يران كەلىسىمىنە ليۆان كىرمەيدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجەي دي ۆەنس يراننىڭ كەرى مالىمدەمەلەرىنە قاراماستان، ا ق ش ليۆاننىڭ اتىستى توقتاتۋ كەلىسىمىنە قوسىلاتىنىنا ەشقاشان ۋادە بەرمەگەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ۆاشينگتونداعى ءتىلشىسى.
ۆەنس يران پارلامەنتىنىڭ سپيكەرى موحامماد باگەر گاليباف كەلىسىمنىڭ ءۇش تارماعى بويىنشا كەلىسپەگەنىمەن، باسقا تارماقتار بويىنشا كوزقاراسى ءبىر بولۋى ءتيىس ەكەنىن ايتتى.
سارسەنبى كۇنى يران پارلامەنتىنىڭ سپيكەرى ا ق ش- تىڭ اتىستى توقتاتۋ كەلىسىمىنىڭ ءۇش تارماعىن بۇزىپ وتىرعانىن مالىمدەدى، وعان ليۆاندا جالعاسىپ جاتقان شابۋىلدار، يراننىڭ اۋە كەڭىستىگىنە درون كىرۋى جانە «يراننىڭ ۋراندى بايىتۋ قۇقىعىنان باس تارتۋى» سەبەپ بولدى.
- اتىستى توقتاتۋ ءارقاشان قيىندىققا تولى. جالپى سوعىستى توقتاتۋدىڭ تابيعاتى وسىنداي. ەشقانداي اتىستى توقتاتۋ ۇساق قۇقىق بۇزۋشىلىقتارسىز تولىق بولمايدى. ءبىز بومبالاۋدى توقتاتقىمىز كەلەتىنىن انىق بىلدىردىك. ءبىز وداقتاستارىمىزدىڭ بومبالاۋدى توقتاتۋىن قالايمىز. ءبىز ىستەردىڭ دۇرىس باعىتتا ءجۇرىپ جاتقانىنىڭ بەلگىسىن كورىپ وتىرمىز، ءبىراق بۇل ءبىراز ۋاقىتتى الادى، - دەدى دجەي دي ۆەنس.
ليۆانعا قاتىستى سوزىندە ۆەنس مۇنى تاراپتار اراسىنداعى «تۇسىنبەۋشىلىك» دەپ سانايتىنىن قايتالادى.
- ا ق ش «ەشقاشان مۇنداي ۋادە بەرگەن ەمەس. يراندىقتار اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىم ليۆانعا دا قاتىستى دەپ ويلادى، ءبىراق ولاي بولعان جوق. ءبىز ەشقاشان بۇلاي ۋادە بەرمەدىك. ءبىز ەشقاشان بۇلاي بولاتىنىن ايتقان ەمەسپىز، - دەدى ول.
ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى اتىستى توقتاتۋ يرانعا قارسى جانە امەريكانىڭ وداقتاستارى -يزرايل مەن پارسى شىعاناعى مەملەكەتتەرىنىڭ مۇددەسىنە ساي كەلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
بۇعان دەيىن ا ق ش- يران كەلىسسوزدەرىنىڭ ءبىرىنشى كەزەڭى 11-ساۋىردە وتەتىنى حابارلانعان بولاتىن.