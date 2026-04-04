ىستىق كۇنى ءتاتتى سۋسىن ءىشۋدىڭ قاۋپى ەسكەرتىلدى
استانا. KAZINFORM – روسبيوتەح ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ اشىتقى ءوندىرىسى جانە شاراپ جاساۋ كافەدراسىنىڭ پروفەسسورى مارينا مويسەياك ىستىق اۋا رايىندا ءتاتتى سۋسىنداردى تۇتىنۋ قاۋىپتى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، مۇنداي سۋسىندار قانداعى گليۋكوزا دەڭگەيىنىڭ كۇرت جوعارىلاۋىنا اكەلۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى Lenta.ru باسىلىمى حابارلايدى.
«سالقىن، ءتاتتى ءارى گازدالعان سۋسىندار ءدام سەزۋ رەتسەپتورلارىنىڭ سەزىمتالدىعىن تومەندەتەدى، سول سەبەپتى ادام ءىشىپ جاتقان سۋسىننىڭ قانشالىقتى ءتاتتى ەكەنىن بايقاماي قالادى. ال مۇنداي سۋسىندارداعى گليۋكوزا، فرۋكتوزا مەن ساحاروزا كەرىسىنشە، ءشولدى كۇشەيتەدى. سوندىقتان ادام وزىنە قاجەتتى مولشەردەن الدەقايدا كوپ ءىشىپ قويادى. بۇل قانداعى قانت دەڭگەيىنىڭ كۇرت وسۋىنە، ودان كەيىن ەنەرگيانىڭ سەكىرمەلى اۋىتقۋىنا جانە شارشاۋعا اكەلۋى مۇمكىن»، - دەپ ءتۇسىندىردى ساراپشى.
مويسەياكتىڭ ايتۋىنشا، رەتسەپتورلاردا قالعان ءتاتتى دامنەن ارىلۋ ءۇشىن ادام كوپ سۋ ىشە باستايدى، ال سۇيىقتىقتىڭ شامادان تىس مولشەرى جۇرەككە قوسىمشا جۇك تۇسىرەدى. بۇعان قوسا سالقىن ءتاتتى گازدالعان سۋسىندار اسقازانعا جاعىمسىز اسەر ەتىپ، II ءتيپتى قانت ديابەتىنىڭ دامۋىنا سەبەپ بولۋى مۇمكىن.
«ەگەر ءسىز تابيعاتقا دەمالۋعا بارا جاتساڭىز جانە ءتاتتى بىردەڭە ىشكىڭىز كەلسە، ءسال عانا گازدالعان، شىرىن قوسىلعان سۋسىنداردى تاڭداڭىز. ونداي سۋسىنداردا تابيعي قانت بولادى جانە ولاردى اعزا دۇرىس سىڭىرەدى. مۇنداي سۋسىندارداعى قانت مولشەرى ادەتتە 5-7 پايىزدان اسپايدى. قالىپتى ءتاتتى ءدام ادامعا تويىنعانداي اسەر بەرىپ، ارتىق تاماقتانۋدان ساقتايدى، سول ارقىلى ارتىق سالماق قوسۋدىڭ الدىن الادى. ەڭ قاۋىپسىز تاڭداۋ - جاي عانا سۋ»، - دەپ تۇيىندەدى مويسەياك.