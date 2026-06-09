يراننىڭ بايىتىلعان ۋرانىنا تەك ەكى مەملەكەت قانا قول جەتكىزە الادى - ترامپ
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانمەن كەلىسىم جاساۋعا جاقىن قالعانىن مالىمدەدى. الايدا ونىڭ ناقتى قاشان جاسالاتىنىن ايتا المادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى مەنشىكتى ءتىلشىسى NBC News-كە سىلتەمە جاساپ.
NBC News ارناسىنىڭ «Meet the Press» باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا ترامپ يرانمەن قاقتىعىس پەن ىقتيمال كەلىسىمنىڭ جاي-جاپسارىن ءسوز ەتتى.
ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ايتۋىنشا، ۆاشينگتون بۇل جاعدايدى اۋقىمدى سوعىس رەتىندە قاراستىرمايدى.
- مەن مۇنى اسكەري جاتتىعۋ دەپ اتايمىن، - دەدى دونالد ترامپ.
ول يران باسشىلىعىنىڭ «نەگىزىنەن تولىقتاي جويىلعانىن» ايتىپ، ەلدىڭ اسكەري-تەڭىز كۇشتەرى، اسكەري-اۋە كۇشتەرى مەن اۋە قورعانىسى جۇيەسىنە اۋىر سوققى جاسالعانىن مالىمدەدى.
ترامپتىڭ سوزىنشە، يراننىڭ زىمىراندارى مەن ۇشقىشسىز اپپاراتتارىنىڭ شامامەن 21-22 پايىزى عانا قالعان.
سونداي-اق ول ا ق ش ەنگىزگەن تەڭىز بلوكاداسى ءتيىمدى ناتيجە بەرىپ جاتقانىن ايتتى.
- بۇل شارا وتە ءتيىمدى بولدى. ولار كۇنىنە 400-500 ميلليون دوللار جوعالتىپ جاتىر، - دەدى ا ق ش پرەزيدەنتى.
سوعان قاراماستان، ترامپ تاياۋ شىعىستاعى امەريكالىق اسكەردى شىعارۋعا نيەتتى ەمەس ەكەنىن جەتكىزدى.
- ساقتىقتا قورلىق جوق. ول جاقتا ءبىزدىڭ كوپتەگەن ادامىمىز بار. ولاردىڭ قاۋىپسىزدىگى تولىق قامتاماسىز ەتىلگەن، - دەدى ول.
ترامپ ۆاشينگتوننىڭ يرانداعى ءۇشىنشى ساياسي توپپەن كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتقانىن دا مالىمدەدى.
- ءبىز قازىر ءۇشىنشى توپپەن جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز. ولار مۇلدە باسقا ادامدار. مۇنى بيلىكتىڭ اۋىسۋى دەۋگە دە بولادى. ولار الدەقايدا پاراساتتى ءارى وتە اقىلدى دەپ ەسەپتەيمىن، - دەدى ا ق ش پرەزيدەنتى.
سونىمەن قاتار ول تەگەرانعا قاتىستى قاتاڭ ۇستانىمىن ساقتاپ وتىرعانىن اڭعارتتى.
- ۇزاق ۋاقىت بيلىكتە بولعان جەتەكشىلەر ەندى جوق. ەكىنشى بۋىنداعى باسشىلار دا قالمادى. مەنىڭشە، ءبىز نە تەز ارادا ناتيجەگە جەتەمىز، نە اسكەري جولمەن ماسەلەنى تولىق شەشەمىز، - دەپ مالىمدەدى دونالد ترامپ.
ا ق ش پرەزيدەنتى قاجەت بولعان جاعدايدا يراننىڭ جوعارعى كوشباسشىسىنىڭ ۇلىمەن كەزدەسۋگە دايىن ەكەنىن دە ايتتى.
- ەگەر ول قالاسا، كەزدەسەر ەدىم. ءبىراق ونىمەن تىكەلەي سويلەسكەن جوقپىن، - دەدى ترامپ.
يرانمەن كەلىسىم جاساۋ پەرسپەكتيۆاسىنا توقتالعان ا ق ش پرەزيدەنتى تاراپتاردىڭ مامىلەگە جاقىن ەكەنىن جەتكىزدى.
- مەنىڭ ويىمشا، ماقساتقا وتە جاقىن قالدىق. بىرنەشە ماسەلە عانا قالدى. ونىڭ ءوزى اسا ماڭىزدى ەمەس سياقتى. ولار يادرولىق قارۋ جاسامايتىنىن مويىندادى، - دەدى ول.
ترامپتىڭ پىكىرىنشە، يران كەلىسىم جاساۋعا مۇددەلى، الايدا بۇل بەلگىلى ءبىر ۋاقىتتى تالاپ ەتەدى.
- بۇل ولار ءۇشىن وڭاي ەمەس. ولار مىقتى ءارى نامىسشىل حالىق. تاڭداۋ مۇمكىندىگى دە كوپ ەمەس. سوندىقتان ۋاقىت قاجەت بولادى، - دەدى ا ق ش پرەزيدەنتى.
سونداي-اق ول يراننىڭ بايىتىلعان ۋرانى تاۋلى ايماقتا جاسىرىلعانىن ايتىپ، وعان قول جەتكىزۋ مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ەكەنىن مالىمدەدى.
- وعان تەك ەكى ەل عانا جەتە الادى – ا ق ش پەن قىتاي. ويتكەنى مۇنداي جۇمىستاردى اتقارا الاتىن تەحنيكا بىزدە عانا بار. جاقىن ارادا ىزدەۋ جۇمىستارىن باستايمىز. ەگەر كەلىسىمگە قول جەتكىزسەك، مۇنى يراندىقتارمەن بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرامىز، - دەدى ترامپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش اتالعان اۋماقتاعى كەز كەلگەن قوزعالىستى باقىلاۋدا ۇستاپ وتىر.
- ەگەر ول جەرگە بىرەۋ كىرسە، جەر قازاتىن تەحنيكا، جۇك كولىگى نەمەسە تراكتور پايدا بولسا، ءبىز ونى بىردەن بىلەمىز. ءتيىستى شارا قابىلدايمىز، - دەدى ول.
دەگەنمەن دونالد ترامپ يرانمەن ىقتيمال كەلىسىمنىڭ ناقتى قاشان جاسالاتىنىنا قاتىستى مەرزىم اتاعان جوق.
بۇعان دەيىن ا ق ش وكىلدەر پالاتاسى يرانمەن قاقتىعىستى توقتاتۋدى قولدايتىن قاراردى ماقۇلداعانى حابارلانعان بولاتىن.
وسىعان دەيىن ترامپ نەتانياحۋدىڭ يرانمەن جاسالعان كەز كەلگەن بەيبىت كەلىسىمدى قابىلدايتىنىن ايتقان بولاتىن.