    08:16, 02 - اقپان 2026 | GMT +5

    يران س ءى م باسشىسى ا ق ش- پەن يادرولىق كەلىسسوزدەردىڭ ءساتتى وتەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش تاراپىنان سوققى جاساۋ قاۋپىنە قاراماستان، تەگەران ۆاشينگتونمەن يادرولىق باعدارلاما بويىنشا كەلىسىمگە قول جەتكىزۋ مۇمكىن ەكەنىنە سەنىمدى. بۇل تۋرالى يراننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراكچي مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Anadolu.

    р
    Фото: Анадолу

    - وكىنىشكە قاراي، ءبىز ا ق ش- تى كەلىسسوزدەردەگى سەرىكتەس رەتىندە سەنىمدى تاراپ دەپ قابىلداي المايمىز. الايدا وڭىردەگى دوستاس ەلدەر ارقىلى حابار الماسۋ كەلىسسوزدەردىڭ ناتيجەلى وتۋىنە ىقپال ەتىپ وتىر، - دەدى ول CNN تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.

    ابباس اراكچيدىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش- پەن تىكەلەي ديالوگ تەك سەنىمنىڭ ەڭ تومەنگى دەڭگەيى قالپىنا كەلتىرىلگەن جاعدايدا عانا مۇمكىن.

    - تىكەلەي نەمەسە جاناما كەلىسسوزدەر - ديالوگ جۇرگىزۋدىڭ ءبىر فورماسى عانا. ەڭ باستىسى، كەلىسسوزدەردىڭ مازمۇنى. بىزگە سەنىم قاجەت. تولىق سەنىم ەشقاشان بولماۋى دا مۇمكىن، ءبىراق ەڭ بولماعاندا مينيمالدى دەڭگەي قاجەت، - دەدى مينيستر.

    ول سونداي-اق ىقتيمال اسكەري قاقتىعىسقا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.

    - سوعىس مىندەتتى ەمەس، ونى بولدىرماۋعا بولادى. ءبىز وعان تولىق دايىنبىز، ءتىپتى ون ەكى كۇندىك سوعىس كەزەڭىندەگىدەن دە جاقسى دايىندالعانبىز. الايدا دايىن بولۋ - سوعىستى قالاۋ دەگەن ءسوز ەمەس. ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - سوعىستىڭ الدىن الۋ، - دەپ ءتۇسىندىردى ابباس اراكچي.

    بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانمەن كەلىسىم جاساسۋعا بەرىلگەن ۋاقىتتىڭ تاۋسىلىپ بارا جاتقانىن ايتىپ، ا ق ش- تىڭ كەلەسى ىقتيمال سوققىسى 2025 -جىلعى ماۋسىمدا جاسالعان شابۋىلدان الدەقايدا قاتاڭ بولاتىنىن ەسكەرتكەن ەدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
