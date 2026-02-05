يران مەن ا ق ش كەلىسسوزى ومان استاناسىندا وتەتىن بولدى
استانا. KAZINFORM - يراننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراگچي X جەلىسىندە ا ق ش- پەن يادرولىق باعدارلاما بويىنشا كەلىسسوزدەر «جۇما كۇنى ماسكاتتا ساعات 10:00 [گرينۆيچ بويىنشا 06:00] شاماسىندا» باستالۋى ءتيىس ەكەنىن جازدى، دەپ حابارلايدى BBC.
يران ءمينيسترىنىڭ سارسەنبى كۇنى كەشكە جاريالاعان جازباسىنان بۇرىن Axios ۆەب- سايتىندا كەلىسسوزدەردىڭ وتەتىن ورنى بويىنشا كەلىسپەۋشىلىكتەرگە بايلانىستى توقتاتىلاتىنى تۋرالى حابارلاما جاريالاندى. بۇعان دەيىن كەلىسسوز ىستانبۇلدا وتەتىنى حابارلانعان ەدى.
دەگەنمەن، كەيىنىرەك Axios تاياۋ شىعىستىڭ بىرنەشە كوشباسشىسىنىڭ ارالاسۋىنان كەيىن كەلىسسوز ماسكاتتا وتەتىنىن حابارلادى. كەلىسسوزدە امەريكا قۇراما شتاتتارى اتىنان ارنايى ەلشى ستيۆ ۋيتكوفف قاتىسادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر. ول بۇعان دەيىن باسقا دا ءبىرقاتار قاقتىعىستى شەشۋگە قاتىسىپ جۇرگەنى بەلگىلى.
ا ق ش پەن يران قاتىسۋىمەن بولعان ءبىرقاتار وقيعا اياسىندا وڭىردەگى جاعداي شيەلەنىسكەن كۇيىندە قالىپ وتىرعانىن جازعان ەدىك.
سەيسەنبى كۇنى ا ق ش اسكەري كۇشتەرى ارابيا تەڭىزىندە اۆراام لينكولن اۋە تاسىمالداۋشى كەمەسىنە جاقىنداعان يراندىق ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتىن اتىپ ءتۇسىردى. بۇل تۋرالى امەريكالىق رەسمي وكىلگە سىلتەمە جاساپ Reuters حابارلادى.
تەگەران ۆاشينگتونمەن قارىم-قاتىناسىنىڭ شيەلەنىسىپ تۇرعان تۇسىندا ديپلوماتيالىق مانيەۆرلەرگە دايىن ەكەنى تۋرالى بەلگى بەردى.