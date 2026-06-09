نيدەرلاندىدا قولدان وسىرىلەتىن ەت فەرماسى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - نيدەرلاندتىڭ سحيپلەيدەن قالاسىندا الەمدەگى العاشقى قولدان ەت وسىرەتىن فەرما اشىلدى. كاسىپورىندا جانۋارلار سويىلمايدى، دەپ جازادى NL Times.
فەرمادا ەت جانۋار تىنىنەن الىنعان ۇلگى نەگىزىندە بيورەاكتورلاردا وسىرىلەدى. ارنايى رەزەرۆۋارلاردا قاجەتتى تەمپەراتۋرا، قورەكتىك زاتتار مەن وتتەگى دەڭگەيى رەتتەلىپ وتىرادى. قازىرگى ۋاقىتتا قوندىرعى سىناق كەزەڭىندە جۇمىس ىستەپ تۇر.
جوباعا South Holland پروۆينتسياسى 500 مىڭ ەۋرو ينۆەستيتسيا بولەدى. ازىرگە قولدان وسىرىلگەن ەتتى European Union اۋماعىندا ساتۋعا رۇقسات جوق. فەرمەرلەردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي ءونىم ءداستۇرلى مال شارۋاشىلىعىن الماستىرمايدى، تەك قوسىمشا قىزمەت باعىتىنا اينالادى.
قازىر ماماندار ءوندىرىس جۇيەسىن سىناقتان وتكىزىپ، ونىڭ شىعىندارى مەن وندىرىستىك كولەمىن باعالاپ جاتىر. ال تولىققاندى جۇمىس ىستەيتىن فەرمانى 2028 -جىلعا قاراي ىسكە قوسۋ جوسپارلانعان.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان يندونەزياعا ەت، ەت كونسيەۆىلەرى مەن استىق ەكسپورتىنىڭ كولەمىن ارتتىرماق.