يسپانيا شەتەلدىكتەردى جاپپاي زاڭداستىردى: بۇل مۇمكىندىك پە، قاۋىپ پە
استانا. KAZINFORM - يسپانيا مينيسترلەر كەڭەسى 27-قاڭتاردا ەل اۋماعىندا زاڭسىز جۇرگەن شەتەل ازاماتتارىنا 2026 -جىلعى ءساۋىر- ماۋسىم ايلارى ارالىعىندا جۇمىس ىستەۋ قۇقىعىمەن ۋاقىتشا تۇرۋعا رۇقسات الۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن «توتەنشە زاڭ-دەكرەتتى» ماقۇلدادى، دەپ حابارلايدى DW.
بيلىكتىڭ مالىمەتىنشە، بۇل شارا شامامەن جارتى ميلليون ادامدى قامتيدى. ال تاۋەلسىز دەرەككوزدەر يسپانيادا زاڭسىز جۇرگەن ميگرانتتار سانى 1 ميلليونعا جۋىق ەكەنىن ايتادى.
وپپوزيتسيا جاپپاي زاڭداستىرۋ ەلدەگى ونسىز دا كۇردەلى الەۋمەتتىك ماسەلەلەردى ۋشىقتىرۋى مۇمكىن دەپ ەسكەرتەدى.
- يسپانياداعى زاڭسىز ميگرانتتاردىڭ باسىم بولىگىن لاتىن امەريكاسى مەن افريكا ەلدەرىنەن كەلگەندەر قۇرايدى. جاڭا زاڭ ەڭ الدىمەن وسى توپتارعا قاتىستى، - دەپ ءتۇسىندىردى ميگراتسيا جونىندەگى ادۆوكات انحەلا گارسيا.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل شارامەن نەگىزىنەن «ەكونوميكالىق ميگرانتتار» قامتىلعان، الايدا دەكرەتتى يسپانيادان پانا ىزدەپ جۇرگەندەر دە پايدالانا الادى.
قازىرگى تاڭدا ساياسي باسپانا بەرۋ ءراسىمى وتە باياۋ ءجۇرىپ جاتىر، ءوتىنىش كۇتىپ وتىرعانداردىڭ اراسىندا جۇزدەگەن رەسەي ازاماتى بار. ەندى بيلىك بارلىق ءوتىنىشتى ءۇش ايدىڭ ىشىندە قاراۋعا، ال جۇمىس ىستەۋ قۇقىعىن قۇجات تاپسىرعاننان كەيىن ەڭ كوبى 15 كۇن ىشىندە بەرۋگە ۋادە ەتىپ وتىر.
- بۇل باستاما توتەنشە دەكرەت رەتىندە قابىلدانعاندىقتان، پارلامەنتتىڭ ماقۇلداۋىن قاجەت ەتپەيدى. ال پارلامەنتتە بۇل قۇجاتقا قارسى شىعاتىندار از ەمەس، - دەيدى ساياساتتانۋشى حوسە ماريا فەرناندەس.
ول جاڭا زاڭ كوپشىلىك ءۇشىن «توسىن شەشىم» بولعانىن جەتكىزدى. قارسى تاراپ وكىلدەرى بۇل قادام تەگىن مەديتسينالىق قىزمەت كورسەتۋ جۇيەسىنىڭ شامادان تىس جۇكتەلۋىنە، الەۋمەتتىك قورلارعا شەتەلدىكتەردىڭ جاپپاي قول جەتكىزۋىنە، تۇرعىن ءۇي داعدارىسىنىڭ ۋشىعۋىنا جانە ميگرانتتىق گەتتولاردىڭ قالىپتاسۋىنا اكەلۋى مۇمكىن دەپ قاۋىپتەنەدى.
ليبەرالدى-كونسەرۆاتيۆتى وپپوزيتسيا شەتەلدىكتەردى جاپپاي زاڭداستىرۋ تۋرالى دەكرەتتى «زاڭسىز» دەپ اتاپ، ونىڭ ەۋرووداقتىڭ باسپانا بەرۋ تۋرالى پاكتىسىن بۇزاتىنىن مالىمدەدى. ال ۋلتراوڭشىل Vox پارتياسى بۇل زاڭدى جوعارعى سوتتا داۋلاۋعا ۋادە بەردى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن يسپانيادا ميگرانتتاردى زاڭداستىرۋدىڭ جاڭا باعدارلاماسى ىسكە قوسىلاتىنى حابارلاندى.