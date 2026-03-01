يراندا الي حامەنەيدىڭ قازا بولۋىنان كەيىن بيلىكتى تاپسىرۋ ءراسىمى باستالدى
استانا. KAZINFORM - بۇل وتپەلى مەحانيزم يسلام رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ 111-بابىندا قاراستىرىلعان جانە جاڭا جوعارعى باسشى سايلانعانعا دەيىن كۇشىنە ەنەدى، دەپ جازدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءوز ءتىلشىسى.
يران ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ حاتشىسى الي لاريدجاني جەكسەنبى كۇنى اياتوللا الي حامەنەيدىڭ قازا بولۋىنان كەيىن ەلدە بيلىكتى تاپسىرۋ پروتسەسى باستالعانىن مالىمدەدى. ونىڭ سوزىنشە، بۇگىن ۋاقىتشا باسشىلىق كەڭەسى قۇرىلادى.
- جاقىندا ۋاقىتشا باسقارۋ كەڭەسى قۇرىلاتىن بولادى. پرەزيدەنت، سوت بيلىگىنىڭ باسشىسى جانە قورعاۋشىلار كەڭەسىنەن ءدىني زاڭگەر كەلەسى باسشى سايلانعانعا دەيىن جاۋاپكەرشىلىكتى ءوز موينىنا الادى، - دەدى لاريدجاني مەملەكەتتىك تەلەارناعا بەرگەن سۇحباتىندا.
- ءبىز ونى بۇگىن-اق قالىپتاستىرۋعا كىرىستىك، - دەپ قوستى ول.
يران كونستيتۋتسياسىنىڭ 111-بابىنا سايكەس، جوعارعى باسشى قايتىس بولعان جاعدايدا ونىڭ وكىلەتتىگى ۋاقىتشا كوللەگيالىق ورگانعا وتەدى. بۇل ورگان قۇرامىنا قازىرگى پرەزيدەنت ماسۋد پەزەشكيان، سوت بيلىگىنىڭ باسشىسى گوليام-حوسەين موحسەني-ەدجەي جانە قورعاۋشىلار كەڭەسىنەن رۋحاني وكىل كىرەدى.
ۋاقىتشا كەڭەس جاڭا باسشى سايلانعانعا دەيىن جوعارعى باسشىنىڭ قىزمەتىن اتقارادى. زاڭ بويىنشا، ساراپشىلار كەڭەسى بۇل سايلاۋدى «مۇمكىندىگىنشە تەز» وتكىزۋگە مىندەتتى.
پارلامەنت سپيكەرى موحامماد باگەر گاليباف بيلىكتىڭ «بارلىق سەناريلەرگە»، سونىڭ ىشىندە حامەنەيدىڭ ولىمىنە دايىن ەكەنىن ايتتى.
- ءبىز وسى ساتتەرگە دايىندالىپ، بارلىق ىقتيمال نۇسقالاردى قاراستىردىق. ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پەن يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى نەتانياحۋ ءبىزدىڭ قىزىل سىزىقتارىمىزدى بۇزىپ، سالدارى بولادى، - دەدى ول مەملەكەتتىك تەلەارنادان تىكەلەي ەفيردە.
ۋاقىتشا باسقارۋ ورگانى قۇرىلعان كەزدە وڭىردەگى شيەلەنىس ءالى دە جالعاسىپ وتىر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن يران رەسمي تۇردە الي حامەنەيدىڭ قازاسىن راستاپ، ەلدى 40 كۇن بويى ازا تۇتۋ جاريالاندى.