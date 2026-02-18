يران پارلامەنتى ورمۋز بۇعازىن ۋاقىتشا جاپتى
يران پارلامەنتى ورمۋز بۇعازىن ۋاقىتشا جاپتى. بۇل شەشىم ايماقتا اسكەري جاتتىعۋلار وتكىزىلۋىنە بايلانىستى قابىلدانعان. اسسوشيەيتەد پرەسس اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، مانيەۆرلەردى يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسىنىڭ اسكەري-تەڭىز كۇشتەرى ۇيىمداستىرعان.
جاتتىعۋ كەزىندە قاۋىپسىزدىك شارالارى كۇشەيتىلىپ، تەڭىزدەگى قوزعالىس بىرنەشە ساعاتقا شەكتەلدى. يران بيلىگى بۇل ارەكەت ايماقتىق قاۋىپسىزدىككە دايىندىقتى پىسىقتاۋ ماقساتىندا جۇرگىزىلگەنىن مالىمدەدى. ورمۋز بۇعازى الەمدىك مۇناي تاسىمالىندا ستراتەگيالىق ماڭىزعا يە. مۇندا جاسالعان كەز كەلگەن اسكەري قادام حالىقارالىق دەڭگەيدە ءجىتى باقىلاۋعا الىنادى. ساراپشىلار كۇنىنە وسى باعىت ارقىلى 20 ميلليون باررەل قارا التىن تاسىمالداناتىنىن ايتادى. ياعني نارىق كۇنىنە پارسى شىعاناعى مەن يراننان كەلەتىن 5 ميلليون باررەل مۇنايدان ايىرىلادى. سالدارىنان مۇناي باعاسى ودان ءارى شارىقتاۋى مۇمكىن.
https://24.kz