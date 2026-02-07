يران مەن ا ق ش ومانداعى كەلىسسوزىن اياقتادى
استانا. KAZINFORM - تاراپتاردىڭ بايلانىسى سەنىمسىزدىك پەن جوعارى وڭىرلىك شيەلەنىس جاعدايىندا جالعاستى، دەپ حابارلايدى kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يراندىق ب ا ق ومان قالاسىندا وتكەن يران مەن ا ق ش اراسىنداعى كەلىسسوزدەردىڭ كەزەكتى راۋندى اياقتالعانىن حابارلادى. IRNA اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، تاراپتار كەلىسسوز پروتسەسىن جالعاستىرۋ قاجەتتىلىگى تۋرالى تۇسىنىككە قول جەتكىزدى. سودان كەيىن دەلەگاتسيالار كەڭەس وتكىزۋ ءۇشىن ءوز ەلىنىڭ استاناسىنا ورالادى.
كەلىسسوز بىرنەشە ساعاتقا سوزىلدى جانە ومان سىرتقى ىستەر ءمينيسترى بادر ال- ءبۋسايديدىڭ دەلدالدىعىمەن جاناما فورماتتا ءوتتى. يران دەلەگاتسياسىن سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراگچي، ال امەريكالىق تاراپتى ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ تاياۋ شىعىس بويىنشا ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوفف باسقاردى. كەلىسسوزگە ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى دجارەد كۋشنەر دە قاتىستى.
- بۇل كەلىسسوز جاقسى باستاما بولدى. تالقىلاۋلار تەك يادرولىق سيپاتتا بولدى، - دەدى ابباس اراگچي.
ول تاراپتار ودان ءارى كەڭەس وتكىزۋ ءۇشىن ءوز استانالارىنا ورالاتىنىن ايتتى.
ول سونداي-اق تەگەران مەن ۆاشينگتون اراسىندا سەنىمسىزدىك احۋالى بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، ديالوگتى ىلگەرىلەتۋ ءۇشىن مۇنى ەڭسەرۋ كەرەك. IRNA اقپاراتى بويىنشا، كەلىسسوز بارىسىندا ايماقتىق قاۋىپسىزدىك، زىمىران باعدارلاماسى جانە باسقا تاقىرىپتار تالقىلانباعان.
ومان س ءى م باسشىسى بادر ال- بۋسايدي كەلىسسوز ەكى جاقتىڭ دا ۇستانىمىن ناقتىلاۋعا جانە ودان ءارى ىلگەرىلەۋدىڭ ىقتيمال باعىتتارىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرگەنىن حابارلادى. ول كونسۋلتاتسيانىڭ كەلەسى كەزەڭى الداعى كۇندەرى بولۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بۇل كەلىسسوز وتكەن جىلعى شيەلەنىستەن بەرى وسىنداي دەڭگەيدەگى العاشقى تىكەلەي ديپلوماتيالىق بايلانىس بولىپ وتىر. يزرايل مەن يران اراسىنداعى 12 كۇندىك قاقتىعىس كەزىندە ا ق ش يراننىڭ يادرولىق نىساندارىنا شابۋىل جاساعان ەدى. كەلىسسوز اسكەري شيەلەنىستىڭ قاۋپى مەن ۆاشينگتون مەن تەگەراننىڭ قاتاڭ مالىمدەمەسى اياسىندا ءوتىپ جاتىر.