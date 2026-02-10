ق ز
    يران سانكسيالار تولىق الىنعان جاعدايدا ۋراندى بايىتۋ دەڭگەيىن تومەندەتەدى

    استانا. KAZINFORM - تەگەراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىنا قاتىستى ىقتيمال قادامدار ۆاشينگتوننىڭ سانكسيالىق شەشىمدەرىمەن تىكەلەي بايلانىستى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.

    ا
    Фото: IRNA

    يران بيلىگى ا ق ش سانكسيالارى تولىعىمەن الىنعان جاعدايدا ۋران قورلارىن بايىتۋ دەڭگەيىن 60 پايىزعا دەيىن تومەندەتۋدى قاراستىرۋعا دايىن. بۇل تۋرالى يراننىڭ اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى ۇيىمىنىڭ ۆيتسە-پرەزيدەنتى جانە باسشىسى موحامماد ەسلامي مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى IRNA اقپارات اگەنتتىگى.

    - بۇل سۇراق ولاردىڭ بارلىق سانكسيالاردى الىپ تاستاۋىنا بايلانىستى، - دەدى ول تىلشىلەردىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.

    يراننىڭ اتوم ەنەرگياسى كوميسسياسىنىڭ باسشىسى مالىمدەمەسىن دۇيسەنبى كۇنى ەلەكترتەحنيكالىق جانە رادياتسيالىق قاۋىپسىزدىك زەرتحاناسىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى اياسىندا جاسادى.

    بۇل رەتتە ەسلامي يران مەن ا ق ش اراسىنداعى وماندا وتكەن جاناما كەلىسسوز كەزىندە يراننىڭ جوعارى بايىتىلعان ۋرانىن ءۇشىنشى ەلدەرگە ەكسپورتتاۋ تاقىرىبى تالقىلانباعانىن اتاپ ءوتتى.

    - بۇل ماسەلە كەلىسسوز بارىسىندا كوتەرىلگەن جوق، - دەپ اتاپ ءوتتى ول ب ا ق- تىڭ ۋران ەكسپورتىنىڭ ىقتيمالدىعىنا قاتىستى بولجامدارىنا تۇسىنىكتەمە بەرە وتىرىپ.

    يراننىڭ اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى ۇيىمى باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي حابارلامالار بەلگىلى ءبىر قىسىم توپتارى تاراتقان الىپ-ساتارلىق جانە ول كەلىسسوزدىڭ ناقتى كۇن ءتارتىبىن كورسەتپەيدى.

    بۇعان دەيىن يران مەن ا ق ش ومانداعى كەلىسسوزىن اياقتاعانىن جازدىق. حابارلانعانداي، تاراپتار كەلىسسوز پروتسەسىن جالعاستىرۋ قاجەتتىگى تۋرالى تۇسىنىككە قول جەتكىزدى. يران دەلەگاتسياسىن سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراگچي، ال امەريكالىق تاراپتى ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ تاياۋ شىعىس بويىنشا ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوفف باسقاردى.

