيىن جاريالانادى)
18:45 - بياتلون. قۋۋ جارىسى 10 ك م، ايەلدەر (قۇرامى كەيىن جاريالانادى)
21:03 - كونكيمەن جۇگىرۋ سپورتى. 500 م، ايەلدەر
(كريستينا سيلايەۆا)
16-اقپان
14:00 - تاۋ شاڭعىسى. سلالوم، ەرلەر (قۇرامى كەيىن جاريالانادى)
15:18 - شورت- ترەك. 500 م، ەرلەر (ىرىكتەۋ) 1000 م، ايەلدەر
(دەنيس نيكيشا، ابزال اجعاليەۆ، ولگا تيحونوۆا)
17-اقپان
14:00 - شاڭعى قوسسايىسى. ۇلكەن ترامپلين جانە قۋۋ جارىسى
(چينگيز راقپاروۆ)
14:45 - فريستايل-اكروباتيكا. ەرلەر جانە ايەلدەر (ىرىكتەۋ)
(ايانا جولداس، اسان اسىلحان، شەرزود حاشيربايەۆ، دىنمۇحاممەد رايمقۇلوۆ، رومان يۆانوۆ)
18:52 - كونكيمەن جۇگىرۋ سپورتى. كوماندالىق جارىس، ايەلدەر
(نادەجدا موروزوۆا، ارينا يلياشەنكو، كريستينا سيلايەۆا، ەليزاۆەتا گولۋبيەۆا)
22:45 - مانەرلەپ سىرعاناۋ. ايەلدەر، قىسقا باعدارلاما (ىرىكتەۋ)
(سوفيا سامودەلكينا)
18-اقپان
13:45 - شاڭعى جارىسى. كوماندالىق سپرينت، ەرلەر جانە ايەلدەر
(نادەجدا ستەپاشكينا، كسەنيا شالىگينا، اننا مەلنيك، داريا رياجكو، اميرعالي مۋراتبەكوۆ، ۆيتاليي پۋحكالو، نايل باشماكوۆ)
14:00 - تاۋ شاڭعىسى. سلالوم، ايەلدەر (قۇرامى كەيىن جاريالانادى)
15:30 - فريستايل-اكروباتيكا. ايەلدەر
(ايانا جولداس)
19-اقپان
00:15 - شورت-ترەك. 500 م، ەرلەر
(دەنيس نيكيشا، ابزال اجعاليەۆ)
15:30 - فريستايل-اكروباتيكا. ەرلەر
(اسان اسىلحان، شەرزود حاشيربايەۆ، دىنمۇحاممەد رايمقۇلوۆ، رومان يۆانوۆ)
23:00 - مانەرلەپ سىرعاناۋ. ايەلدەر، ەركىن باعدارلاما
(سوفيا سامودەلكينا)
20-اقپان
18:15 - بياتلون. 15 ك م، ماسس-ستارت، ەرلەر (قۇرامى كەيىن جاريالانادى)
20:30 - كونكيمەن جۇگىرۋ سپورتى. 1500 م، ايەلدەر
(نادەجدا موروزوۆا، ەليزاۆەتا گولۋبيەۆا)
21-اقپان
00:15 - شورت-ترەك. 1500 م، ايەلدەر
(يانا حان، ولگا تيحونوۆا)
15:00 - شاڭعى جارىسى. 50 ك م، ەرلەر (ماسس-ستارت)
(اميرعالي مۋراتبەكوۆ، ۆيتالي پۋحكالو، نايل باشماكوۆ)
18:15 - بياتلون. 12,5 ك م، ماسس-ستارت، ايەلدەر (قۇرامى كەيىن جاريالانادى)
19:50 - كونكيمەن جۇگىرۋ سپورتى. ماسس-ستارت، ايەلدەر
(ەليزاۆەتا گولۋبيەۆا)
22-اقپان
14:00 - شاڭعى جارىسى. 30 ك م، ايەلدەر (ماسس-ستارت)
(نادەجدا ستەپاشكينا، كسەنيا شالىگينا، اننا مەلنيك، داريا رياجكو)