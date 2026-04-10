ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    09:25, 10 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    يران دەلەگاتسياسى ا ق ش-پەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋ ءۇشىن پاكىستانعا باردى

    استانا. KAZINFORM - يران دەلەگاتسياسى ا ق ش-پەن ىقتيمال كەلىسسوزدەرگە قاتىسۋ ءۇشىن يسلاماباد قالاسىنا باردى، دەپ حابارلايدى Report.

    Иран делегациясы АҚШ-пен келіссөздер жүргізу үшін Пәкістанға барды
    فوتو: Report

    حابارلاماعا سايكەس، يران دەلەگاتسياسىن ءماجىلىس ءتوراعاسى مۇحامماد باگەر گاليباف پەن سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراگچي باسقارادى.

    كەلىسسوزدەر 11-ساۋىردە پاكىستاندا ءوتۋى مۇمكىن ەكەنى اتاپ ءوتىلدى. امەريكالىق دەلەگاتسيانى ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجەي دي ۆەنس باسقارادى دەپ جوسپارلانعان.

    بۇعان دەيىن پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترى كەلىسسوزدەر 10-ءساۋىر، جۇما كۇنى يسلامابادتا باستالادى دەپ ايتقان ەدى. سونداي-اق اق ءۇي وكىلى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يراندى ءبىتىم كەلىسىمىنە سايكەس ورمۋز بۇعازىن اشۋعا ماجبۇرلەيتىنىن مالىمدەدى.

