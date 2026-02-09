يراندىق نوبەل سىيلىعىنىڭ يەگەرى نارگيز موحاممادي باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى
استانا. KAZINFORM - وتىز جىلدان بەرى ايەل قۇقىعى ءۇشىن كۇرەسىپ كەلە جاتقان يراندىق بەلسەندى جانە نوبەل سىيلىعىنىڭ يەگەرى نارگيز موحاممادي جەكسەنبى كۇنى 7 جىل 6 ايعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. ول بۇعان دەيىن دە بىرنەشە رەت تۇرمەگە توعىتىلعان، دەپ حابارلايدى Reuters.
نارگيز قورىنىڭ مالىمدەمەسىنە سايكەس، 53 جاستاعى موحاممادي ءبىر اپتالىق اشتىق جاريالاپ، ول جەكسەنبى كۇنى اياقتالدى. ونىڭ ادۆوكاتى مۋستافا ءنيليدىڭ ايتۋىنشا، سوت ۇكىمى سەنبى كۇنى شىققان.
يراننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى بۇل جاعدايعا قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەرگەن جوق.
رەپرەسسياعا قارسى كۇرەسىمەن تانىمال نارگيز موحاممادي بىلتىر 12-جەلتوقسان كۇنى ادۆوكات حوسروۋ اليكورديدىڭ ءولىمى كۇدىك تۋدىراتىنىن ايتىپ، نارازىلىق تانىتقانى ءۇشىن قاماۋعا الىندى.
قازىر موحاممادي مەشحەدتەگى ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىندا وتىر.
- بىرنەشە اپتا بويى وقشاۋلانىپ، ونىمەن حابار الۋ تولىعىمەن ۇزىلگەننەن كەيىن، ءول وزىنىڭ ادۆوكاتىمەن تەلەفون ارقىلى قىسقا عانا سويلەسىپ، حال- جاعدايىن باياندادى، - دەلىنگەن قوردىڭ حابارلاماسىندا.
سوت ۇكىمى بويىنشا ول جيىندار وتكىزگەنى ءۇشىن 6 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. سونداي-اق ەكى جىلعا حۋسف قالاسىنا جەر اۋدارىلىپ، ءبىر جارىم جىلعا شەتەلگە شىعۋعا تىيىم سالىندى.
ايتا كەتەيىك، نارگيز موحاممادي 2023 -جىلى تۇرمەدە وتىرعاندا يرانداعى ايەلدەر قۇقىعىن قورعاۋ جانە ءولىم جازاسىن جويۋ قوزعالىسى ءۇشىن نوبەل سىيلىعىن الدى.