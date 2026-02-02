يران ا ق ش- تىڭ سوققىسى وڭىرلىك سوعىس قاۋپىنە الىپ كەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى
استانا. KAZINFORM - يراننىڭ رۋحاني كوسەمى ءالي حامەنەي ا ق ش جاعىنان بولۋى مۇمكىن اگرەسسيا جەرگىلىكتى اۋقىممەن شەكتەلمەي، كەڭ كولەمدەگى وڭىرلىك سوعىسقا ۇلاسۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى.
- ءبىز ەشقاشان سوعىستى باستامايمىز، الايدا كەز كەلگەن شابۋىلعا جويقىن سوققىمەن جاۋاپ بەرەمىز، - دەدى ءالي حامەنەي.
ول يسلام ريەۆوليۋتسياسىنىڭ جەڭىسىنە 47 جىل تولۋى قارساڭىندا وتكەن جيىنداعى سوزىندە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرىنە، ەل ىشىندەگى سوڭعى تارتىپسىزدىكتەرگە، سونداي-اق ا ق ش- پەن ارادا ۇزاق جىلدار بويى جالعاسىپ كەلە جاتقان تەكەتىرەستىڭ نەگىزگى سەبەپتەرىنە توقتالدى.
IRNA اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، يران باسشىسى ەلدە جۋىردا بولعان تولقۋلاردى مەملەكەتتىك توڭكەرىس جاساۋ ارەكەتىمەن سالىستىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، پوليتسياعا، مەملەكەتتىك مەكەمەلەرگە، مەشىتتەر مەن بانكتەرگە جاسالعان شابۋىلداردىڭ ماقساتى - ەلدەگى باسقارۋ جۇيەسىن تۇراقسىزداندىرۋ. الايدا بۇل «استىرتىن جوسپار» ءساتتى تۇردە توقتاتىلدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2025-جىلدىڭ جەلتوقسان ايىنىڭ سوڭىندا ەكونوميكالىق جاعدايدىڭ ناشارلاۋى، ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ كۇرت قۇنسىزدانۋى جانە ينفلياتسيانىڭ ءوسۋى اياسىندا تەگەراندا جاپپاي نارازىلىق اكسيالارى باستالىپ، كەيىن ولار ەلدىڭ وزگە قالالارىنا دا تاراعان ەدى.
وسى وقيعالاردان كەيىن جاقىندا ا ق ش- تىڭ ۇشاقتاسىمالداعىش توبى تاياۋ شىعىسقا جەتتى.
يراننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراكچيدىڭ سوزىنە قاراعاندا، ا ق ش تاراپىنان سوققى جاساۋ قاۋپىنە قاراماستان، تەگەران ۆاشينگتونمەن يادرولىق باعدارلاما بويىنشا كەلىسىمگە قول جەتكىزۋ مۇمكىن ەكەنىنە سەنىمدى.