يران دەلەگاتسياسى ا ق ش-پەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋ ءۇشىن پاكىستانعا باردى
استانا. KAZINFORM - يران دەلەگاتسياسى ا ق ش-پەن ىقتيمال كەلىسسوزدەرگە قاتىسۋ ءۇشىن يسلاماباد قالاسىنا باردى، دەپ حابارلايدى Report.
حابارلاماعا سايكەس، يران دەلەگاتسياسىن ءماجىلىس ءتوراعاسى مۇحامماد باگەر گاليباف پەن سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراگچي باسقارادى.
كەلىسسوزدەر 11-ساۋىردە پاكىستاندا ءوتۋى مۇمكىن ەكەنى اتاپ ءوتىلدى. امەريكالىق دەلەگاتسيانى ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجەي دي ۆەنس باسقارادى دەپ جوسپارلانعان.
بۇعان دەيىن پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترى كەلىسسوزدەر 10-ءساۋىر، جۇما كۇنى يسلامابادتا باستالادى دەپ ايتقان ەدى. سونداي-اق اق ءۇي وكىلى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يراندى ءبىتىم كەلىسىمىنە سايكەس ورمۋز بۇعازىن اشۋعا ماجبۇرلەيتىنىن مالىمدەدى.