يراننان كورشىلەس ەلدەر ارقىلى قازاقستان ازاماتتارىن ەۆاكۋاتسيالاۋدىڭ باعىتتارى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - تاياۋ شىعىستىڭ ءبىرقاتار ەلدەرىندەگى اسكەري-ساياسي احۋالدىڭ ۋشىعۋى جاعدايىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى كۇشەيتىلگەن رەجىمدە جۇمىسىن جالعاستىرىپ جاتىر.
- وڭىردەگى شەت ەلدەردەگى مەكەمەلەردىڭ ديپلوماتتارى جاعدايدىڭ دامۋىن ۇزدىكسىز باقىلاپ، جەدەل ارەكەت ەتۋ جانە كونسۋلدىق-قۇقىقتىق كومەك كورسەتۋ ماقساتىندا جەرگىلىكتى بيلىك ورگاندارى جانە ەل ازاماتتارىمەن تۇراقتى بايلانىستا بولىپ، اۋەجايلارعا جۇيەلى تۇردە بارۋدا.
توتەنشە بايلانىس جەلىلەرى مەن مەسسەندجەرلەردەگى جەدەل چاتتار ارقىلى ازاماتتارمەن تاۋلىك بويى بايلانىستا بولۋ ارقىلى ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەر قىزمەتكەرلەرى وڭىردە جانە ترانزيتتىك ايماقتاردا ورنالاسقان قازاقستاندىقتاردىڭ تىزىمدەرىن تۇراقتى تۇردە جاڭارتىپ وتىر، - دەلىنگەن س ءى م حابارلاماسىندا.
قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتتارىنىڭ اراسىندا زارداپ شەككەندەر تۋرالى اقپارات تۇسكەن جوق.
سوڭعى دەرەكتەرگە سايكەس، شيەلەنىس ايماقتارىندا قازاقستان ازاماتتارىنىڭ ەڭ كوپ سانى تانىمال تۋريستىك باعىتتار، قاجىلىق ساپارلارى ورىندارى، سونداي-اق ترانزيتتىك حابتار شوعىرلانعان جەرلەردە. ونىڭ ىشىندە ب ا ءا-دە شامامەن 3500 ادام، س ا ك - شامامەن 3000 ادام جانە قاتاردا 1500 گە جۋىق ادام.
ءوڭىردىڭ باسقا مەملەكەتتەرگە كەلسەك، ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەردىڭ اقپاراتىنا سايكەس يراندا 82 قازاقستان ازاماتى، باحرەيندە - 168 ازامات، كۋۆەيت پەن يوردانيادا - ءارقايسىسىندا 134 ازاماتتان، يزرايلدە شامامەن 100 ازامات تىركەلگەن.
اسكەري ءىس-قيمىلدار باستالعاننان بەرى ءوڭىر ەلدەرىنىڭ باسىم بولىگىندە اۋە كەڭىستىگى جابىلعان.
اۋە تاسىمالداۋشىلارى رەيستەردى توقتاتۋعا ءماجبۇر بولعاندىقتان، قازاقستاننىڭ شەت ەلدەردەگى مەكەمەلەرى تۋريستىك كومپانيالارمەن بىرلەسىپ ازاماتتاردى قوناقۇيلەرگە ۋاقىتشا ورنالاستىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
اتاپ ايتقاندا، ب ا ءا قوناق ۇيلەرىندە ءبىزدىڭ ازاماتتارعا جاعداي تۇراقتالعانعا دەيىن تۇرۋ جانە تاماقتانۋ قامتاماسىز ەتىلگەن.
- بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، شيەلەنىس ايماقتارىنان قازاقستاندىقتاردى ىقتيمال ەۆاكۋاتسيالاۋ باعىتتارى مەن شارالارى پىسىقتالىپ جاتىر. قاۋىپسىزدىك ماقساتىندا جەرگىلىكتى بيلىك ورگاندارى ءوز بەتىنشە شىقپاۋعا كەڭەس بەرەدى. ەۆاكۋاتسيالىق رەيس ۇيىمداستىرىلعان جاعدايدا ءبىرىنشى كەزەكتە قولداۋ شارالارى حالىقتىڭ نەعۇرلىم وسال ساناتتارىنا، اتاپ ايتقاندا قارت ادامدارعا، ايەلدەر مەن بالالارعا كورسەتىلەتىن بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن تەگەران قالاسىنان «زاركۋح» كومپانياسىنىڭ وكىلدەرىن، ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ قىزمەتكەرلەرىن جانە ديپلوماتيالىق وكىلدىك قىزمەتكەرلەرىن قوسا العاندا، قازاقستاننىڭ 50 ازاماتى شىعارىلدى.
اتقارىلعان جۇمىس قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاننىڭ شەت ەلدەردەگى مەكەمەلەرى شەت مەملەكەتتەردىڭ قۇزىرەتتى ورگاندارىمەن يراننان كورشى ەلدەر ارقىلى ازاماتتارىمىزدى ەۆاكۋاتسيالاۋعا جاردەم كورسەتۋ جونىندە ۋاعدالاستىقتارعا قول جەتكىزدى.
ارميان تاراپىمەن قازاقستان ازاماتتارىنىڭ ارمەنيا اۋماعى ارقىلى ەۆاكۋاتسيالانۋى جاعدايىندا يران-ارمەنيا شەكاراسىنان كەدەرگىسىز ءوتۋ ماسەلەسى كەلىسىلدى. ارمەنيانىڭ سىرتقى ساياسي ۆەدومستۆوسىنىڭ باسشىلىعىمەن تۇراقتى بايلانىس ساقتالۋدا.
وسىعان ۇقساس جۇمىس ازەربايجان تاراپىمەن دە جۇرگىزىلدى، ولار ەۆاكۋاتسيا ماسەلەلەرى بويىنشا قولداۋ كورسەتۋگە دايىن ەكەندىگىن ءبىلدىردى. ەلدىڭ قۇرلىقتاعى شەكارا وتكەلدەرىندەگى وتكىزۋ ءتارتىبى شەكتەۋلى بولعاندىقتان، شەكارادان ءوتۋ ءۇشىن ارنايى رۇقسات قاجەت.
ەكى ازاماتتىڭ ءوتىنىشى نەگىزىندە قر- دىڭ ازەربايجانداعى ەلشىلىگى يراننان «دجۋلفا» باقىلاۋ- وتكىزۋ پۋنكتى (ناحچىۆان) ارقىلى كىرۋگە جەدەل تۇردە رۇقسات الدى.
تۇرىكمەنستان تاراپى دا قازاقستاندىق ازاماتتاردىڭ ەۆاكۋاتسياسى ءۇشىن مەملەكەتتىك شەكارادان وتۋگە جاردەم كورسەتۋگە دايىن ەكەنىن راستادى.
اتالعان باعىتتاعى جۇمىس ۇزدىكسىز جالعاسۋدا، قوسىمشا تۇسىندىرمەلەر ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ جانە شەت ەلدەردەگى مەكەمەلەردىڭ رەسمي اقپاراتتىق رەسۋرستارى ارقىلى جاريالانىپ وتىرادى.
- جەدەل اقپاراتتاندىرۋدى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى زاماناۋي سيفرلىق قۇرالداردى، سونىڭ ىشىندە Kaspi ينفراقۇرىلىمىن پايدالاندى. كومپانيامەن بىرلەسىپ حابارلامالار جۇيەسى جولعا قويىلىپ، وڭىردەگى ازاماتتاردىڭ موبيلدى قۇرىلعىلارىنا رەسمي اقپارات پەن تۇسىندىرمەلەردىڭ دەر كەزىندە جەتكىزىلۋى قامتاماسىز ەتىلدى.
وڭىردەگى جاعداي تولىق تۇراقتانعانعا دەيىن ازاماتتاردى سابىر ساقتاۋعا، جەرگىلىكتى بيلىك ورگاندارىنىڭ تالاپتارى مەن ۇسىنىمدارىن ورىنداۋعا، تاۋەكەلى جوعارى ايماقتاردان اۋلاق بولۋعا، سونداي-اق ۋاقىتشا شەكتەۋلەرگە تۇسىنىستىكپەن قاراۋعا شاقىرامىز.
قوسىمشا اقپارات كەلىپ تۇسۋىنە قاراي حابارلاناتىن بولادى. وسىعان بايلانىستى ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ جانە شەت ەلدەردەگى مەكەمەلەردىڭ رەسمي حابارلامالارىن مۇقيات قاداعالاپ وتىرۋدى سۇرايمىز، - دەلىنگەن س ءى م حابارلاماسىندا.
ايتا كەتەلىك Air Astana قازاقستاندىقتاردى قايتارۋ ءۇشىن مەدينا مەن دجەدداعا رەيس ورىنداۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعان ەدىك.