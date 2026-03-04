يران ەرەۋىلدەردى باقىلاۋ ءۇشىن FindFace بەتتى تانۋ جۇيەسىن پايدالانادى
استانا. KAZINFORM - يران نارازىلىق شارالارىن باقىلاۋ ءۇشىن FindFace بەت-الپەتتى تانۋ جۇيەسىن پايدالانادى، دەپ حابارلايدى DW.
جۇيە بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنان الىنعان دەرەكتەردى ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە وڭدەيدى جانە ونى ءارتۇرلى دەرەكقورلارمەن، سونىڭ ىشىندە پوليتسيانىڭ دەرەگىمەن سالىستىرادى. Der Spiegel جۋرنالىنىڭ بىرنەشە حالىقارالىق ب ا ق-پەن بىرلەسىپ دايىنداعان زەرتتەۋىنە سايكەس، باعدارلاما ادامنىڭ جاسى، جىنىسى جانە ونىڭ يميدجىمەن بىرگە ەرەكشە بەلگىلەرى تۋرالى اقپاراتتى كورسەتەدى. سونىمەن قاتار بۇل قىزمەت «ەموتسيا سۇزگىسى» دەپ اتالاتىن بەينەلەردى بەت-الپەتىنە قاراي سۇرىپتايدى.
تەرگەۋ مالىمەتىنشە، «FindFacە» باعدارلاماسىن يرانعا رەسەيلىك NtechLab كومپانياسى جەتكىزۋى مۇمكىن. Der Spiegel جۋرنالىنىڭ حابارلاۋىنشا، كەلىسىمشارت 2019 -جىلى جاسالعان. ۇقساس تەحنولوگيا رەسەيدە 2018 -جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىندا قولدانىلعان.
NtechLab باقىلاۋ جۇيەلەرىن پايدالانۋ ارقىلى ادام قۇقىقتارىن بۇزۋعا قاتىسى بار دەگەن ايىپتاۋلارعا بايلانىستى ەۋروپالىق وداق تاراپىنان سانكسيالارعا ۇشىرادى.
جوباعا جاقىن دەرەككوز جۇيەنىڭ الەۋمەتتىك جەلىلەردەن دەرەكتەردى ىرىكتەپ جيناۋعا، ماتىندىك حابارلامالاردى، تەلەفون قوڭىراۋلارىن جانە ەلەكتروندىق حاتتاردى تالداۋعا، ادامدار اراسىنداعى بايلانىستاردى ۆيزۋاليزاتسيالاۋعا، كونتاكتىلەردىڭ بۇكىل جەلىلەرىن اشۋعا قابىلەتتى ەكەنىن ايتتى.
تەرگەۋدە اتاپ وتىلگەندەي، سوڭعى نارازىلىقتاردان كەيىن يران بيلىگى ەرەۋىلشىلەرگە قورقىتاتىن حابارلامالار جىبەرۋمەن قوسا، باقىلاۋ شارالارىن كۇشەيتتى. ەلدىڭ اسكەري جانە بارلاۋ ورگاندارى باعدارلامالىق جاساقتاماعا قول جەتكىزە الادى. ايماقتاعى شيەلەنىستەردىڭ جالعاسىپ جاتقانىن ەسكەرسەك، جۇيەنى بۇدان دا بەلسەندىرەك پايدالانۋعا بولار ەدى.
ەسكە سالايىق، بىلتىر جەلتوقسان ايىنىڭ سوڭىندا يراننىڭ استاناسى مەن باسقا ءدا ىرى قالالارىندا ەلدىڭ قيىن ەكونوميكالىق جاعدايىنا بايلانىستى جاپپاي نارازىلىق شارالارى ۇدەي ءتۇستى.