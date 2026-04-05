يسپانيادا ديماش پەن جانكۇيەرلەرى تۋرالى دەرەكتى فيلمنىڭ پرەمەراسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق ونەرپاز ديماش قۇدايبەرگەننىڭ يسپانياداعى جانكۇيەرلەرى ءانشىنىڭ شىعارماشىلىعىنا جانە ونىڭ حالىقارالىق اۋديتورياسىنىڭ فەنومەنىنە ارنالعان دەرەكتى فيلم ءتۇسىرۋ جۇمىسىن اياقتادى. بۇل تۋرالى dimashnews.com جازدى.
جوبا يسپانيالىق فان-كلۋب پەن Gran Voz Kazaja قاۋىمداستىعىنىڭ قاتىسۋىمەن جۇزەگە اسىرىلدى. فيلمدى ازىرلەۋ جۇمىستارى 2024 -جىلدىڭ قازان ايىنان باستاپ، شامامەن ەكى جىلعا سوزىلعان. دەرەكتى تۋىندىنىڭ پرەمەراسى 2026 -جىلدىڭ 30-مامىرىنا جوسپارلانعان. فيلم مادريد قالاسىنىڭ ورتالەسا اۋدانىنداعى Palacio de Hielo كينوتەاترىندا وتەدى.
دەرەكتى فيلمنىڭ نەگىزىنە 20 ساعاتتان استام بەينەماتەريال ەنگىزىلگەن. ونىڭ ىشىندە ارحيۆتىك جازبالار، فوتوسۋرەتتەر جانە سۇحباتتار بار. ەرەكشە نازار بەس جانكۇيەردىڭ وقيعاسىنا اۋدارىلعان: ولار وزدەرىنىڭ جەكە اسەرلەرىمەن ءبولىسىپ، ونەرپازبەن بايلانىسى تۋرالى باياندايدى. جوبا اۆتورلارى ديماش قۇدايبەرگەننىڭ تۇلعالىق اۋقىمىن عانا ەمەس، سونداي-اق ءانشى مەن ونىڭ حالىقارالىق اۋديتورياسى اراسىنداعى ءوزارا بايلانىستىڭ تەرەڭدىگىن دە كورسەتۋگە ۇمتىلعان.
فيلم تۇسىرۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، جوبانىڭ باستى ماقساتى - ءانشىنىڭ شىعارماشىلىعىن ودان ءارى ناسيحاتتاپ، ونىڭ ونەرىن قازاقستاننان تىس جەرلەردە كەڭىنەن تانىتۋ.
دەرەكتى فيلمنىڭ رەجيسسەرى، ءتۇسىرىلىم مەن مونتاج جۇمىستارىنا جاۋاپتى يسپانيالىق اۆتور داۆيد كوليانتەس رودريگەس بولدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ديماش قۇدايبەرگەننىڭ ءانى پولشا چارتىندا ءبىر جىل بويى كوش باستاپ تۇرعانىن جازعانبىز.